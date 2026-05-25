ALS: Πραγματικότητες και μύθοι για τη νόσο που αφαιρεί δυνάμεις, αφαιρεί τη φωνή, αφαιρεί ζωές

Σοκ και θλίψη προκάλεσε στο ποδοσφαιρικό κοινό, αλλά και στην ελληνική κοινωνία η είδηση του θανάτου του Παρασκευά Άντζα στα 49 του χρόνια.

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής έδωσε μάχη με την ΑLS (πλαγία αμυοτροφική σκλήρυνση ή νόσος του κινητικού νευρώνα).

Η παλαιότερη γνωστή περιγραφή της νόσου έγινε το 1824 από τον Τσαρλς Μπελ. Το 1869 ο Ζαν-Μαρτέν Σαρκό (Jean-Martin Charcot) συσχέτισε πρώτος τα συμπτώματα με τα νευρολογικά προβλήματα και το 1874 χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά ο όρος Πλάγια Μυατροφική Σκλήρυνση, ενώ ενίοτε αναφέρεται και ως Νόσος Σαρκό.

Η νόσος απέκτησε ευρύτερη δημοσιότητα στις ΗΠΑ όταν διαγνώστηκε με αυτήν ο αθλητής του μπέιζμπολ Λου Γκέρινγκ (έτσι η νόσος μνημονεύεται και ως Νόσος Λου Γκέρινγκ), ενώ προσέλκυσε αργότερα διεθνές ενδιαφέρον, όταν έγινε γνωστό ότι πάσχει από την νόσο ο διάσημος επιστήμονας Στήβεν Χόκινγκ.

Τι είναι η ALS

Η ALS (νόσος του κινητικού νευρώνα) είναι μια μέχρι σήμερα ανίατη ασθένεια του νευρικού συστήματος. Προκαλεί σταδιακή καταστροφή των νευρικών κυττάρων που ελέγχουν την κίνηση των μυών, οδηγώντας σε προοδευτική αδυναμία και παράλυση.

Η νόσος επηρεάζει τους εκούσιους μύες, δηλαδή εκείνους που χρησιμοποιούμε για να κινούμαστε, να μιλάμε, να τρώμε και να αναπνέουμε. Αντίθετα, οι αισθήσεις — όπως η όραση, η ακοή, η γεύση και η αφή — συνήθως δεν επηρεάζονται. Οι γνωστικές λειτουργίες παραμένουν επίσης κατά κανόνα ανεπηρέαστες, αν και ένα μικρό ποσοστό ατόμων μπορεί να εμφανίσει αλλαγές στη σκέψη και τη συμπεριφορά, που σχετίζονται με τη μετωποκροταφική άνοια (Frontotemporal Dementia – FTD).

Επιπλέον, οι ακούσιοι μύες παραμένουν συνήθως ανεπηρέαστοι, με αποτέλεσμα να διατηρείται ο έλεγχος της ουροδόχου κύστης και του εντέρου. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις — κυρίως σε προχωρημένα στάδια της νόσου — μπορεί να εμφανιστούν διαταραχές και σε αυτές τις λειτουργίες.

Τα πρώτα συμπτώματα είναι συχνά ήπια και μπορεί να περιλαμβάνουν μυϊκές συσπάσεις, αδεξιότητα, δυσκολία στην ομιλία, συχνότερα «πνιξίματα» κατά την κατάποση ή απώλεια ισορροπίας. Με την πάροδο του χρόνου, τα συμπτώματα επιδεινώνονται και επηρεάζουν όλο και περισσότερο τις καθημερινές δραστηριότητες και βασικές λειτουργίες, όπως η κατάποση, η αναπνοή και η επικοινωνία.

Τι γνωρίζουμε για τα αίτια της ALS

Αν και η ακριβής αιτία της νόσου δεν είναι ακόμη γνωστή, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η ALS έχει πολυπαραγοντική προέλευση, καθώς τόσο γενετικοί όσο και περιβαλλοντικοί παράγοντες φαίνεται να παίζουν σημαντικό ρόλο στην έναρξη του εκφυλισμού των κινητικών νευρώνων και στην εξέλιξη της νόσου.

Υπάρχουν δύο κύριες μορφές της νόσου:

Σποραδική (Sporadic ALS): η πιο συχνή μορφή (περίπου 90% των περιπτώσεων), η οποία εμφανίζεται φαινομενικά τυχαία, χωρίς οικογενειακό ιστορικό και χωρίς εμφανή σχέση με περιβαλλοντικούς, επαγγελματικούς, γεωγραφικούς, διατροφικούς ή πολιτισμικούς παράγοντες κινδύνου.

Κληρονομική ή Οικογενής (Familial ALS): μια κληρονομική παραλλαγή που αφορά περίπου το 5%–10% των περιπτώσεων. Μέχρι σήμερα έχουν εντοπιστεί περισσότερα από 30 γονίδια που συνδέονται με αυτή τη σπανιότερη μορφή της νόσου.

Τι σημαίνει το ακρωνύμιο ALS

Amyotrophic (Αμυοτροφική) Είναι ένα σύνθετο επίθετο Ελληνικής προέλευσης. Αποτελείται από το στερητικό “Α” που σημαίνει “χωρίς” ή “άνευ” ή “μη”. Επίσης, τη λέξη “μύο” που αναφέρεται στους “μύες” και τέλος τη λέξη “τροφική” που σημαίνει “θρέψη”. Κατά συνέπεια, “Αμυοτροφική” είναι η “Μη θρέψη των μυών”.

Lateral (Πλευρική) Η λέξη “Πλευρική” προσδιορίζει τις περιοχές του νωτιαίου μυελού όπου εντοπίζονται μέρη ή τμήματα των νευρικών κυττάρων τα οποία κι έχουν επηρεασθεί.