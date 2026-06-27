Το παιδικό «κόλλημα» με τα αναψυκτικά μπορεί να επηρεάζει την πίεση δεκαετίες αργότερα

Μια νέα μακροχρόνια μελέτη που παρακολούθησε πάνω από 25.000 παιδιά και εφήβους για έως και 25 χρόνια δείχνει ότι η συχνή κατανάλωση ζαχαρούχων ροφημάτων και χυμών φρούτων στην παιδική ηλικία συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο υπέρτασης στην ενήλικη ζωή. Ειδικά τα αναψυκτικά, τα αθλητικά ποτά και οι συχνοί χυμοί φρούτων φάνηκαν να ανεβάζουν σημαντικά τον κίνδυνο, ενώ η αντικατάστασή τους με ολόκληρα φρούτα, νερό ή γάλα σχετίστηκε με χαμηλότερες πιθανότητες υψηλής πίεσης αργότερα.

Πιο αναλυτικά

Οι διατροφικές συνήθειες που αποκτώνται στην παιδική ηλικία συχνά ακολουθούν τον άνθρωπο σε όλη του τη ζωή. Νέα επιστημονικά δεδομένα έρχονται τώρα να ενισχύσουν την άποψη ότι οι καθημερινές επιλογές των παιδιών δεν επηρεάζουν μόνο το παρόν, αλλά και τη μελλοντική καρδιαγγειακή τους υγεία.

Μια νέα μακροχρόνια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό «Circulation» της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας διαπίστωσε ότι η συχνή κατανάλωση ζαχαρούχων ροφημάτων και χυμών φρούτων κατά την παιδική και εφηβική ηλικία συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης υψηλής αρτηριακής πίεσης στην ενήλικη ζωή.

Η μελέτη που παρακολούθησε παιδιά για 25 χρόνια

Οι ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία από περισσότερα από 25.000 παιδιά και εφήβους ηλικίας 9 έως 16 ετών στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρακολουθώντας την πορεία τους για διάστημα έως και 25 ετών.

Το παιδικό αναψυκτικό σήμερα μπορεί να επηρεάζει την πίεση αύριο. Credit: Gemini Generated Image

Κατά τη διάρκεια της μελέτης, οι συμμετέχοντες κατέγραφαν αναλυτικά τις διατροφικές τους συνήθειες, συμπεριλαμβανομένης της κατανάλωσης αναψυκτικών, φρουτοποτών, λεμονάδων, αθλητικών ποτών, χυμών φρούτων και ολόκληρων φρούτων. Παράλληλα, οι επιστήμονες συνέλεγαν στοιχεία για το σωματικό βάρος, τη φυσική δραστηριότητα και το κάπνισμα.

Στόχος ήταν να εξεταστεί κατά πόσο η πρόσληψη φρουκτόζης και ζαχαρούχων ποτών στην παιδική ηλικία επηρεάζει τον κίνδυνο ανάπτυξης υπέρτασης αργότερα στη ζωή.

Τα αναψυκτικά αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα παιδιά που κατανάλωναν δύο ή περισσότερες μερίδες ζαχαρούχων ροφημάτων καθημερινά είχαν 52% μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν υπέρταση ως ενήλικες σε σύγκριση με εκείνα που έπιναν λιγότερες από τρεις μερίδες την εβδομάδα.

Για πολλούς γονείς, οι χυμοί φρούτων θεωρούνται μια πιο υγιεινή επιλογή σε σχέση με τα αναψυκτικά. Ωστόσο, η νέα μελέτη δείχνει ότι η υπερβολική κατανάλωσή τους μπορεί να μην είναι εντελώς αθώα. Credit: Gemini Generated Image

Μια μερίδα αντιστοιχούσε περίπου σε ένα κουτί ή ποτήρι των 350 ml.

Ακόμη πιο ανησυχητικά ήταν τα ευρήματα για συγκεκριμένες κατηγορίες ποτών. Κάθε επιπλέον ημερήσια μερίδα αναψυκτικού συνδέθηκε με 23% υψηλότερο κίνδυνο υπέρτασης, ενώ για τα αθλητικά ποτά το ποσοστό έφτανε το 36%.

Οι χυμοί φρούτων δεν είναι πάντα τόσο αθώοι όσο πιστεύουμε

Για πολλούς γονείς, οι χυμοί φρούτων θεωρούνται μια πιο υγιεινή επιλογή σε σχέση με τα αναψυκτικά. Ωστόσο, η νέα μελέτη δείχνει ότι η υπερβολική κατανάλωσή τους μπορεί να μην είναι εντελώς αθώα.

Οι συμμετέχοντες που κατανάλωναν τουλάχιστον ενάμιση ποτήρι χυμού φρούτων την ημέρα είχαν 35% μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης υψηλής αρτηριακής πίεσης σε σχέση με όσους έπιναν χυμό λιγότερο από μία φορά την εβδομάδα.

Οι ειδικοί εξηγούν ότι, παρότι οι φυσικοί χυμοί περιέχουν βιταμίνες και αντιοξειδωτικά, στερούνται των φυτικών ινών που υπάρχουν στο ολόκληρο φρούτο. Οι ίνες συμβάλλουν στον καλύτερο έλεγχο του σακχάρου στο αίμα και στον μεταβολισμό των σακχάρων που περιέχονται φυσικά στα φρούτα.

Το ολόκληρο φρούτο φαίνεται να προστατεύει

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα συμπεράσματα της μελέτης αφορά τα οφέλη της αντικατάστασης των ζαχαρούχων ποτών με πιο υγιεινές επιλογές.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η αντικατάσταση μίας ημερήσιας μερίδας ζαχαρούχου ροφήματος με ολόκληρα φρούτα συνδέθηκε με 22% χαμηλότερο κίνδυνο ανάπτυξης υπέρτασης.

Αντίστοιχα, η αντικατάσταση ενός χυμού φρούτων με ένα ολόκληρο φρούτο σχετίστηκε με 19% μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης υψηλής αρτηριακής πίεσης στην ενήλικη ζωή.

Η αντικατάσταση των ζαχαρούχων ποτών με νερό ή γάλα συσχετίστηκε επίσης με μείωση του κινδύνου έως και 13%.

Γιατί τα πρώτα χρόνια της ζωής έχουν τόσο μεγάλη σημασία

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι οι διατροφικές συνήθειες που δημιουργούνται στην παιδική ηλικία επηρεάζουν τη λειτουργία του οργανισμού για δεκαετίες. Η συστηματική κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων ζάχαρης μπορεί να συμβάλει σε αύξηση του σωματικού βάρους, μεταβολικές διαταραχές, αντίσταση στην ινσουλίνη και επιβάρυνση του καρδιαγγειακού συστήματος.

Η υπέρταση αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου για εμφράγματα, εγκεφαλικά επεισόδια και άλλες καρδιαγγειακές παθήσεις. Για τον λόγο αυτό, η πρόληψη από νεαρή ηλικία θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική.

Τι προτείνουν οι ειδικοί

Οι συγγραφείς της μελέτης διευκρινίζουν ότι πρόκειται για μελέτη παρατήρησης και δεν αποδεικνύει άμεση σχέση αιτίας και αποτελέσματος. Παρ’ όλα αυτά, τα ευρήματα ενισχύουν τις υπάρχουσες διατροφικές συστάσεις που προτρέπουν στον περιορισμό των ζαχαρούχων ποτών.

Η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει μέτρα που στοχεύουν στη μείωση της κατανάλωσής τους, όπως η βελτίωση των σχολικών γευμάτων, η ενίσχυση της διατροφικής εκπαίδευσης και η ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τις επιπτώσεις της υπερβολικής πρόσληψης ζάχαρης.

Για τους ειδικούς, το μήνυμα είναι σαφές: ένα ποτήρι νερό ή ένα ολόκληρο φρούτο μπορεί να αποτελεί μια μικρή καθημερινή επιλογή, αλλά ενδέχεται να έχει σημαντικά οφέλη για την υγεία δεκαετίες αργότερα.

Διαβάστε το αρχικό δημοσίευμα Το παιδικό «κόλλημα» με τα αναψυκτικά μπορεί να επηρεάζει την πίεση δεκαετίες αργότερα στο InStyle.