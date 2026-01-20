Health-IQ: Ενισχύοντας την καινοτομία και τον μετασχηματισμό των υγειονομικών μονάδων σε Θεσσαλονίκη και Έδεσσα

Το καινοτόμο πρόγραμμα Health-IQ συνεχίζει την υλοποίησή του στη Βόρεια Ελλάδα, παρέχοντας στους επαγγελματίες υγείας εργαλεία και πρακτικές που αναβαθμίζουν την ποιότητα της φροντίδας και ενισχύουν την ασφάλεια των ασθενών. Χθες, οι ενημερωτικές συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Πέλλας – Ο.Μ. Έδεσσας, ενώ σήμερα μεταφέρθηκαν στα Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ και Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη, δίνοντας την ευκαιρία για άμεσο διάλογο με τους επαγγελματίες υγείας που βρίσκονται σε άμεση επαφή με τους ασθενείς.

Τον Ιανουάριο, οι ενημερωτικές συναντήσεις ξεκίνησαν από την Κρήτη, συνεχίστηκαν στην Έδεσσα και τη Θεσσαλονίκη και έως το τέλος του μήνα θα έχουν πραγματοποιηθεί και στην Πελοπόννησο. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η στρατηγική κάλυψη σημαντικών περιοχών του συστήματος υγείας, ενώ παράλληλα συγκροτείται ένα ενιαίο και συνεκτικό δίκτυο γνώσης και συνεργασίας που εκτείνεται σε ολόκληρη τη χώρα. Μέσα από αυτές τις συναντήσεις, οι επαγγελματίες υγείας ενημερώνονται για τα απαραίτητα εργαλεία και πρακτικές που προσφέρει το Health-IQ, τα οποία λειτουργούν ως βάση για την ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών και συμβάλλουν στην αναβάθμιση της εμπειρίας των ασθενών.

Η ενεργός συμμετοχή των επαγγελματιών υγείας αναδεικνύει την αποτελεσματικότητα του προγράμματος Health-IQ στην αξιολόγηση και αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας, ενώ παράλληλα προάγει πνεύμα συνεργασίας, διαφάνειας και συνεχούς εξέλιξης στις υγειονομικές δομές της χώρας. Μέσα από την προώθηση ενιαίων μεθοδολογιών, το Health-IQ διασφαλίζει τη συνεπή ερμηνεία των αποτελεσμάτων, υποστηρίζει τεκμηριωμένες αποφάσεις και προωθεί στοχευμένες βελτιώσεις στην ποιότητα και την ασφάλεια των υπηρεσιών υγείας. Από τον Μάρτιο, αναπτύσσονται εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα για τους επαγγελματίες υγείας, που θα τους επιτρέψουν να αξιοποιήσουν πλήρως τα εργαλεία του Health-IQ και να ενισχύσουν τις πρακτικές ποιότητας σε όλες τις μονάδες υγείας της χώρας.

Ο Κ. Χρήστος Τριανταφύλλου, Project Officer του γραφείου του ΠΟΥ για την Ποιότητα της Φροντίδας και την Ασφάλεια των Ασθενών στην Αθήνα, τόνισε: «Η εφαρμογή του Health-IQ, σε συνεργασία με τις δομές υγείας της Θεσσαλονίκης και της Έδεσσας, επιβεβαιώνει τη σημασία της τεκμηριωμένης αξιολόγησης και της συστηματικής χρήσης δεδομένων για τη βελτίωση της ποιότητας της φροντίδας. Μέσα από ουσιαστικό διάλογο με τους επαγγελματίες υγείας, το πρόγραμμα προσαρμόζεται στις πραγματικές ανάγκες των δομών, ενισχύοντας την ασφάλεια των ασθενών και υποστηρίζοντας το έργο του ανθρώπινου δυναμικού. Η συνεχής παρακολούθηση δεικτών ποιότητας και η ανταλλαγή καλών πρακτικών δημιουργούν τις προϋποθέσεις για βιώσιμες παρεμβάσεις με μετρήσιμο όφελος για το σύστημα υγείας και τις τοπικές κοινωνίες».

Ο Γενικός Διευθυντής του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, Κωνσταντίνος Εμμανουηλίδης δήλωσε: «Η συμμετοχή του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου στην πιλοτική εφαρμογή του Health-IQ αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα για την ενίσχυση του συστηματικού ελέγχου και της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Το πρόγραμμα μας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθούμε με συνέπεια την απόδοση των δομών μας και να εντοπίζουμε έγκαιρα πεδία που χρήζουν βελτίωσης. Ο έλεγχος ποιότητας δεν είναι μια απλή τυπική διαδικασία, αλλά πυλώνας ασφάλειας για τον ασθενή και πυλώνας υποστήριξης για τους επαγγελματίες υγείας. Στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου στοχεύουμε σε μια κουλτούρα συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών μας, καθώς πιστεύουμε ότι θα φέρει απτό όφελος για τους πολίτες που εξυπηρετούμε».