Υπνική παράλυση: Τι είναι, ποια τα συμπτώματα και πώς θεραπεύεται;

Η υπνική παράλυση είναι μια διαταραχή του ύπνου που χαρακτηρίζεται από προσωρινή απώλεια ελέγχου των μυών, συνοδευόμενη συχνά από ανησυχητικές ψευδαισθήσεις και αίσθημα ασφυξίας.

Τα επεισόδια διαρκούν από λίγα δευτερόλεπτα έως μερικά λεπτά και μπορεί να περιλαμβάνουν ψευδαισθήσεις εισβολέα, πίεσης στο στήθος ή κίνησης.

Η αντιμετώπισή της περιλαμβάνει τη συζήτηση με έναν γιατρό και τη βελτίωση της υγιεινής του ύπνου, όπως η καθιέρωση ρουτίνας, η φροντίδα του χώρου ύπνου, η αποφυγή διεγερτικών και η διαχείριση των αρνητικών σκέψεων.

Η υπνική παράλυση αποτελεί μια διαταραχή του ύπνου, η οποία συνοδεύεται από προσωρινή απώλεια ελέγχου των μυών. Ποια άλλα συμπτώματα παρουσιάζει και τι μπορούμε να κάνουμε για να τα αντιμετωπίσουμε;

Η υπνική παράλυση ανήκει στις παραϋπνίες, στις διαταραχές ύπνου, με άλλα λόγια, που εκδηλώνονται με μη αναμενόμενες συμπεριφορές κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Εκτός από την αδυναμία κίνησης των μυών (ατονία), τα επεισόδια της υπνικής παράλυσης συχνά περιλαμβάνουν ανησυχητικές ψευδαισθήσεις και αίσθημα ασφυξίας.

Υπνική παράλυση: τα συμπτώματα

Στην υπνική παράλυση το κυρίαρχο σύμπτωμα είναι η αδυναμία της κίνησης ή της ομιλίας (αμέσως μετά το ξύπνημα). Οι άνθρωποι που έχουν βιώσει υπνική παράλυση αναφέρουν επίσης συμπτώματα, όπως η δυσκολία στην αναπνοή, η πίεση στο στήθος και ο πανικός.

Επιπλέον, εκτιμάται ότι, στην πλειονότητα των επεισοδίων της, η υπνική παράλυση συνοδεύεται και από ψευδαισθήσεις, που διαφέρουν από τα τυπικά όνειρα.

Οι ψευδαισθήσεις κατά τη διάρκεια της υπνικής παράλυσης εμπίπτουν σε τρεις κατηγορίες:

Στις ψευδαισθήσεις του εισβολέα: Αυτές οι ψευδαισθήσεις περιλαμβάνουν την αίσθηση ότι ένα επικίνδυνο άτομο έχει εισέλθει στο υπνοδωμάτιο. Στις ψευδαισθήσεις της πίεσης στο στήθος: Σε αυτά τα επεισόδια ο άνθρωπος που κοιμάται νιώθει ότι κάποιος πιέζει το στέρνο του, προκαλώντας του ασφυξία. Στις κινητικές ψευδαισθήσεις: Σε αυτή την περίπτωση ψευδαισθήσεων, το άτομο «βιώνει» κίνηση, όπως ότι πετάει ή ότι «βγαίνει» από το σώμα του.

Η ατονία και οι ανησυχητικές ψευδαισθήσεις καθιστούν τα επεισόδια πολύ δυσάρεστα.

Πόσο διαρκεί η υπνική παράλυση;

Γενικότερα, τα επεισόδια στην υπνική παράλυση διαρκούν από λίγα δευτερόλεπτα έως μερικά λεπτά.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα επεισόδια τελειώνουν μόνα τους. Σε κάποιες άλλες, διακόπτονται από το άγγιγμα ή τη φωνή ενός ατόμου ή από την έντονη προσπάθεια κίνησης που υπερνικά την ατονία.

Υπνική παράλυση: τρόποι αντιμετώπισης

Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία της παράλυσης ύπνου είναι η συζήτηση με έναν γιατρό, προκειμένου να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν τυχόν υποκείμενα αίτια που μπορεί να συμβάλλουν στη συχνότητα ή τη σοβαρότητα των επεισοδίων.

Ωστόσο, η βελτίωση της υγιεινής του ύπνου αποτελεί βασικό ζητούμενο και στην πρόληψη της υπνικής παράλυσης.

Υπάρχουν διάφορες καλές συνήθειες που μπορούν να μας εξασφαλίσουν βαθύ και συνεχή ύπνο. Για παράδειγμα:

Καθιερώνουμε μια ρουτίνα: Ακολουθούμε το ίδιο πρόγραμμα ύπνου και αφύπνισης κάθε μέρα, ακόμα και τα σαββατοκύριακα. Και διαμορφώνουμε μια χαλαρωτική ρουτίνα πριν από την κατάκλιση, έτσι ώστε να διευκολύνουμε την έλευση του ύπνου. Φροντίζουμε τον χώρο που κοιμόμαστε: Προμηθευόμαστε ένα στρώμα ύπνου και ένα μαξιλάρι που ικανοποιούν τις ανάγκες μας. Χαμηλώνουμε τον φωτισμό, ρυθμίζουμε τη θερμοκρασία σε μια μέση τιμή και απομονώνουμε, εάν είναι εφικτό, τους εξωτερικούς θορύβους. Περιορίζουμε τη χρήση διεγερτικών: Αποφεύγουμε την κατανάλωση αλκοόλ και καφεΐνης, ειδικά το βράδυ. Η καφεΐνη θα μας τονώσει αντί να μας χαλαρώσει. Το αλκοόλ, από την άλλη, μπορεί να μας βοηθήσει να αποκοιμηθούμε γρηγορότερα, αλλά θα διαταράξει τα στάδια του ύπνου μας στη διάρκεια της νύχτας. Λέμε «όχι» στους… περισπασμούς: Κλείνουμε τις ηλεκτρονικές συσκευές, μεταξύ αυτών και τα έξυπνα κινητά μας, τουλάχιστον μία ώρα πριν κοιμηθούμε. Αφήνουμε στην άκρη τις αρνητικές σκέψεις μας: Την ώρα του ύπνου επικεντρωνόμαστε στη χαλάρωση και την ηρεμία μας. Δεν αγνοούμε τις ανησυχίες μας. Απλώς, αποφασίζουμε να τις διαχειριστούμε το επόμενο πρωί.

Πηγη – mefrontizo.gr