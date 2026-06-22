Τι πρέπει πραγματικά να μπαίνει στο ψυγείο; Η σκληρή αλήθεια

Το άρθρο ξεκαθαρίζει ποια τρόφιμα ωφελούνται πραγματικά από το ψυγείο και ποια όχι, με αφορμή και τη μόδα του παγωμένου κόκκινου κρασιού. Σύμφωνα με ειδικούς, τρόφιμα όπως το βούτυρο, τα αυγά, οι ντομάτες, τα εσπεριδοειδή, οι μαρμελάδες, το φυστικοβούτυρο, ο καφές και η σοκολάτα έχουν συγκεκριμένους κανόνες αποθήκευσης, ενώ άλλα, όπως το ψωμί, το ελαιόλαδο και οι μπανάνες, συχνά χαλάνε γρηγορότερα ή χάνουν τη γεύση τους αν μπουν στο ψυγείο. Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η σωστή θερμοκρασία και ο τρόπος φύλαξης κάνουν τη διαφορά τόσο στη γεύση όσο και στη διάρκεια ζωής των τροφίμων.
Πιο αναλυτικά
Αν κάθε καλοκαίρι έχει το δικό του δημοφιλές ποτό, τότε το 2026 υπόσχεται να είναι η εποχή του παγωμένου κόκκινου κρασιού. Τέλος πια το σερβίρισμα σε θερμοκρασία δωματίου ή το ζέσταμα του κρασιού δίπλα στο καλοριφέρ, σαν να είστε οικοδεσπότης σε κάποια δεξίωση στην εξοχή. Φέτος, αν το κρασί σας δεν είναι σε παγοθήκη, θεωρείται κοινωνικό ατόπημα. Η εφημερίδα Times αναφέρει ότι η νέα γενιά οδηγεί αυτή την τάση. Μάλιστα, τα στοιχεία δείχνουν ότι το 56% των νέων ήπιε παγωμένο κόκκινο κρασί ή κρασί με παγάκια το καλοκαίρι, σε σύγκριση με το 35% του υπόλοιπου πληθυσμού.
«Στη Βρετανία έχουμε την τάση να σερβίρουμε το κρασί πολύ ζεστό, και ειδικά το κόκκινο», λέει ο ειδικός στο κρασί Τομ Γκίλμπεϊ. «Αυτό τονίζει το αλκοόλ και κάνει το κρασί να έχει γεύση σαν σούπα. Στην πραγματικότητα, σχεδόν κάθε κρασί είναι καλύτερο όταν σερβίρεται λίγο πιο δροσερό από ό,τι συνήθως, και ορισμένα κόκκινα κρασιά είναι υπέροχα όταν είναι αρκετά κρύα». Η ιδανική θερμοκρασία είναι γύρω στους 10 βαθμούς Κελσίου. «Δηλαδή, χρειάζεται 20 λεπτά στο ψυγείο ή 10 με 15 λεπτά σε μια παγοθήκη. Δεν θέλετε να σερβίρετε κανένα κρασί υπερβολικά παγωμένο, αλλά αυτός ο τρόπος είναι πραγματικά αναζωογονητικός».
Το πάγωμα αναδεικνύει τα φρουτώδη αρώματα και κάνει την οξύτητα λίγο πιο ζωντανή, επομένως ταιριάζει καλύτερα με τα πιο ελαφριά κόκκινα κρασιά. Σύμφωνα με τον ειδικό, σε αυτά περιλαμβάνονται το μποζολέ, πολλά πινό νουάρ, καθώς και ορισμένα κρασιά από τη νότια Ιταλία. Ο ίδιος προσθέτει ότι αν και κάποιοι μπορεί να διαφωνήσουν, το κρασί πριμιτίβο είναι πραγματικά υπέροχο όταν σερβίρεται ελαφρώς κρύο.
Όλα αυτά είναι πολλά για να τα επεξεργαστεί κανείς, ειδικά μετά τον ισχυρισμό ότι ορισμένοι από εμάς απολαμβάνουμε και τη σοκολάτα σε λάθος θερμοκρασία. Ο Τσαρλς Σπενς, καθηγητής πειραματικής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, δήλωσε πρόσφατα ότι μας αρέσει όταν τα τρόφιμα κάνουν κάποιον ήχο. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι ακούγεται ένας πολύ καλύτερος και πιο έντονος ήχος όταν σπάμε μια μπάρα σοκολάτας που ήταν στο ψυγείο.
Επιπλέον, ο καθηγητής εξήγησε ότι οι χαμηλές θερμοκρασίες μπορούν να μετριάσουν τις έντονες γεύσεις, όπως την υπερβολική πικράδα ή τη γλυκύτητα. Αυτό βοηθά στο να δημιουργηθεί μια πιο δροσερή και ισορροπημένη μπουκιά, όπου κυριαρχεί η κρεμώδης υφή στο στόμα.
Αυτό σημαίνει φυσικά ότι δύο ακόμα προϊόντα μπαίνουν στη μάχη ανάμεσα στο ψυγείο και το ντουλάπι. Ίσως στο δικό σας σπίτι να έχουν ήδη υπάρξει οικογενειακοί καυγάδες για το αν το μπουκάλι της κέτσαπ πρέπει να βρίσκεται στο ψυγείο ή όχι, ή μπορεί το τι πρέπει να κάνετε με τα αυγά να σας προκαλεί ένα συνεχές, ελαφρύ άγχος. Στη συνέχεια, οι ειδικοί του φαγητού μάς αποκαλύπτουν μερικές σκληρές αλήθειες.
Βούτυρο
Θα πίστευε κανείς ότι αφού το βούτυρο είναι γαλακτοκομικό προϊόν πρέπει να μπαίνει πάντα στο ψυγείο, λέει η Κέιτ Χολ, ειδικός σε θέματα οικιακής σπατάλης τροφίμων. Όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά επειδή το βούτυρο έχει πολύ λίπος και ελάχιστο νερό. Αν θέλετε το βούτυρο να απλώνεται εύκολα και ο καιρός έξω δεν είναι πολύ ζεστός, μπορείτε άνετα να το κρατάτε σε μια βουτυριέρα πάνω στον πάγκο. Μια καλή ιδέα είναι να αφήνετε έξω μόνο την ποσότητα που σκοπεύετε να καταναλώσετε μέσα στις επόμενες λίγες ημέρες και να βάζετε το υπόλοιπο στο ψυγείο ή στην κατάψυξη. Όταν ο καιρός είναι ζεστός, το βούτυρο επιστρέφει στο ψυγείο. Είναι καλό να απλώνεται, αλλά όχι και να λιώνει τελείως.
Ψωμί
Η Χολ ακούει συχνά για ανθρώπους που φυλάνε το ψωμί τους στο ψυγείο. Αυτό είναι κακή ιδέα, όπως εξηγεί η ίδια. Μπορεί να καθυστερήσει να μουχλιάσει, αλλά θα μπαγιατέψει πολύ πιο γρήγορα. Ίσως να μην σας πειράζει αν πρόκειται να το βάλετε στην τοστιέρα, αλλά για τα σάντουιτς είναι καλύτερο να κρατάτε το ψωμί στον πάγκο ή στο ντουλάπι. Εναλλακτικά, μπορείτε να το βάλετε στην κατάψυξη όσο είναι ακόμα φρέσκο και να ξεπαγώνετε φέτες όποτε τις χρειάζεστε.
Αυγά
Οι απόψεις εδώ παραμένουν διχασμένες. Στη Μεγάλη Βρετανία δεν είναι απαραίτητο να βάζουμε τα αυγά στο ψυγείο λόγω του τρόπου διαχείρισής τους στα αγροκτήματα, αναφέρει ο Γκάμπριελ Μπρέι, διευθυντής ανάπτυξης σε εταιρεία συμβούλων τροφίμων. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, τα αυγά μπαίνουν στο ψυγείο επειδή πρώτα πλένονται, γεγονός που αφαιρεί το εξωτερικό προστατευτικό τους στρώμα. Τα περισσότερα αυγά καλύπτονται από αυστηρούς κανόνες ασφάλειας τροφίμων σε όλη την αλυσίδα παραγωγής. Χωρίς αυτή την πιστοποίηση, ο Μπρέι θεωρεί ότι είναι καλύτερο να μπαίνουν στο ψυγείο.
Πολλά εξαρτώνται επίσης από τη θερμοκρασία, ειδικά μέσα στην κουζίνα σας. Η επίσημη συμβουλή των ειδικών είναι να διατηρούνται τα αυγά κάτω από τους 20 βαθμούς Κελσίου, οπότε το ψυγείο είναι συνήθως η καλύτερη επιλογή. Στις κουζίνες μας, ιδιαίτερα στις μικρές, η θερμοκρασία μπορεί να αλλάζει συνεχώς, είτε λόγω ζέστης, είτε επειδή τα καλοριφέρ είναι στο τέρμα, είτε απλώς επειδή χρησιμοποιούμε τον φούρνο ή το στεγνωτήριο. Επειδή το τσόφλι έχει πόρους, τα βακτήρια μπορούν να περάσουν στο εσωτερικό του αυγού, εξηγεί η Χολ. Δεν είναι τεράστιος ο κίνδυνος, αλλά αν τα έχετε στο ψυγείο, θα κρατήσουν περισσότερο. Η ίδια προσθέτει ότι πρέπει να τα αφήνετε μέσα στη χάρτινη συσκευασία τους και όχι στις μικρές πλαστικές θήκες που έχουν κάποια ψυγεία, καθώς το πορώδες τσόφλι τους τα κάνει να απορροφούν τις μυρωδιές.
Ελαιόλαδο
Μερικοί άνθρωποι βάζουν το ελαιόλαδο στο ψυγείο πιστεύοντας ότι έτσι θα παραμείνει φρέσκο για περισσότερο καιρό. Όμως ο Γιασίν Αμόρ, ιδρυτής εταιρείας ελαιολάδου, τονίζει ότι αυτό δεν ισχύει. Η τοποθέτησή του στο ψυγείο δεν προσφέρει κανένα όφελος για τη συντήρησή του και αν αυτό γίνεται συνέχεια, μπορεί στην πραγματικότητα να μειώσει τη γεύση του. Κάτω από τους 10 βαθμούς Κελσίου, το ελαιόλαδο τείνει να πήζει. Αυτό που έχει σημασία για να διατηρηθεί το ελαιόλαδο στην καλύτερη δυνατή κατάσταση είναι να αποφεύγουμε το φως, τη ζέστη και το οξυγόνο. Επιλέξτε ένα μέγεθος μπουκαλιού που ταιριάζει με την κατανάλωσή σας, ώστε ιδανικά να το τελειώνετε μέσα σε τρεις μήνες από το άνοιγμα. Το φως επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα και γι’ αυτό τα καλά ελαιόλαδα πωλούνται συνήθως σε σκουρόχρωμα γυάλινα μπουκάλια. Η συμβουλή μας είναι να το αποθηκεύετε σε ένα ντουλάπι μακριά από κάθε πηγή θερμότητας και φωτός.
Ντομάτες
Κρατήστε τις ντομάτες εκτός ψυγείου για όσο το δυνατόν περισσότερο. Είναι αρκετά ευαίσθητες, επομένως το ψυγείο μπορεί να αλλοιώσει την υφή και τη γεύση τους. Μόλις ωριμάσουν, είναι καλύτερο να τις βάλετε στο ψυγείο ώστε να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής τους. Με αυτόν τον τρόπο προλαβαίνετε τη χαλάρωση τη στιγμή που είναι στα καλύτερά τους, αντί να τις καταστρέψετε αμέσως μόλις τις αγοράσετε από το κατάστημα.
Μπανάνες
Οι μπανάνες, όπως και τα περισσότερα τροπικά φρούτα, επηρεάζονται από το κρύο, αναφέρει ο Μπρέι. Αν τις βάλετε στο ψυγείο θα επηρεαστεί η φλούδα τους και θα γκρίζάρει, αλλά αυτό είναι κυρίως θέμα εμφάνισης, καθώς εσωτερικά θα παραμείνουν μια χαρά. Αν θέλετε να τις κρατήσετε για ακόμα μία ή δύο ημέρες, βάλτε τις στο ψυγείο και αγνοήστε την εμφάνιση, λέει η Χολ. Η ίδια προσθέτει ότι αν οι μπανάνες είναι στον πάγκο και έχουν ωριμάσει πολύ, και ξέρει ότι δεν θα προλάβει να τις καταναλώσει όλες, τις βάζει στην κατάψυξη για να τις χρησιμοποιήσει μετά σε σμούθι, σε πόριτζ ή για να φτιάξει παγωτό.
Εσπεριδοειδή
Η Ντομινίκ Λούντβιχ, διατροφολόγος και συγγραφέας, διατηρεί τα λεμόνια και τα λάιμ στο ψυγείο. Το ίδιο κάνει με τα φυλλώδη λαχανικά και με τα περισσότερα φρούτα και λαχανικά. Εξαίρεση αποτελούν τα κρεμμύδια και τα σκόρδα, καθώς στο ψυγείο υπάρχει πολλή υγρασία και αυτό μπορεί να τα κάνει να μουχλιάσουν. Η απώλεια των θρεπτικών συστατικών επιβραδύνεται σε πιο κρύες συνθήκες, εξηγεί η ίδια, επειδή μειώνεται η δραστηριότητα των ενζύμων. Οι χαμηλές θερμοκρασίες βοηθούν στο να διατηρηθούν περισσότερο οι βιταμίνες, όπως η βιταμίνη C και το φυλλικό οξύ. Επίσης, το κρύο βοηθά στη διατήρηση των πολύτιμων πολυφαινολών.
Καρυκεύματα και σάλτσες
Ο κόσμος το θεωρεί αυτό πολύ αμφιλεγόμενο ζήτημα και υποστηρίζει την άποψή του με πάθος, λέει η Χολ. Οι οδηγίες στο πίσω μέρος των μπουκαλιών της κέτσαπ ή των βαζών με σάλτσες συνήθως λένε να διατηρούνται στο ψυγείο μετά το άνοιγμα, ενώ οι σπιτικές σάλτσες προφανώς πρέπει να μπαίνουν πάντα στο ψυγείο. Επειδή όμως αυτά τα προϊόντα είναι συνήθως γεμάτα ζάχαρη ή ξύδι, διατηρούνται εύκολα και εκτός ψυγείου. Επομένως, αν προτιμάτε τις σάλτσες σας σε θερμοκρασία δωματίου, μπορείτε να τις έχετε στο ντουλάπι. Αν όμως δεν τις χρησιμοποιείτε συχνά, τότε σίγουρα πρέπει να τις βάζετε στο ψυγείο.
Μήλα
Όπως συμβαίνει με τα περισσότερα φρούτα και λαχανικά, το ψυγείο θα τα κάνει να κρατήσουν περισσότερο, αλλά αυτό είναι θέμα προσωπικής προτίμησης, λέει η Χολ. Μερικοί άνθρωποι βρίσκουν τη γεύση τους καλύτερη όταν τα αφήνουν σε μια φρουτιέρα, ή μπορεί να ανησυχούν επειδή έχουν ευαίσθητα δόντια.
Αβοκάντο
Αν τα βάλετε στο ψυγείο, δεν θα ωριμάσουν σωστά, εξηγεί η Χολ. Είναι καλύτερο να τα αφήνετε έξω μέχρι να ωριμάσουν. Μετά, αν δεν θέλετε να τα φάτε αμέσως, μπορείτε να τα βάλετε στο ψυγείο. Μια άλλη επιλογή σε αυτό το στάδιο είναι να τα βάλετε στην κατάψυξη, ακόμα και αν πρόκειται για ένα κομμάτι που περίσσεψε. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να φτιάξετε γουακαμόλε ή στη ζαχαροπλαστική, όπως για παράδειγμα μέσα σε μπράουνις.
Μαρμελάδες και μέλι
Κρατήστε το μέλι στο ντουλάπι για να μην κρυσταλλώσει, αλλά όλα τα υπόλοιπα είναι καλύτερο να διατηρούνται στο κρύο. Αν και η ζάχαρη στη μαρμελάδα βοηθά στη συντήρησή της, είναι πολύ πιθανό να μεταφέρετε εκεί ψίχουλα ή βούτυρο με το μαχαίρι, λέει η Χολ, με αποτέλεσμα να εμφανιστεί μούχλα πιο γρήγορα. Επίσης, η διατήρηση στο ψυγείο απλώς θα την κάνει να κρατήσει περισσότερο, χωρίς να αλλοιωθεί ιδιαίτερα η γεύση της. Οι μαρμελάδες με λιγότερη ζάχαρη είναι ακόμα πιο ευαίσθητες στη μούχλα.
Φυστικοβούτυρο
Το θέμα με τα βούτυρα ξηρών καρπών είναι ότι τα έλαιά τους μπορούν να ταγγίσουν όταν εκτίθενται στο φως και στη ζέστη, λέει η Λούντβιχ. Τα πιο φυσικά βούτυρα, όπου το λάδι διαχωρίζεται στην επιφάνεια, πρέπει οπωσδήποτε να φυλάσσονται στο ψυγείο.
Καφές
Η αποθήκευση του καφέ στο ψυγείο είναι ένα ξεκάθαρο όχι από εμάς, λέει η Χάνα Γουίτον, υπεύθυνη σε εταιρεία καφέ. Οι κόκκοι του καφέ έχουν πολλούς πόρους, που σημαίνει ότι απορροφούν τις μυρωδιές των τροφίμων. Οι συνεχείς αλλαγές θερμοκρασίας καθώς βάζετε και βγάζετε τον καφέ από το ψυγείο δημιουργούν υγρασία, η οποία καταστρέφει γρήγορα τα ευαίσθητα αρώματα καθώς ο καφές την απορροφά. Κρατήστε τους κόκκους σε ένα αεροστεγές δοχείο σε σκοτεινό μέρος, ή ακόμα καλύτερα σε δοχείο που κλείνει με κενό αέρος. Ωστόσο, προσθέτει η Γουίτον, αν και ακούγεται αντιφατικό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κατάψυξη για μακροχρόνια αποθήκευση. Οι θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν σταματούν σχεδόν τελείως τη διαδικασία παλαίωσης. Η ίδια συνιστά να κλείνετε τους κόκκους με κενό αέρος σε ατομικές μερίδες, καθώς οι σχετικές συσκευές είναι φτηνές στο διαδίκτυο, και να τους αλέθετε κατευθείαν από την κατάψυξη. Το κρύο κάνει τους κόκκους πιο εύθρυπτους, με αποτέλεσμα να έχετε ένα πολύ πιο ομοιόμορφο άλεσμα.
Σπόροι, ιδιαίτερα οι αλεσμένοι
Η Λούντβιχ διατηρεί τους ξηρούς καρπούς στην κατάψυξη επειδή τείνει να αγοράζει μεγάλες συσκευασίες. Αντίθετα, για μικρότερες συσκευασίες που θα καταναλωθούν πιο σύντομα, εξηγεί ότι αυτό δεν είναι απαραίτητο. Όμως, για ανοιχτά πακέτα αλεσμένου λιναρόσπορου, για παράδειγμα, τονίζει ότι πρέπει οπωσδήποτε να τα κλείνετε καλά και να τα φυλάτε στο ψυγείο, επειδή είναι πιο επιρρεπή στην οξείδωση. Το ίδιο ισχύει και για τα πιο ευαίσθητα έλαια σπόρων, όπως το έλαιο κάνναβης ή το λινέλαιο, καθώς μετά το άνοιγμα είναι καλύτερο να μπαίνουν στο ψυγείο.
Σοκολάτα
Υπάρχουν μερικά προβλήματα με την αποθήκευση της σοκολάτας στο ψυγείο, λέει ο κορυφαίος σοκολατοποιός Πολ Α. Γιανγκ. Η σοκολάτα απορροφά τις γεύσεις απίστευτα εύκολα, οπότε αν υπάρχει οτιδήποτε στο ψυγείο σας που μυρίζει, η σοκολάτα θα πάρει αυτή τη μυρωδιά και θα αποκτήσει μια πολύ περίεργη γεύση. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι το περιβάλλον εκεί είναι υπερβολικά κρύο και υγρό. Η σοκολάτα θα παγώσει πολύ και μόλις βγει από το ψυγείο θα σχηματιστεί υγρασία στην επιφάνειά της. Αυτή η υγρασία διαλύει τη ζάχαρη και δημιουργεί μια λευκή στρώση, δίνοντας μια πολύ άγρια υφή στην επιφάνεια της σοκολάτας, καταστρέφοντας την εμφάνισή της και αφήνοντας μια δυσάρεστη αίσθηση στη γλώσσα. Υπάρχει μόνο μία εξαίρεση, καθώς τα σοκολατάκια τρούφας με φρέσκια κρέμα γάλακτος πρέπει να διατηρούνται στο ψυγείο, αλλά να έρχονται σε θερμοκρασία δωματίου πριν τα φάτε.
Σε περιόδους καύσωνα, ίσως χρειαστεί να βάλετε μια λιωμένη μπάρα σοκολάτας στο ψυγείο για να σφίξει επειγόντως, αλλά το βούτυρο κακάο μπορεί να διαχωριστεί. Αυτό εμφανίζεται σαν ένα λευκό κυματιστό σχέδιο πάνω στη σοκολάτα, εξηγεί ο Γιανγκ. Παραμένει βρώσιμη, αλλά θα τρίβεται λίγο και δεν θα είναι τόσο απαλή και βελούδινη, όμως η ψύξη θα την επαναφέρει σε στέρεη μορφή. Αυτό είναι απλώς αυτό που συμβαίνει όταν η σοκολάτα λιώσει και μετά την παγώσετε πολύ γρήγορα.
Αν, όπως ο καθηγητής Σπενς, σας αρέσει η σοκολάτα σας να κάνει έναν έντονο ήχο όταν σπάει ή αν έχει κάποιο εξωτερικό περίβλημα που θέλετε να γίνει πιο τραγανό, ειδικά όταν ο καιρός είναι ζεστός, μπορείτε να τη βάλετε στο ψυγείο για 10 με 20 λεπτά μέσα στην αρχική της συσκευασία. Αυτό θα επαναφέρει την τραγανή της υφή και θα σταματήσει να είναι μαλακή, αλλά μην την αφήσετε για περισσότερη ώρα και μην την αποθηκεύετε μόνιμα στο ψυγείο, καταλήγει ο Γιανγκ.
Πατάτες
Παλαιότερα η συμβουλή ήταν να τις κρατάμε στο ντουλάπι, αλλά τώρα μας λένε να τις βάζουμε στο ψυγείο για να παρατείνουμε τη διάρκεια ζωής τους και να μην βγάλουν φύτρες, καθώς οι πατάτες είναι το τρόφιμο που πετιέται περισσότερο στα βρετανικά σπίτια. Αυτό μπορεί επίσης να τους δώσει μια πιο γλυκιά γεύση. Ωστόσο, η Χολ παραδέχεται ότι πιάνουν πολύ χώρο και σημειώνει ότι η διατήρησή τους σε ένα δροσερό και σκοτεινό ντουλάπι είναι μια χαρά. Το σημαντικό είναι να τις κρατάτε μακριά από τα κρεμμύδια. Το αέριο αιθυλένιο που εκλύεται από τα κρεμμύδια, καθώς και από άλλα προϊόντα όπως οι μπανάνες, οι ντομάτες και οι πιπεριές, μπορεί να επιταχύνει το φύτρωμα της πατάτας.
Πηγή: The Guardian