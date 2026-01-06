Σύνδρομο ραγισμένης καρδιάς: Τι είναι και γιατί επηρεάζει κυρίως τις γυναίκες;

Το σύνδρομο της ραγισμένης καρδιάς, γνωστό και ως μυοκαρδιοπάθεια Takotsubo, είναι μια πάθηση που μοιάζει με έμφραγμα και επηρεάζει κυρίως γυναίκες μέσης και μεγαλύτερης ηλικίας, όπως αποκάλυψε μελέτη του 2021. Το σύνδρομο πυροδοτείται από έντονα στρεσογόνα γεγονότα και εμφανίζεται με συμπτώματα όπως πόνο στο στήθος και δύσπνοια, χωρίς όμως απόφραξη στις αρτηρίες.

Οι γυναίκες είναι πιο ευάλωτες λόγω πιθανών διαφορετικών αντιδράσεων στο στρες σε σχέση με τους άνδρες, ενώ η ηλικία και η εμμηνόπαυση παίζουν επίσης ρόλο στην ευαισθησία της καρδιάς στο στρες. Ο κίνδυνος αυξάνεται στις γυναίκες ηλικίας 50-74 ετών και μειώνεται μετά τα 75, πιθανόν λόγω αλλαγών στα επίπεδα ορμονών του στρες.

Μια μελέτη του 2021 που ανέλυσε 135.463 περιστατικά του συνδρόμου της ραγισμένης καρδιάς, γνωστού και ως μυοκαρδιοπάθεια Takotsubo, αποκάλυψε ότι το 88,3% των περιπτώσεων αφορούσε γυναίκες, με τις γυναίκες μέσης και μεγαλύτερης ηλικίας να διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι είχαν δέκα φορές περισσότερες πιθανότητες να διαγνωστούν σε σύγκριση με νεότερες γυναίκες ή άνδρες οποιασδήποτε ηλικίας.

Τι είναι το σύνδρομο της ραγισμένης καρδιάς;

Το σύνδρομο της ραγισμένης καρδιάς είναι μια σπάνια και σπάνια θανατηφόρα πάθηση, παρόμοια με το έμφραγμα, που πυροδοτείται από έντονα στρεσογόνα γεγονότα. Γνωστή και ως μυοκαρδιοπάθεια από στρες, η πάθηση διαγιγνώσκεται όταν ένα άτομο εμφανίζει συμπτώματα που μοιάζουν με εκείνα της καρδιακής προσβολής, χωρίς όμως να υπάρχει απόφραξη στις αρτηρίες. Παραδείγματα συμπτωμάτων είναι ο πόνος στο στήθος και η δύσπνοια.

Γιατί οι γυναίκες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο;

Οι γυναίκες τείνουν να είναι πιο ευάλωτες στο σύνδρομο της ραγισμένης καρδιάς, ωστόσο οι λόγοι αυτής της διαφοράς δεν έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως. Σύμφωνα με την Jennifer Wong, καρδιολόγο από την Καλιφόρνια, σε συνέντευξή της στο Psych Central, το σύνδρομο θα μπορούσε να πυροδοτηθεί από έντονη συναισθηματική φόρτιση.

Επισημαίνει επίσης ότι το στρες επηρεάζει τις γυναίκες διαφορετικά σε σχέση με τους άνδρες. Επιπλέον, εξωτερικοί στρεσογόνοι παράγοντες ενδέχεται γενικά να έχουν αυξηθεί στις γυναίκες που βρίσκονται σε κίνδυνο.

«Μπορεί να υπάρχουν λιγότερα καρδιαγγειακά νοσήματα στις γυναίκες σε σύγκριση με τους άνδρες, όμως εδώ και καιρό υπάρχει η θεωρία ότι άλλοι μηχανισμοί είναι πιο συχνοί στις γυναίκες, όπως η μυοκαρδιοπάθεια που προκαλείται από το στρες».

Η ηλικία παίζει ρόλο

Αν και το σύνδρομο της ραγισμένης καρδιάς αυξάνεται στις γυναίκες ηλικίας 50 έως 74 ετών, τα δεδομένα δείχνουν ότι ο κίνδυνος μειώνεται μετά τα 75. Η καρδιά μπορεί «να γίνεται πιο ευάλωτη με την ηλικία», εξηγούν οι ερευνητές. «Μέχρι ενός σημείου… Μετά τα 75, τα επίπεδα των ορμονών του στρες είτε είναι χαμηλότερα είτε λιγότερο αποτελεσματικά στο να επηρεάσουν την καρδιά».

Η εμμηνόπαυση θα μπορούσε επίσης να παίζει ρόλο, ιδιαίτερα λόγω των ορμονικών αλλαγών και του στρες που τη συνοδεύουν. «Αυτά τα αποτελέσματα μας οδηγούν να εστιάσουμε στα χρόνια που ακολουθούν τη μετάβαση στην εμμηνόπαυση και σε καρδιακούς παράγοντες που θα μπορούσαν να κάνουν την καρδιά μιας γυναίκας στα 50 ή 60 πιο ευάλωτη στο στρες, αλλά λιγότερο μετά τα 70 ή 80».

Πηγή: womenonly.skai.gr