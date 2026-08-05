Φούσκωμα στην εμμηνόπαυση: Γιατί αλλάζει η κοιλιά και τι μπορεί να βοηθήσει

Το φούσκωμα στην εμμηνόπαυση είναι ένα συχνό σύμπτωμα που σχετίζεται κυρίως με τις ορμονικές αλλαγές, την πιο αργή πέψη, την κατακράτηση υγρών και τις μεταβολές στον μεταβολισμό. Το άρθρο προτείνει πρακτικούς τρόπους ανακούφισης, όπως προσοχή σε τροφές που προκαλούν αέρια, λιγότερο αλάτι, καλή ενυδάτωση, ήπια άσκηση και ροφήματα όπως μέντα, τζίντζερ, μάραθο και χαμομήλι, ενώ τονίζει ότι μικρές καθημερινές αλλαγές μπορούν να μειώσουν σημαντικά τη δυσφορία.

Πιο αναλυτικά

Αν νιώθετε ότι η κοιλιά σας φουσκώνει πιο εύκολα από ό,τι παλαιότερα, τα ρούχα σας σας πιέζουν περισσότερο ή αισθάνεστε ένα γενικό βάρος στο σώμα σας, δεν είστε οι μόνες. Το φούσκωμα είναι ένα σύμπτωμα που πολλές γυναίκες παρατηρούν κατά την περίοδο της εμμηνόπαυσης και μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την καθημερινή άνεση και την εικόνα που έχουν για το σώμα τους.

Η αλλαγή αυτή δεν σημαίνει ότι το σώμα σας «σας προδίδει». Κατά την εμμηνόπαυση, οι ορμονικές μεταβολές επηρεάζουν πολλές λειτουργίες του οργανισμού, ανάμεσά τους την πέψη, την κατακράτηση υγρών και τον τρόπο με τον οποίο κατανέμεται το λίπος στο σώμα.

Το φούσκωμα δεν οφείλεται πάντα σε μία μόνο αιτία. Συνήθως είναι αποτέλεσμα ενός συνδυασμού παραγόντων και η σωστή φροντίδα μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της δυσφορίας.

Γιατί εμφανίζεται περισσότερο φούσκωμα στην εμμηνόπαυση;

1. Οι ορμονικές αλλαγές επηρεάζουν το σώμα

Τα επίπεδα των οιστρογόνων και της προγεστερόνης μεταβάλλονται σημαντικά κατά την περίοδο της εμμηνόπαυσης. Οι αλλαγές αυτές μπορούν να επηρεάσουν την κατακράτηση υγρών, αλλά και τη λειτουργία του πεπτικού συστήματος.

Σε αρκετές γυναίκες η πέψη γίνεται πιο αργή, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται συχνότερα αέρια, δυσφορία ή το αίσθημα ότι η κοιλιά είναι πιο «βαριά».

2. Ο μεταβολισμός αλλάζει με την ηλικία

Με το πέρασμα των χρόνων, ο μεταβολισμός φυσιολογικά επιβραδύνεται, ενώ η μυϊκή μάζα μπορεί να μειώνεται αν δεν υπάρχει τακτική άσκηση. Αυτό μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο το σώμα διαχειρίζεται την ενέργεια και το βάρος.

Παράλληλα, το αυξημένο στρες και η κακή ποιότητα ύπνου μπορούν να επηρεάσουν τη συνολική ισορροπία του οργανισμού και να ενισχύσουν την αίσθηση κόπωσης και δυσφορίας.

Τι μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του φουσκώματος

Δώστε προσοχή στις τροφές που σας ενοχλούν

Ορισμένες τροφές, παρόλο που είναι ιδιαίτερα θρεπτικές, μπορεί να προκαλούν περισσότερο φούσκωμα σε κάποιους ανθρώπους.

Credit: 123rf.com

Τα όσπρια και τα σταυρανθή λαχανικά, όπως το μπρόκολο, το κουνουπίδι και το λάχανο, περιέχουν φυτικές ενώσεις που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να αυξήσουν την παραγωγή αερίων. Δεν χρειάζεται να τα αποκλείσετε από τη διατροφή σας. Μπορείτε να δοκιμάσετε μικρότερες ποσότητες ή καλύτερο μαγείρεμα και να παρατηρήσετε πώς αντιδρά το σώμα σας.

Παράλληλα, η μείωση της υπερβολικής κατανάλωσης αλατιού μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της κατακράτησης υγρών.

Υποστηρίξτε την υγεία του εντέρου

Ένα ισορροπημένο μικροβίωμα του εντέρου συνδέεται με καλύτερη λειτουργία του πεπτικού συστήματος.

Credit: 123RF

Τροφές όπως το γιαούρτι ή το κεφίρ, όταν είναι ανεκτές από τον οργανισμό, μπορούν να προσφέρουν προβιοτικά που υποστηρίζουν τη φυσιολογική λειτουργία του εντέρου.

Η επαρκής ενυδάτωση είναι επίσης σημαντική, καθώς βοηθά τη σωστή λειτουργία του πεπτικού και τη γενικότερη ισορροπία των υγρών στο σώμα.

Η κίνηση βοηθά περισσότερο από όσο νομίζετε

Δεν χρειάζεται πάντα έντονη άσκηση. Ακόμη και ένα καθημερινό περπάτημα, ιδιαίτερα μετά το γεύμα, μπορεί να βοηθήσει την κινητικότητα του εντέρου και να μειώσει το αίσθημα βάρους. Η τακτική άσκηση συμβάλλει επίσης στη διατήρηση της μυϊκής μάζας, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό μετά την εμμηνόπαυση.

Ροφήματα που μπορούν να βοηθήσουν στη δυσφορία

Όταν η κοιλιά είναι πρησμένη, ένα ζεστό ρόφημα μπορεί να προσφέρει ανακούφιση και να αποτελέσει μια μικρή στιγμή φροντίδας μέσα στην ημέρα.

Τσάι μέντας: Η μέντα περιέχει μενθόλη, μια ουσία που έχει συσχετιστεί με χαλαρωτική δράση στους μυς του πεπτικού συστήματος. Μπορεί να βοηθήσει σε περιπτώσεις ήπιας δυσφορίας και φουσκώματος, ιδιαίτερα μετά το γεύμα.

Credit: 123rf.com

Ρόφημα τζίντζερ: Το τζίντζερ χρησιμοποιείται παραδοσιακά για την υποστήριξη της πέψης και μπορεί να βοηθήσει σε συμπτώματα όπως η ναυτία ή το αίσθημα βάρους μετά το φαγητό.

Τσάι από σπόρους μάραθου: Ο μάραθος αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά βότανα που χρησιμοποιούνται παραδοσιακά για την αντιμετώπιση του μετεωρισμού και της δυσφορίας από τα αέρια.

Χαμομήλι: Το χαμομήλι μπορεί να αποτελέσει μια καλή επιλογή όταν το φούσκωμα συνδέεται με ένταση ή στρες, καθώς έχει ήπια χαλαρωτική δράση.

Credit: 123rf.com

Πικραλίδα: Η πικραλίδα χρησιμοποιείται παραδοσιακά σε ροφήματα που συνδέονται με την αποβολή υγρών. Ωστόσο, χρειάζεται προσοχή σε άτομα που λαμβάνουν συγκεκριμένα φάρμακα, καθώς μπορεί να υπάρχουν αλληλεπιδράσεις.

Μικρό tip: Για να διατηρηθούν καλύτερα τα αρωματικά συστατικά των βοτάνων, καλύψτε το φλιτζάνι σας κατά την εκχύλιση για περίπου 5-10 λεπτά.

Τι να προσέχετε περισσότερο το βράδυ

Ορισμένες επιλογές στο τελευταίο γεύμα της ημέρας μπορεί να ενισχύσουν το πρωινό φούσκωμα.

Credit: 123RF

Πολύ αλμυρές τροφές: Το αυξημένο αλάτι μπορεί να συμβάλει στην κατακράτηση υγρών και στο αίσθημα πρηξίματος.

Ανθρακούχα ποτά: Το ανθρακικό μπορεί να αυξήσει την ποσότητα αέρα στο πεπτικό σύστημα και να προκαλέσει δυσφορία.

Τροφές που σας προκαλούν προσωπικά ενόχληση: Δεν αντιδρούν όλοι οι οργανισμοί με τον ίδιο τρόπο. Η παρατήρηση των τροφών που σας επηρεάζουν είναι συχνά το πιο χρήσιμο εργαλείο.

Η κοιλιά αλλάζει, αλλά το σώμα σας παραμένει σύμμαχός σας

Το φούσκωμα στην εμμηνόπαυση είναι μια συχνή εμπειρία, αλλά δεν χρειάζεται να γίνει μόνιμη πηγή ενόχλησης. Με μικρές αλλαγές στη διατροφή, περισσότερη κίνηση και καλύτερη φροντίδα του οργανισμού, μπορείτε να αισθανθείτε πιο άνετα και δυνατές σε αυτή τη νέα φάση της ζωής σας.

Η εμμηνόπαυση δεν είναι μια περίοδος απώλειας ελέγχου. Είναι μια περίοδος που το σώμα ζητά διαφορετική φροντίδα και η γνώση είναι το πρώτο βήμα για να την προσφέρετε.

Διαβάστε το αρχικό δημοσίευμα Φούσκωμα στην εμμηνόπαυση: Γιατί αλλάζει η κοιλιά μας και τι μπορεί να βοηθήσει στο InStyle.