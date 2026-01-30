Συναγερμός λόγω του φονικού ιού Nipah – Οι πιθανότητες για επερχόμενη πανδημία

Συναγερμός έχει σημάνει το τελευταίο διάστημα στην Ασία, μετά τον εντοπισμό δύο κρουσμάτων του θανατηφόρου ιού Nipah στην Ινδία.

Το Χονγκ Κονγκ, η Μαλαισία, η Σιγκαπούρη, η Ταϊλάνδη και το Βιετνάμ είναι μεταξύ των ασιατικών χωρών που ενίσχυσαν αυτή την εβδομάδα τους ελέγχους στα αεροδρόμια για να προφυλαχθούν από ενδεχόμενη διάδοση του ιού αφού η Ινδία επιβεβαίωσε δύο μολύνσεις.

Μπορεί ο ιός Nipah να εξελιχθεί σε πανδημία;

Είναι όμως εφικτό ο ιός Nipah να προκαλέσει μία νέα πανδημία και πώς μεταδίδεται;

Τις απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα έδωσε σήμερα Παρασκευή (30/1) ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), υπογραμμίζοντας ότι ο κίνδυνος να επεκταθεί ο θανατηφόρος ιός πέραν της Ινδίας παραμένει χαμηλός και ότι δεν συνιστάται η επιβολή περιορισμών στα ταξίδια ή το εμπόριο.

«Ο ΠΟΥ θεωρεί πως ο κίνδυνος περαιτέρω επέκτασης των μολύνσεων απ’ αυτά τα δύο κρούσματα είναι χαμηλός», σύμφωνα με email που έστειλε ο ΠΟΥ στο Reuters, προσθέτοντας ότι η Ινδία έχει την ικανότητα να περιορίσει τέτοια ξεσπάσματα.

«Δεν υπάρχουν ακόμα στοιχεία ότι αυξάνεται η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο», αναφέρει προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε συντονισμό με τις ινδικές υγειονομικές αρχές.

Ωστόσο, ο ΠΟΥ δεν απέκλεισε περαιτέρω έκθεση στον ιό, ο οποίος κυκλοφορεί στον πληθυσμό των νυχτερίδων σε τμήματα της Ινδίας και του γειτονικού Μπανγκλαντές.

Τι είναι ο ιός Nipah

Ο ιός, φορείς του οποίου είναι κυρίως φρουτοφάγες νυκτερίδες και ζώα όπως οι χοίροι, μπορεί να προκαλέσει πυρετό και φλεγμονή στον εγκέφαλο.

Έχει ποσοστό θνησιμότητας που κυμαίνεται από 40% ως 75% και δεν έχει βρεθεί θεραπεία, αν και εμβόλια που αναπτύσσονται βρίσκονται στο στάδιο των δοκιμών.

Μεταδίδεται στους ανθρώπους από μολυσμένες νυκτερίδες ή φρούτα τα οποία αυτές μολύνουν, όμως η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο δεν είναι εύκολη, καθώς απαιτεί συνήθως παρατεταμένη επαφή με πρόσωπα που έχουν μολυνθεί.

Μικρά ξεσπάσματα δεν είναι ασυνήθιστα και ιολόγοι λένε πως ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό παραμένει χαμηλός.

Φόβοι ότι ο Nipah μπορεί να μεταλλαχθεί και να μεταδίδεται ευκολότερα

Η πηγή της μόλυνσης δεν είναι ακόμη πλήρως κατανοητή, επισημαίνει ο ΠΟΥ. Θεωρεί τον Nipah προτεραιότητα επειδή δεν υπάρχουν αδειοδοτημένα εμβόλια ή θεραπείες, έχει υψηλό ποσοστό θνησιμότητας και υπάρχουν φόβοι ότι μπορεί να μεταλλαχθεί και να μεταδίδεται ευκολότερα.

Οι δύο υγειονομικοί που μολύνθηκαν στα τέλη Δεκεμβρίου στο ανατολικό ινδικό κρατίδιο της Δυτικής Βεγγάλης νοσηλεύονται, έχουν ανακοινώσει οι τοπικές αρχές.

