Το 1566 ενισχύει την υποστήριξη των πολιτών σε νοσοκομεία της Μακεδονίας

Στο πλαίσιο της πολυκαναλικής εξυπηρέτησης του 1566, εξειδικευμένα στελέχη, οι Field Officers, αναλαμβάνουν να υποστηρίξουν ασθενείς και συνοδούς, ώστε η επίσκεψή τους στο νοσοκομείο να γίνει πιο απλή και πιο γρήγορη.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στην ευρύτερη λογική του 1566 το οποίο λειτουργεί ως ενιαία πύλη ενημέρωσης για ζητήματα Υγείας και προσφέρει στους πολίτες πολλαπλούς τρόπους καθοδήγησης και ενημέρωσης. Οι Field Officers αποτελούν την επέκταση αυτής της λογικής μέσα στα ίδια τα νοσοκομεία. Λειτουργούν ως ένα ακόμη διαθέσιμο κανάλι εξυπηρέτησης που στοχεύει στη διευκόλυνση των πολιτών και στην ευκολότερη και αμεσότερη πρόσβασή τους στο ΕΣΥ.

Τα στελέχη αυτά είναι εκπαιδευμένα στη διαχείριση ευαίσθητων καταστάσεων, γνωρίζουν καλά τις Υπηρεσίες Υγείας και διαθέτουν δεξιότητες επικοινωνίας και διαχείρισης κρίσεων. Σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν το ιατρικό, νοσηλευτικό ή διοικητικό προσωπικό· λειτουργούν συμπληρωματικά, ενισχύοντας τη συνολική εύρυθμη λειτουργία της κάθε δομής.

Στην 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας, το δίκτυο έχει αναπτυχθεί σε πέντε μεγάλα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης: το Γ.Ν. «Παπαγεωργίου», το Γ.Ν. «Αγ. Δημήτριος», το Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου», το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο «Θεαγένειο» και το Γ.Ν. «Ιπποκράτειο», δηλαδή δομές με ιδιαίτερα υψηλή νοσηλευτική κίνηση. Οι Field Officers βρίσκονται κυρίως στα σημεία υποδοχής και σε τμήματα με αυξημένη επισκεψιμότητα, καθοδηγώντας τους πολίτες προς τα κατάλληλα ιατρεία, εξηγώντας πώς δουλεύουν οι διαδικασίες, βοηθώντας με τον προγραμματισμό ραντεβού και απαντώντας σε διοικητικά ερωτήματα.

Σε ένα μεγάλο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, ο επισκέπτης συχνά έρχεται αντιμέτωπος με μια πολυπλοκότητα που δύσκολα διαχειρίζεται από μόνος του. Ακόμη και μια απλή ενέργεια, όπως ο εντοπισμός της σωστής κλινικής ή η εξοικείωση με τα βήματα μιας διαδικασίας, μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα κουραστική. Είναι εκεί ακριβώς που χρειάζεται η παρουσία ενός στελέχους που δίνει άμεσες απαντήσεις.

Παράλληλα, η συμβολή των Field Officers στηρίζει σημαντικά και τις διοικητικές υπηρεσίες των νοσοκομείων, καθώς απορροφούν σημαντικό μέρος των επαναλαμβανόμενων ερωτημάτων ενημερωτικού χαρακτήρα. Με τον τρόπο αυτό, μειώνεται ο φόρτος στα γραφεία εξυπηρέτησης και η καθημερινή λειτουργία των νοσοκομειακών μονάδων κυλά πιο ομαλά.

Πρόκειται για μια στοχευμένη παρέμβαση που έχει ήδη αγκαλιαστεί από τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία αλλά και από τους πολίτες, οι οποίοι αποκτούν ένα πιο ξεκάθαρο και υποστηρικτικό πλαίσιο εξυπηρέτησης.

Η υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».