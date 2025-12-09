Συνδέεται η απώλεια ακοής με την άνοια;

Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι η απώλεια ακοής, αν και συχνά θεωρείται φυσιολογική συνέπεια της γήρανσης, συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο άνοιας. Μελέτη στο JAMA Network Open αναφέρει ότι άτομα με ήπια απώλεια ακοής έχουν 71% υψηλότερο κίνδυνο ανάπτυξης άνοιας σε διάστημα 15 ετών.

Η απώλεια ακοής μπορεί να προκαλέσει κοινωνική απομόνωση και γνωστική εξασθένηση, ενώ η χρήση ακουστικών βαρηκοΐας φαίνεται να μειώνει τον κίνδυνο άνοιας. Καθώς η απώλεια ακοής είναι τροποποιήσιμη, η έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση είναι κρίσιμης σημασίας για την πρόληψη της γνωστικής εξασθένησης.

Παρόλο που η απώλεια ακοής θεωρούνταν μια καλοήθης πάθηση που σχετίζεται με τη γήρανση, πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι συνδέεται και με αυξημένο κίνδυνο άνοιας, σύμφωνα με το medicalnewstoday.com.

Μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο JAMA Network OpenTrusted Source δείχνει ότι η απώλεια ακοής σχετίζεται με 71% αυξημένο κίνδυνο άνοιας και η χρήση ακουστικών βαρηκοΐας μπορεί να βοηθήσει στη μείωση αυτού του κινδύνου.

Πώς σχετίζεται η απώλεια ακοής με την άνοια

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η άνοια προκαλείται από αλληλεπίδραση μεταξύ γενετικών παραγόντων και τροποποιήσιμων περιβαλλοντικών παραγόντων.

Οι ερευνητές έχουν εντοπίσει αρκετούς τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου για άνοια, συμπεριλαμβανομένων των επιπέδων αρτηριακής πίεσης, των επιπέδων χοληστερόλης, των επιπέδων εκπαίδευσης, της κοινωνικής απομόνωσης, της κατανάλωσης αλκοόλ και του καπνίσματος.

Πρόσφατη έρευνα έχει επίσης εντοπίσει μια σύνδεση μεταξύ της απώλειας ακοής και του κινδύνου άνοιας.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η αύξηση του βαθμού απώλειας ακοής συσχετίστηκε με μείωση της απόδοσης στο γνωστικό τεστ και αύξηση των ανωμαλιών που παρατηρήθηκαν στην απεικόνιση του εγκεφάλου.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι άτομα με ήπια απώλεια ακοής είχαν 71% υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας σε διάστημα 15 ετών.

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι η απώλεια ακοής μπορεί να οδηγήσει σε κοινωνική απομόνωση, η οποία, με τη σειρά της, μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο γνωστικής εξασθένησης. Από την άλλη πλευρά, η μειωμένη ακοή μπορεί να αναγκάσει τον εγκέφαλο να επικεντρώσει περισσότερους πόρους στην επεξεργασία ακουστικών ερεθισμάτων, αφήνοντας λιγότερους πόρους για τη μνήμη και τις εκτελεστικές λειτουργίες.

Μειώνουν τον κίνδυνο άνοιας τα ακουστικά βαρηκοΐας

Η μελέτη δείχνει ότι η απώλεια ακοής δεν είναι απλώς ένα σύμπτωμα που συνοδεύει τη γήρανση, αλλά μπορεί να χρησιμεύσει ως πρώιμος δείκτης ευαλωτότητας στη γνωστική εξασθένηση. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό επειδή η απώλεια ακοής είναι τόσο διαδεδομένη, συχνά υποδιαγιγνώσκεται και τροποποιήσιμη.

Τα αποτελέσματα μελέτης δείχνουν ότι τα ακουστικά βαρηκοΐας μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του κινδύνου άνοιας.

Μια συστηματική ανασκόπηση που δημοσιεύθηκε το 2022 ανέφερε μείωση κατά 19% στον κίνδυνο άνοιας χάρη στη χρήση ακουστικών βαρηκοΐας.

Πηγή: ATSH