Φρούτο εποχής ενάντια στην οστεοπόρωση: Ενισχύει την οστική υγεία και καταπολεμά τη φλεγμονή

Η οστεοπόρωση είναι μια ασθένεια που χαρακτηρίζεται από τη σταδιακή μείωση της πυκνότητας και της ποιότητας των οστών, καθιστώντας τα πιο εύθραυστα και πιο επιρρεπή σε κατάγματα. Συχνά χαρακτηρίζεται ως «σιωπηλή νόσος», καθώς εξελίσσεται χωρίς συμπτώματα για πολλά χρόνια, μέχρι να διαγνωστεί με την εμφάνιση ενός κατάγματος, συνήθως στον καρπό, στο ισχίο ή στους σπονδύλους. Η φυσική γήρανση, η εμμηνόπαυση, ορισμένες γενετικές προδιαθέσεις ή ακόμη και η έλλειψη σωματικής δραστηριότητας συγκαταλέγονται στους βασικούς παράγοντες κινδύνου.

Ωστόσο, και η διατροφή διαδραματίζει επίσης καθοριστικό ρόλο στην πρόληψη αυτής της πάθησης. Η επαρκής πρόσληψη ασβεστίου, βιταμίνης D, πρωτεϊνών και ορισμένων προστατευτικών θρεπτικών συστατικών συμβάλλει στη διατήρηση της υγείας των οστών σε όλη τη διάρκεια της ζωής.

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Σε συνέντευξή του στο Hindustan Times, ο δρ Nikhil Jadhav, σύμβουλος ορθοπεδικός στο Sahyadri Super Speciality Hospital στο Pune της Ινδίας, αναδεικνύει ένα συχνά υποτιμημένο τρόφιμο: το μύρτιλο. Γνωστό για τα οφέλη του στην καρδιαγγειακή υγεία, τη μνήμη και τη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα, αυτό το μικρό μούρο περιέχει επίσης ενώσεις που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη διατήρηση της οστικής αντοχής και να περιορίσουν την απώλεια οστικής μάζας που σχετίζεται με την ηλικία.

Γιατί τα μύρτιλα είναι ευεργετικά για τα οστά;

Σύμφωνα με τον δρ Nikhil Jadhav, τα μύρτιλα αξίζουν μια σημαντική θέση σε μια διατροφή που ευνοεί την υγεία των οστών. «Τα μύρτιλα αναγνωρίζονται όλο και περισσότερο ως ένα ενδιαφέρον τρόφιμο στο πλαίσιο μιας διατροφής που ωφελεί τα οστά, χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά τους σε αντιοξειδωτικά και στις αντιφλεγμονώδεις ιδιότητές τους», εξηγεί.

Ωστόσο, ο ειδικός διευκρινίζει ότι «κανένα τρόφιμο από μόνο του δεν μπορεί να θεραπεύσει ή να προλάβει την οστεοπόρωση», αλλά οι πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι αυτά τα φρούτα μπορούν να συμβάλουν στη διατήρηση υγιών οστών.

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Το βασικό τους πλεονέκτημα βρίσκεται στην πλούσια περιεκτικότητά τους σε πολυφαινόλες, και συγκεκριμένα στις ανθοκυανίνες, τις φυσικές χρωστικές που δίνουν το μπλε-μωβ χρώμα τους. Αυτές οι ενώσεις έχουν ισχυρή αντιοξειδωτική δράση, βοηθώντας στην καταπολέμηση του οξειδωτικού στρες και της χρόνιας φλεγμονής, δύο μηχανισμών που εμπλέκονται στην προοδευτική φθορά του οστικού ιστού. «Τα αντιοξειδωτικά και οι αντιφλεγμονώδεις παράγοντες που περιέχονται στα μύρτιλα συμβάλλουν στη μείωση της οξειδωτικής βλάβης και της χρόνιας φλεγμονής, δύο διαδικασιών που ευθύνονται για την απώλεια οστικής μάζας», τονίζει ο γιατρός.

Ο ειδικός υπενθυμίζει επίσης ότι αρκετές μελέτες σε ζωικά μοντέλα έχουν δείξει πως ορισμένες ενώσεις των μύρτιλων μπορεί να ενισχύουν τη δραστηριότητα των οστεοβλαστών, των κυττάρων που παράγουν νέο οστικό ιστό, ενώ παράλληλα περιορίζουν τη δράση των οστεοκλαστών, που είναι υπεύθυνοι για την απορρόφηση του οστού. Ένας διπλός μηχανισμός ιδιαίτερα σημαντικός για τη διατήρηση της οστικής μάζας και τη μείωση του κινδύνου καταγμάτων με την ηλικία.

Παρά ταύτα, ο δρ. Jadhav τονίζει ότι τα μύρτιλα αποτελούν μόνο ένα κομμάτι μιας συνολικής στρατηγικής πρόληψης. «Πρέπει να θεωρούνται μέρος μιας ευρύτερης προσέγγισης για την πρόληψη της οστεοπόρωσης», σημειώνει. Μια διατροφή πλούσια σε ασβέστιο, βιταμίνη D και πρωτεΐνες, σε συνδυασμό με τακτική σωματική άσκηση, παραμένει απαραίτητη για τη μακροπρόθεσμη προστασία των οστών.