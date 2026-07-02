Τέλος ο δωρεάν Προσωπικός Γιατρός για όλους – Πότε θα πληρώνουν οι πολίτες

Προσθέστε την parallaximag.gr ως προτεινόμενη πηγή στη Google

Ο προσωπικός γιατρός φαίνεται τελικώς ότι δεν θα είναι δωρεάν για όλους. Ενώ αρχικά η κυβέρνηση υποστήριζε ότι θα παρείχε δωρεάν την υπηρεσία για όλους τους πολίτες, πλέον σήμερα ακόμη και οι βασικές ειδικότητες που συνθέτουν τον θεσμό (Γενικής Ιατρικής και Παθολογίας), θα μπορούν να πληρώνονται από τους ασφαλισμένους.

Ειδικότερα με νέα απόφαση του υπουργείου Υγείας, ορίζεται ότι πλέον οι ασφαλισμένοι μπορούν να επιλέγουν και Γενικούς γιατρούς και Παθολόγους ως Προσωπικούς Γιατρούς τους οποίους όμως θα τους πληρώνουν από την τσέπη τους, εάν εκείνοι δεν είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ.

Με τον τρόπο αυτό όμως καταρρίπτεται ουσιαστικά η δωρεάν υπηρεσία, ανεξάρτητα εάν προβάλλεται ως προσωπική επιλογή του πολίτη να εγγραφεί σε γιατρό που δεν είναι συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΥΥ. Άλλωστε το υπουργείο Υγείας δεν κατόρθωσε να εξασφαλίσει τον απαιτούμενο αριθμό των συμβεβλημένων ιδιωτών γιατρών, ώστε οι πολίτες να μπορούν να τους επιλέξουν και να μη χρειάζεται να τους πληρώνουν από την τσέπη τους.

Προσωπικός γιατρός αλλά με πληρωμή

Η νέα ρύθμιση αυτή προφανώς και δεν είναι τυχαία, καθώς ο θεσμός από την ημέρα που δημιουργήθηκε το 2022 άρχισε να ναυαγεί, καθώς το ιατρικό προσωπικό της χώρας δεν συμμετείχε σε ικανοποιητικό ποσοστό ώστε να καλυφθούν όλοι οι πολίτες.

Να υπενθυμιστεί ότι ο προσωπικός γιατρός θεσμοθετήθηκε πρώτη φορά από την κυβέρνηση της ΝΔ πριν από τέσσερα χρόνια το 2022 και ο νόμος τέθηκε σε ισχύ τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς. Λόγω όμως την αποτυχίας, χρειάστηκε νέος νόμος στο τέλος του 2024 ώστε να ενεργοποιηθεί και πάλι.

Όμως ακόμη και σήμερα 4 χρόνια μετά την αρχική του νομοθέτηση, οι πολίτες δεν έχουν εγγραφεί στο σύνολό τους, αφού οι περισσότεροι δεν μπορούν να βρουν συμβεβλημένο γιατρό στην περιοχή τους.

Με βάση τα επίσημα στοιχεία συνολικά εγγεγραμμένοι Ιατροί ως Προσωπικοί Ιατροί σε όλη τη χώρα είναι 5.534. Οι προσωπικοί γιατροί του δημοσίου που υποχρεώθηκαν να εγγραφούν στο σύστημα λόγω έλλειψης ιδιωτών, είναι 4.054, ενώ Προσωπικοί Ιατροί – Ελεύθεροι Επαγγελματίες είναι μόλις 1.480 σε όλη την επικράτεια.

Χαρακτηριστικά η νέα κοινή υπουργική απόφαση αναφέρει: «Οι προσωπικοί ιατροί των ειδικοτήτων της γενικής/οικογενειακής ιατρικής και της εσωτερικής παθολογίας που παρέχουν υπηρεσίες προσωπικού ιατρού ως αμιγώς ιδιώτες προσωπικοί ιατροί της περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 5157/2024, δεν αποζημιώνονται για τις υπηρεσίες που παρέχουν υπό την ιδιότητά τους αυτή από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αλλά αμείβονται από τον λήπτη υπηρεσιών υγείας που τους επιλέγει ελεύθερα, σύμφωνα με τη μεταξύ τους συμφωνία».

Τέλος αξίζει να τονιστεί ότι από τον σύνολο των δικαιούχων πολιτών, το 37,7% δεν έχουν εγγραφεί ακόμη σε προσωπικό γιατρό. Όμως πολλοί από όσους εμφανίζονται να είναι εγγεγραμμένοι, είχαν σπεύσει το 2022 να εγγραφούν στο σύστημα και σε προσωπικό γιατρό, ο οποίος όμως μπορεί να απείχε ακόμη και δεκάδες χιλιόμετρα από τον τόπο κατοικίας τους, προκειμένου να αποφύγουν τις ποινές που προβλέπονταν.

Πηγή: ethnos.gr / Δήμητρα Ευθυμιάδου