Τι πρέπει πραγματικά να μπαίνει στο ψυγείο; Η σκληρή αλήθεια

Το άρθρο ξεκαθαρίζει ποια τρόφιμα ωφελούνται πραγματικά από το ψυγείο και ποια όχι, με αφορμή και τη μόδα του παγωμένου κόκκινου κρασιού. Σύμφωνα με ειδικούς, τρόφιμα όπως το βούτυρο, τα αυγά, οι ντομάτες, τα εσπεριδοειδή, οι μαρμελάδες, το φυστικοβούτυρο, ο καφές και η σοκολάτα έχουν συγκεκριμένους κανόνες αποθήκευσης, ενώ άλλα, όπως το ψωμί, το ελαιόλαδο και οι μπανάνες, συχνά χαλάνε γρηγορότερα ή χάνουν τη γεύση τους αν μπουν στο ψυγείο. Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η σωστή θερμοκρασία και ο τρόπος φύλαξης κάνουν τη διαφορά τόσο στη γεύση όσο και στη διάρκεια ζωής των τροφίμων.

Πιο αναλυτικά

Αν κάθε καλοκαίρι έχει το δικό του δημοφιλές ποτό, τότε το 2026 υπόσχεται να είναι η εποχή του παγωμένου κόκκινου κρασιού. Τέλος πια το σερβίρισμα σε θερμοκρασία δωματίου ή το ζέσταμα του κρασιού δίπλα στο καλοριφέρ, σαν να είστε οικοδεσπότης σε κάποια δεξίωση στην εξοχή. Φέτος, αν το κρασί σας δεν είναι σε παγοθήκη, θεωρείται κοινωνικό ατόπημα. Η εφημερίδα Times αναφέρει ότι η νέα γενιά οδηγεί αυτή την τάση. Μάλιστα, τα στοιχεία δείχνουν ότι το 56% των νέων ήπιε παγωμένο κόκκινο κρασί ή κρασί με παγάκια το καλοκαίρι, σε σύγκριση με το 35% του υπόλοιπου πληθυσμού.

«Στη Βρετανία έχουμε την τάση να σερβίρουμε το κρασί πολύ ζεστό, και ειδικά το κόκκινο», λέει ο ειδικός στο κρασί Τομ Γκίλμπεϊ. «Αυτό τονίζει το αλκοόλ και κάνει το κρασί να έχει γεύση σαν σούπα. Στην πραγματικότητα, σχεδόν κάθε κρασί είναι καλύτερο όταν σερβίρεται λίγο πιο δροσερό από ό,τι συνήθως, και ορισμένα κόκκινα κρασιά είναι υπέροχα όταν είναι αρκετά κρύα». Η ιδανική θερμοκρασία είναι γύρω στους 10 βαθμούς Κελσίου. «Δηλαδή, χρειάζεται 20 λεπτά στο ψυγείο ή 10 με 15 λεπτά σε μια παγοθήκη. Δεν θέλετε να σερβίρετε κανένα κρασί υπερβολικά παγωμένο, αλλά αυτός ο τρόπος είναι πραγματικά αναζωογονητικός».