Σε λειτουργία ο Ψηφιακός Βοηθός Ιατρού – Πώς η AI εντάσσεται στο ΕΣΥ

Διαθέσιμος είναι από σήμερα, 30 Οκτωβρίου, για τους ιατρούς ο Ψηφιακός Βοηθός Ιατρού, η πρώτη εφαρμογή Τεχνητής Νοημοσύνης στον τομέα της Υγείας. Στόχος είναι να προσφέρει στους επαγγελματίες υγείας άμεση και ολοκληρωμένη πρόσβαση στα στοιχεία του ασθενή, εξασφαλίζοντας εξοικονόμηση χρόνου, μείωση της γραφειοκρατίας, καλύτερο συντονισμό της παρεχόμενης φροντίδας και διευκόλυνση στη λήψη ιατρικών αποφάσεων. Πρόκειται για ένα νέο καινοτόμο εργαλείο που εντάσσεται στον Εθνικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (ΕΗΦΥ), στο πλαίσιο της συνεργασίας των Υπουργείων Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης μέσω του φορέα ΗΔΙΚΑ Α.Ε..

Οι ιατροί μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον Ψηφιακό Βοηθό Ιατρού μέσω του myHealthDoc και να αποκτήσουν άμεσα πληροφορίες από τον φάκελο του ασθενή και εξατομικευμένη προβολή αποτελεσμάτων μέσω της ταχείας ανάλυσης του ιατρικού ιστορικού, των εξετάσεων, της φαρμακευτικής αγωγής κ.λπ.. Πιο συγκεκριμένα, οι ιατροί μπορούν είτε να ρωτήσουν τον Ψηφιακό Βοηθό σε απλή γλώσσα, είτε να επιλέξουν ερωτήσεις από την παρεχόμενη λίστα, όπως «τι φάρμακα χορηγήθηκαν το τελευταίο τρίμηνο;», «ποιοι εμβολιασμοί έχουν γίνει μέχρι σήμερα;» «Δείξε μου τη συνοπτική ιατρική εικόνα του/της ασθενούς». Παρέχει ακόμα και προτάσεις επερωτήσεων, ενώ υποστηρίζει και προφορική συνομιλία.

Επισημαίνεται ότι σύντομα θα τεθεί σε λειτουργία και ο Ψηφιακός Βοηθός Πολίτη για την Υγεία, ο οποίος θα επιτρέπει στους πολίτες να έχουν εύκολη, προσωποποιημένη και ασφαλή πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και στα δεδομένα τους.

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Η λειτουργία του Ψηφιακού Βοηθού για τον Γιατρό σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το ΕΣΥ. Δίνει στους γιατρούς άμεση πρόσβαση στο ιστορικό των ασθενών, μειώνει τους χρόνους αναμονής και υποστηρίζει τη διάγνωση και τη θεραπεία. Στόχος μας είναι να κάνουμε τη δημόσια υγεία πιο αποτελεσματική και ανθρωποκεντρική. Σε περίπου ένα μήνα θα είμαστε σε θέση να παρουσιάσουμε και τον Ψηφιακό Βοηθό του Πολίτη, ώστε όλοι οι συμπολίτες μας να αποκτήσουν εύκολη και ασφαλή πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και στα δεδομένα τους. Η Υγεία περνά στη νέα ψηφιακή εποχή – διαθέσιμη σε όλους».

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου δήλωσε: «Η τεχνολογία, με τον κατάλληλο σχεδιασμό, κάνει τη ζωή όλων μας πιο εύκολη και σε αυτό ακριβώς στοχεύουμε με τον Ψηφιακό Βοηθό Ιατρού. Εισάγουμε για πρώτη φορά την Τεχνητή Νοημοσύνη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ώστε να υποστηρίξουμε ουσιαστικά τους γιατρούς στην καθημερινή τους εργασία, να μειώσουμε τη γραφειοκρατία και να ενισχύσουμε την ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας. Πρόκειται για ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη συνολική ψηφιακή αναμόρφωση της Υγείας, που υλοποιούμε σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας μέσω του φορέα μας, της ΗΔΙΚΑ. Σύντομα, θα ακολουθήσει ο Ψηφιακός Βοηθός του Πολίτη για την υγεία. Προχωρούμε για ένα σύστημα υγείας πιο έξυπνο, διασυνδεδεμένο και ανθρώπινο, προς όφελος όλων».