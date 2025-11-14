Πώς θα είναι το φαγητό του μέλλοντος;

Το άρθρο παρουσιάζει την έρευνα του έργου Data4Food2030 που διεξάγεται από το Wageningen University and Research (WUR), με στόχο την ανάπτυξη μιας δίκαιης και βιώσιμης οικονομίας δεδομένων στα συστήματα τροφίμων στην Ευρώπη. Μέσα από συμμετοχικά εργαστήρια σε έξι χώρες, διαμορφώθηκαν τρία σενάρια για το μέλλον: εξατομικευμένες υγιεινές διατροφές, τοπικές και διαφανείς αλυσίδες αξίας, και αυστηρά ρυθμιζόμενη υψηλή τεχνολογία για μείωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Τα σενάρια αυτά υπογραμμίζουν τη σημασία της εμπιστοσύνης, της συνεργασίας και της ισχυρής διακυβέρνησης για τον μετασχηματισμό του ευρωπαϊκού διατροφικού συστήματος. Το άρθρο καλεί το κοινό να συμμετάσχει στην έρευνα και να μοιραστεί τις απόψεις του για το μέλλον των τροφίμων και της χρήσης δεδομένων.

Η επίτευξη μιας δίκαιης, χωρίς αποκλεισμούς και καινοτόμου οικονομίας δεδομένων προϋποθέτει βαθιά κατανόηση των προκλήσεων, των ευκαιριών και των συμβιβασμών που αντιμετωπίζουν οι διάφοροι εμπλεκόμενοι φορείς. Στο πλαίσιο του έργου Data4Food2030, το Wageningen University and Research (WUR) πραγματοποίησε εκτενή έρευνα για το μέλλον της οικονομίας των δεδομένων στα συστήματα τροφίμων (Data Economy for Food Systems – DE4FS), εξετάζοντας πώς η χρήση δεδομένων μπορεί να ενισχύσει τη βιωσιμότητα, τη διαφάνεια και την ανθεκτικότητα στον ευρωπαϊκό αγροδιατροφικό τομέα.

Για τον σκοπό αυτό, το WUR και οι εταίροι του έργου ενεργοποίησαν ενδιαφερόμενους φορείς σε όλη την Ευρώπη σε ένα κοινωνικό, ηθικό και νομικό πείραμα αντίστροφου σχεδιασμού (backcasting), συνδιαμορφώνοντας πιθανά μελλοντικά σενάρια και διαδρομές προς βιώσιμα συστήματα τροφίμων. Δύο γύροι συμμετοχικών εργαστηρίων πραγματοποιήθηκαν σε έξι ευρωπαϊκές χώρες (Ισπανία, Βέλγιο, Λετονία, Κάτω Χώρες, Πολωνία και Σλοβενία).

Ο πρώτος γύρος ανέδειξε αφηγήσεις που διαμορφώνουν πιθανά μελλοντικά σενάρια της οικονομίας των δεδομένων έως το 2050, τα οποία συνοψίστηκαν σε τέσσερα σενάρια σε επίπεδο ΕΕ. Ο δεύτερος γύρος τα επεξεργάστηκε περαιτέρω, καταλήγοντας σε τρία επιθυμητά σενάρια και διαδρομές έως το 2030, αξιοποιώντας τη Μέθοδο της Θεωρίας της Αλλαγής (Theory of Change) για την αποτύπωση των απαραίτητων δράσεων και προϋποθέσεων που οδηγούν σε δίκαια και βιώσιμα αποτελέσματα..

Σενάριο Α: Εξατομικευμένες Υγιεινές Διατροφές

Η ασφαλής και βάσει συναίνεσης αξιοποίηση προσωπικών δεδομένων επιτρέπει την παροχή προσαρμοσμένης διατροφής. Εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα ενισχύουν την υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών, ενώ οι αγρότες εξασφαλίζουν βιώσιμα εισοδήματα μέσα από δεδομένα που αποτυπώνουν με ακρίβεια τη ζήτηση.

Σενάριο Β: Τοπικές και Διαφανείς Αλυσίδες Αξίας

Οι τοπικές αλυσίδες αξίας προσφέρουν προσιτή, υγιεινή και εύκολα διαθέσιμη τροφή. Η ανταλλαγή δεδομένων ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των κρίκων της αλυσίδας, ενδυναμώνει την περιφερειακή ανθεκτικότητα και εξασφαλίζει πλήρη ιχνηλασιμότητα, συμβάλλοντας καθοριστικά στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Σενάριο Γ: Αυστηρά Ρυθμιζόμενη Υψηλή Τεχνολογία για Μείωση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Η γεωργία ακριβείας και η λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων βελτιώνουν τη συνολική περιβαλλοντική απόδοση και εξαλείφουν επιβλαβείς πρακτικές. Η ισχυρή διακυβέρνηση διασφαλίζει δίκαιες πρακτικές δεδομένων, διαφάνεια και διαλειτουργικότητα, ενώ νέα επιχειρηματικά μοντέλα και συνεργασίες σε όλη την αλυσίδα αξίας εγγυώνται βιώσιμα εισοδήματα για τους αγρότες.

Συνολικά, τα τρία σενάρια αποτυπώνουν διαφορετικές αλλά συμπληρωματικές διαδρομές προς μια βιώσιμη και δίκαιη οικονομία δεδομένων στα συστήματα τροφίμων. Υπογραμμίζουν τη σημασία της εμπιστοσύνης, της συνεργασίας και της ισχυρής διακυβέρνησης ώστε τα δεδομένα να αξιοποιηθούν πραγματικά για τον μετασχηματισμό του ευρωπαϊκού διατροφικού συστήματος.

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Oι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν, ωστόσο, αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας (REA). Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτές.