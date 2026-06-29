Air fryer ή τηγάνι; Τι δείχνουν οι έρευνες για την πιο υγιεινή επιλογή

Οι έρευνες δείχνουν ότι η φριτέζα αέρος είναι γενικά πιο υγιεινή επιλογή από το παραδοσιακό τηγάνι, καθώς απαιτεί πολύ λιγότερο λάδι, μειώνει τις θερμίδες και περιορίζει τον σχηματισμό βλαβερών ουσιών όπως το ακρυλαμίδιο και τα προϊόντα οξείδωσης των λιπαρών. Ωστόσο, οι ειδικοί τονίζουν ότι η πραγματική αξία ενός γεύματος εξαρτάται κυρίως από τα υλικά του, με τα φρέσκα και ποιοτικά τρόφιμα να παραμένουν το σημαντικότερο στοιχείο μιας ισορροπημένης διατροφής.

Πιο αναλυτικά

Η φριτέζα αέρος ή air fryer έχει μπει δυναμικά στις κουζίνες τα τελευταία χρόνια, υποσχόμενη τραγανά αποτελέσματα με ελάχιστο λάδι και λιγότερες θερμίδες. Από την άλλη πλευρά, το παραδοσιακό τηγάνι παραμένει η κλασική επιλογή για όσους αγαπούν τη γεύση και την υφή των τηγανητών φαγητών. Ποια από τις δύο μεθόδους είναι όμως καλύτερη για την υγεία;

Το ερώτημα απασχολεί όλο και περισσότερους καταναλωτές, καθώς η διατροφή και η πρόληψη των χρόνιων νοσημάτων βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Οι επιστήμονες έχουν εξετάσει τα τελευταία χρόνια όχι μόνο τις θερμίδες και τα λιπαρά που περιέχουν τα γεύματα, αλλά και τις χημικές ενώσεις που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.

Τα διαθέσιμα δεδομένα δείχνουν ότι η φριτέζα αέρος μπορεί να προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα σε ορισμένους τομείς, χωρίς ωστόσο να σημαίνει ότι κάθε φαγητό που παρασκευάζεται σε αυτήν είναι αυτόματα υγιεινό.

Λιγότερα λιπαρά και θερμίδες

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του air fryer είναι η πολύ μικρότερη ποσότητα λαδιού που απαιτείται για το μαγείρεμα. Σε πολλές περιπτώσεις αρκεί ένα ελαφρύ ψέκασμα ελαιολάδου για να αποκτήσουν τα τρόφιμα τραγανή υφή.

Με βάση τα σημερινά επιστημονικά δεδομένα, η φριτέζα αέρος φαίνεται να υπερέχει σε θέματα μείωσης λιπαρών, θερμίδων και σχηματισμού ορισμένων ανεπιθύμητων χημικών ενώσεων. Credit: ChatGPT Image

Μελέτες έχουν δείξει ότι το μαγείρεμα στη φριτέζα αέρος μπορεί να μειώσει την περιεκτικότητα των τροφίμων σε λίπος έως και κατά 70% έως 80% σε σύγκριση με το βαθύ τηγάνισμα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση των θερμίδων που προσλαμβάνονται από ένα γεύμα.

Για όσους επιδιώκουν έλεγχο του σωματικού βάρους ή ακολουθούν ένα πιο ισορροπημένο διατροφικό πρόγραμμα, το air fryer αποτελεί μια ιδιαίτερα ελκυστική επιλογή.

Τι συμβαίνει με το ακρυλαμίδιο

Κατά το μαγείρεμα αμυλούχων τροφών σε υψηλές θερμοκρασίες, όπως οι πατάτες, μπορεί να σχηματιστεί ακρυλαμίδιο, μια χημική ένωση που έχει χαρακτηριστεί ως πιθανώς καρκινογόνος για τον άνθρωπο.

Οι έρευνες δείχνουν ότι η χρήση θερμού αέρα μειώνει σημαντικά τον σχηματισμό ακρυλαμιδίου σε σύγκριση με το παραδοσιακό τηγάνισμα. Σε ορισμένες περιπτώσεις η μείωση μπορεί να φτάσει ακόμη και το 90%.

Credit: Gemini Generated Image

Παρόλα αυτά, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η υπερβολική θερμοκρασία και το παρατεταμένο ψήσιμο μπορούν να αυξήσουν ξανά τα επίπεδα της συγκεκριμένης ουσίας. Για τον λόγο αυτό συνιστάται η αποφυγή υπερβολικού ροδίσματος ή καψίματος των τροφίμων.

Η οξείδωση των λιπαρών

Ένα ακόμη σημείο που εξετάζουν οι επιστήμονες αφορά τις ενώσεις που παράγονται όταν τα έλαια θερμαίνονται σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

Στο παραδοσιακό τηγάνισμα, ειδικά όταν το ίδιο λάδι χρησιμοποιείται επανειλημμένα, μπορεί να δημιουργηθούν προϊόντα οξείδωσης που έχουν συνδεθεί με φλεγμονές και αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Credit: Gemini Generated Image

Η φριτέζα αέρος περιορίζει σημαντικά αυτό το φαινόμενο, καθώς απαιτεί πολύ μικρότερες ποσότητες λαδιού και δεν βασίζεται στη συνεχή θέρμανσή του.

Διατηρούνται καλύτερα ορισμένα θρεπτικά συστατικά

Η σχετικά σύντομη διάρκεια μαγειρέματος βοηθά στη διατήρηση μέρους των βιταμινών και των αντιοξειδωτικών ουσιών που περιέχουν τα τρόφιμα, ιδιαίτερα τα λαχανικά.

Αν και καμία μέθοδος μαγειρέματος δεν διατηρεί ανέπαφα όλα τα θρεπτικά συστατικά, αρκετές έρευνες δείχνουν ότι η χρήση θερμού αέρα μπορεί να συμβάλει σε μικρότερες απώλειες ορισμένων βιταμινών σε σχέση με το παραδοσιακό τηγάνισμα.

Είναι τελικά το air fryer η καλύτερη επιλογή;

Με βάση τα σημερινά επιστημονικά δεδομένα, η φριτέζα αέρος φαίνεται να υπερέχει σε θέματα μείωσης λιπαρών, θερμίδων και σχηματισμού ορισμένων ανεπιθύμητων χημικών ενώσεων.

Credit: Gemini Generated Image

Ωστόσο, οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι η ποιότητα των πρώτων υλών παραμένει ο σημαντικότερος παράγοντας. Ένα γεύμα που βασίζεται σε φρέσκα υλικά, λαχανικά, ψάρια και άπαχες πρωτεΐνες θα είναι πιο ωφέλιμο για την υγεία ανεξάρτητα από τη μέθοδο μαγειρέματος.

Το συμπέρασμα είναι ότι το air fryer μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για πιο ελαφριά καθημερινά γεύματα, χωρίς όμως να αντικαθιστά τις βασικές αρχές μιας ισορροπημένης διατροφής.

Διαβάστε το αρχικό δημοσίευμα Air fryer ή τηγάνι; Τι δείχνουν οι έρευνες για την πιο υγιεινή επιλογή στο InStyle.