Πώς το μέλι εξελίχθηκε σε κορυφαία τάση των διασήμων – Το κρίσιμο λάθος που εκτοξεύει το σάκχαρο στα ύψη

Αρκεί ένα γρήγορο σκρολάρισμα στο TikTok ή στο Instagram για να πέσεις πάνω του. Από τη μία βλέπεις food influencers να αποθεώνουν το μέλι, περιχύνοντάς το πάνω από τηγανητή φέτα με σουσάμι ή σε oatsmeals.

Από την άλλη, διάσημοι όπως ο David Beckham και ο Ed Sheeran μοιράζονται στα social media το νέο τους χόμπι, τη μελισσοκομία, κάνοντας το σπιτικό μέλι το απόλυτο celebrity trend.

Κάπως έτσι, το παραδοσιακό γιατρικό της γιαγιάς για τον πονόλαιμο μετατράπηκε στο πιο hot προϊόν ευεξίας της εποχής. Στα ράφια των καταστημάτων φιγουράρουν πλέον premium βαζάκια, με το περίφημο μέλι μανούκα να κοστίζει αρκετά. Είναι όμως τόσο υγιεινό όσο νομίζεις; Ή μήπως, χωρίς να το καταλαβαίνεις, σαμποτάρεις τη διατροφή σου;

Μέλι ή ζάχαρη; Η αλήθεια των αριθμών

Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. “Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι το μέλι είναι ουσιαστικά μια πηγή ζάχαρης”, τονίζει η διατροφολόγος Jenna Hope στην Dailymail. Αν πιστεύεις ότι αντικαθιστώντας τη λευκή ζάχαρη με μέλι γλιτώνεις θερμίδες, ήρθε η ώρα να αναθεωρήσεις.

Στην πραγματικότητα, ένα κουταλάκι του γλυκού μέλι σου δίνει 21 θερμίδες και 6 γραμμάρια υδατανθράκων. Την ίδια ώρα, η κλασική λευκή κρυσταλλική ζάχαρη έχει 16 θερμίδες και 4 γραμμάρια υδατανθράκων. Μπορεί οι διαφορές να φαίνονται μικρές και να χωράνε προφανώς σε μια ισορροπημένη διατροφή, όμως καταρρίπτουν τον μύθο του “διαιτητικού” προϊόντος.

Πού κερδίζει λοιπόν το μέλι; Στην ποιότητα. Η κοινή ζάχαρη, που προέρχεται από τη βαριά επεξεργασία ζαχαρότευτλων ή ζαχαροκάλαμου, προσφέρει μόνο κενές θερμίδες. Αντίθετα, το φυσικό μέλι που παράγουν οι μέλισσες από το νέκταρ των λουλουδιών, περιέχει μικρές ποσότητες νερού, μετάλλων, ενζύμων και φυτικών ενώσεων. Επιπλέον, επειδή είναι πιο γλυκό, συνήθως χρειάζεται να χρησιμοποιήσεις μικρότερη ποσότητα.

Το μυστικό για να μην “κρασάρει” η ενέργειά σου

Το μεγαλύτερο λάθος που κάνεις με το μέλι κρύβεται στον τρόπο που το καταναλώνεις. Επειδή πρόκειται για καθαρή πηγή σακχάρων, αν το φας σκέτο ή πάνω σε μια απλή φρυγανιά, θα προκαλέσει απότομη υπεργλυκαιμία στο αίμα σου, αφήνοντάς σε κουρασμένη και πεινασμένη λίγο μετά. Για να το αποφύγεις αυτό, η Hope προτείνει να το καταναλώνεις με σύνεση και πάντα σε συνδυασμό με τροφές που επιβραδύνουν την πέψη.

Ο χρυσός κανόνας; Συνδύασέ το με πρωτεΐνη ή καλά λιπαρά. Αντί λοιπόν να το φας σκέτο, ανακάτεψέ το μέσα σε στραγγιστό γιαούρτι ή συνδύασέ το με βούτυρο ξηρών καρπών. Με αυτόν τον τρόπο, η απελευθέρωση των σακχάρων στο αίμα γίνεται σταδιακά, η ενέργειά σου κρατάει περισσότερο και εσύ μένεις χορτάτη.

