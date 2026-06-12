Το άγχος επιβαρύνει την καρδιά περισσότερο απ’ όσο νομίζαμε: Τι αποκαλύπτουν οι πρόσφατες μελέτες

Το στρες έχει συνδεθεί εδώ και χρόνια με την καρδιαγγειακή υγεία, όμως οι πιο πρόσφατες επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι η επίδρασή του στην καρδιά μπορεί να είναι πιο σοβαρή και πιο σύνθετη απ’ ό,τι πιστεύαμε μέχρι σήμερα. Οι ειδικοί τονίζουν πλέον ότι το χρόνιο ψυχολογικό φορτίο δεν επηρεάζει μόνο τη διάθεση και την καθημερινότητα, αλλά μπορεί να προκαλέσει πραγματικές βιολογικές αλλαγές στον οργανισμό και στο καρδιαγγειακό σύστημα.

Η συνεχής πίεση από την εργασία, οι οικονομικές δυσκολίες, οι οικογενειακές υποχρεώσεις, η έλλειψη ξεκούρασης και η συναισθηματική φόρτιση φαίνεται ότι ενεργοποιούν μηχανισμούς που διατηρούν τον οργανισμό σε κατάσταση «συναγερμού» για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αυξημένη παραγωγή ορμονών του στρες, όπως η αδρεναλίνη και η κορτιζόλη, οι οποίες επηρεάζουν άμεσα τη λειτουργία της καρδιάς και των αγγείων.

Οι αλλαγές που προκαλεί το χρόνιο στρες

Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, η παρατεταμένη ενεργοποίηση του συμπαθητικού νευρικού συστήματος μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της αρτηριακής πίεσης, ταχύτερο καρδιακό ρυθμό και μεγαλύτερη επιβάρυνση του μυοκαρδίου. Παράλληλα, φαίνεται να ενισχύει τη φλεγμονή στον οργανισμό και να επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργία των αγγείων.

Οι ερευνητές εξετάζουν πλέον το στρες όχι μόνο ως ψυχολογικό παράγοντα, αλλά και ως βιολογικό μηχανισμό που μπορεί να συμβάλει στην εμφάνιση καρδιαγγειακών προβλημάτων ή να επιδεινώσει ήδη υπάρχουσες παθήσεις.

Τα τελευταία χρόνια αυξάνονται οι ενδείξεις ότι το ψυχοκοινωνικό στρες μπορεί να αφήνει πιο έντονα «αποτυπώματα» στην καρδιά των γυναικών. Credit: 123RF

Το σύνδρομο της «ραγισμένης καρδιάς» δεν είναι μύθος

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το λεγόμενο σύνδρομο της «ραγισμένης καρδιάς» ή μυοκαρδιοπάθεια από στρες (Takotsubo). Πρόκειται για μια κατάσταση που μπορεί να εμφανιστεί μετά από έντονη συναισθηματική ή σωματική φόρτιση και συχνά μοιάζει με έμφραγμα.

Οι ασθενείς μπορεί να εμφανίσουν πόνο στο στήθος, δύσπνοια και αλλοιώσεις στις καρδιολογικές εξετάσεις, παρότι οι στεφανιαίες αρτηρίες δεν παρουσιάζουν τις αποφράξεις που συναντώνται συνήθως στο έμφραγμα. Νεότερα δεδομένα δείχνουν ότι η κατάσταση αυτή δεν είναι τόσο αθώα όσο θεωρούνταν παλαιότερα, καθώς μπορεί να συνοδεύεται από σοβαρές επιπλοκές και αυξημένο κίνδυνο νοσηλείας.

Οι περισσότερες περιπτώσεις καταγράφονται σε γυναίκες μέσης και μεγαλύτερης ηλικίας, γεγονός που έχει οδηγήσει τους επιστήμονες να μελετούν πιο προσεκτικά τον τρόπο με τον οποίο το στρες επηρεάζει διαφορετικά τα δύο φύλα.

Οι γυναίκες φαίνεται να επηρεάζονται διαφορετικά

Τα τελευταία χρόνια αυξάνονται οι ενδείξεις ότι το ψυχοκοινωνικό στρες μπορεί να αφήνει πιο έντονα «αποτυπώματα» στην καρδιά των γυναικών. Ερευνητικές ομάδες έχουν εντοπίσει συσχετίσεις ανάμεσα στα υψηλά επίπεδα στρες και σε πρώιμες αλλοιώσεις του καρδιακού ιστού, οι οποίες δεν παρατηρούνται με την ίδια συχνότητα στους άνδρες.

Το στρες έχει συνδεθεί εδώ και χρόνια με την καρδιαγγειακή υγεία, όμως οι πιο πρόσφατες επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι η επίδρασή του στην καρδιά μπορεί να είναι πιο σοβαρή και πιο σύνθετη απ’ ό,τι πιστεύαμε μέχρι σήμερα. Credit: 123RF

Παράλληλα, νεότερες μελέτες εξετάζουν κατά πόσο παράγοντες όπως η φροντίδα της οικογένειας, η έλλειψη κοινωνικής υποστήριξης και η χρόνια συναισθηματική πίεση επηρεάζουν τη συνολική καρδιαγγειακή υγεία των γυναικών σε μεγαλύτερο βαθμό απ’ ό,τι είχε εκτιμηθεί στο παρελθόν.

Μπορεί να αντιστραφεί η επίδραση του στρες;

Τα καλά νέα είναι ότι οι ειδικοί διαπιστώνουν πως η σωστή διαχείριση του στρες μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τόσο την ψυχική όσο και τη σωματική υγεία.

Πρόσφατες κλινικές μελέτες έδειξαν ότι προγράμματα άσκησης, τεχνικές ενσυνειδητότητας (mindfulness – ενσυνείδητη επίγνωση) και ψυχολογική υποστήριξη μπορούν να μειώσουν τα επίπεδα στρες και να βελτιώσουν δείκτες που σχετίζονται με την καρδιακή λειτουργία. Credit: 123RF

Η τακτική φυσική δραστηριότητα, ο επαρκής ύπνος, η μεσογειακή διατροφή, η αποφυγή καπνίσματος και η μείωση της υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ παραμένουν οι βασικότεροι σύμμαχοι για την προστασία της καρδιάς. Παράλληλα, η διατήρηση υγιών κοινωνικών σχέσεων και η σωστή διαχείριση της καθημερινής πίεσης φαίνεται ότι παίζουν σημαντικότερο ρόλο απ’ όσο πιστεύαμε μέχρι σήμερα.

Το μήνυμα των ειδικών

Οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι το χρόνιο στρες δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια απλή ψυχολογική ενόχληση. Όταν τα συμπτώματα επιμένουν ή επηρεάζουν την ποιότητα ζωής, είναι σημαντικό να αναζητείται η κατάλληλη ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη.

Οι νεότερες έρευνες συγκλίνουν σε ένα βασικό συμπέρασμα: η καρδιά και ο εγκέφαλος λειτουργούν πολύ πιο στενά συνδεδεμένα απ’ όσο θεωρούσαμε παλαιότερα και η φροντίδα της ψυχικής υγείας αποτελεί πλέον βασικό κομμάτι της πρόληψης των καρδιαγγειακών παθήσεων.