Τα social media αποτελούν το «νέο κάπνισμα» για τα παιδιά: Σοβαρή προειδοποίηση από Βρετανούς ιατρούς

Σε μια δραματική προειδοποίηση που αναμένεται να επιταχύνει τις πολιτικές εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο προχώρησε η Ακαδημία Ιατρικών Βασιλικών Κολεγίων της Βρετανίας (AoMRC). Ο κεντρικός συντονιστικός φορέας των ιατρικών σχολών και κολεγίων της χώρας εξίσωσε την αλόγιστη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τους ανηλίκους με τις καταστροφικές συνέπειες του καπνίσματος, καλώντας τους νομοθέτες να λάβουν άμεσα και αυστηρά μέτρα για να ανακόψουν τη βλάβη που προκαλεί στους νέους η παρατεταμένη έκθεση στις οθόνες.

Η AoMRC παρουσίασε τα αναλυτικά στοιχεία για τις επιπτώσεις των social media στο πλαίσιο της ανοικτής δημόσιας διαβούλευσης που έχει ξεκινήσει η βρετανική κυβέρνηση. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η θεσμοθέτηση ενός αυστηρού πλαισίου για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο. σύμφωνα με τους επιστήμονες, το ζήτημα αυτό κατατάσσεται πλέον μαζί με το κάπνισμα και τη χρήση ζώνης ασφαλείας στα αυτοκίνητα, ως μια δραστηριότητα υψηλού κινδύνου που χρήζει άμεσης ρύθμισης.

Credit: Gemini Generated Image

Μια πρωτοφανής ιατρική ομοφωνία για την ψηφιακή έκθεση

Οι γιατροί της Βρετανίας εμφανίζονται πιο ενωμένοι από ποτέ γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. Όπως επισημαίνει η Ακαδημία, ελάχιστα είναι τα ζητήματα στα οποία η ιατρική κοινότητα έχει συμφωνήσει με τόσο έντονο και κατηγορηματικό τρόπο τα τελευταία χρόνια, όσο οι αρνητικές επιπτώσεις που επιφέρει στην υγεία των παιδιών και των εφήβων η απεριόριστη και χωρίς επίβλεψη έκθεση στην τεχνολογία και τις έξυπνες συσκευές.

Τα στατιστικά στοιχεία που προκύπτουν από την καταγραφή της καθημερινής κλινικής πράξης είναι αποκαλυπτικά:

Πάνω από τους μισούς από τους 132 γιατρούς που συμμετείχαν στη σχετική έρευνα δήλωσαν ότι αντιμετωπίζουν τουλάχιστον μία περίπτωση σωματικής ή ψυχολογικής βλάβης συνδεδεμένης με την τεχνολογία κάθε εβδομάδα.

Περισσότερο από το ένα τρίτο των ερωτηθέντων γιατρών σημείωσε ότι έρχεται αντιμέτωπο με τέτοια περιστατικά πολλές φορές μέσα στην ίδια εβδομάδα.

Credit: Gemini Generated Image

Από τα σωματικά τραύματα μέχρι την ψυχική οδύνη

Το εύρος των βλαβών που καταγράφουν οι ειδικοί προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς εκτείνεται από τη σωματική ακεραιότητα μέχρι τη βαθιά ψυχική υγεία των νέων. Στο κομμάτι των σωματικών τραυμάτων, έχουν αναφερθεί περιστατικά που προκύπτουν ακόμη και από τη μίμηση ακραίων, βίαιων ή πορνογραφικών πράξεων στις οποίες οι ανήλικοι έχουν ελεύθερη πρόσβαση μέσω των πλατφορμών.

Παράλληλα, οι επιπτώσεις στην ψυχική υγεία είναι εξίσου σοβαρές. Οι γιατροί διαγνώσκουν βαριά ψυχικά τραύματα σε παιδιά και εφήβους, τα οποία πυροδοτούνται από την έκθεσή τους σε σκληρές, βίαιες και εντελώς ακατάλληλες για την ηλικία τους σκηνές που κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα στο διαδίκτυο.

Στο τραπέζι η καθολική απαγόρευση για τους κάτω των 16 ετών

Πιεζόμενη από τα ιατρικά δεδομένα, η κυβέρνηση της Βρετανίας εξετάζει πλέον πολύ αυστηρά σενάρια περιορισμού. Ανάμεσα στα μέτρα που βρίσκονται υπό συζήτηση είναι η επιβολή αυστηρών χρονικών ορίων στη χρήση συγκεκριμένων εφαρμογών, αλλά και η ολοκληρωτική απαγόρευση της πρόσβασης στα social media για παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών.

Credit: Gemini Generated Image

Η διεθνής τάση δείχνει ότι ο δρόμος για τέτοιες ριζικές αποφάσεις έχει ήδη ανοίξει. Η Αυστραλία αποτέλεσε την πρώτη χώρα παγκοσμίως που νομοθέτησε την πλήρη απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για ανηλίκους κάτω των 16 ετών, ενώ αντίστοιχα αυστηρά μέτρα εξετάζονται πλέον έντονα και από αρκετές ευρωπαϊκές χώρες.

Αν και η υφιστάμενη βρετανική νομοθεσία περί ασφάλειας του διαδικτύου υποχρεώνει τις τεχνολογικές εταιρείες να προστατεύουν τους ανηλίκους από επιβλαβές περιεχόμενο, η πολιτική ηγεσία παραδέχεται ότι τα μέτρα αυτά δεν επαρκούν. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά στο BBC η υφυπουργός Τεχνολογίας, Λιζ Κένταλ, το ερώτημα δεν είναι αν η κυβέρνηση θα δράσει, καθώς η παρέμβαση θεωρείται δεδομένη, είτε αυτή αφορά την καθολική απαγόρευση για τους κάτω των 16, είτε την επιβολή δραστικών περιορισμών στις βασικές λειτουργίες των εφαρμογών.