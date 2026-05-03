Πώς η φορολόγηση σε αλκοόλ και πρόχειρο φαγητό μπορεί να περιορίσει τους θανάτους από ηπατικές ασθένειες;

Οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη θα πρέπει να επιβάλουν πολύ υψηλότερους φόρους στο αλκοόλ και στα ανθυγιεινά τρόφιμα για να αντιμετωπίσουν τους 284.000 θανάτους ετησίως από ηπατική νόσο στην ήπειρο, λένε οι ειδικοί.

Οι φόροι σε αυτά τα προϊόντα θα πρέπει να αυξηθούν τόσο απότομα ώστε τα έσοδα που θα συγκεντρώνονται να καλύπτουν το τεράστιο κόστος που επιβαρύνει τα συστήματα υγείας, το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης και τις κοινωνικές υπηρεσίες.

Η έκκληση για αυστηρά μέτρα απέναντι στις κοινές αιτίες σοβαρής ηπατικής νόσου προέρχεται από μια επιτροπή ειδικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μελέτη του Ήπατος και του ιατρικού περιοδικού Lancet.

Οι ειδικοί ζητούν από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να διασφαλίσουν ότι όλα τα αλκοολούχα προϊόντα θα φέρουν προειδοποιήσεις υγείας και να σταματήσουν τη στόχευση ανηλίκων κάτω των 18 ετών με διαδικτυακές διαφημίσεις για αλκοολούχα ποτά και πρόχειρο φαγητό.

Απαιτούνται τολμηρά βήματα για την αντιμετώπιση ενός «κλιμακούμενου και μη βιώσιμου βάρους ηπατικής νόσου», αναφέρει η επιτροπή σε έκθεση που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη στο Lancet.

Οι ειδικοί καλούν την ΕΕ και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να ενθαρρύνουν τις εθνικές κυβερνήσεις στην Ευρώπη να εφαρμόσουν τις συστάσεις τους. Λένε ότι οι κυβερνήσεις θα πρέπει να αντλήσουν διδάγματα από την επιτυχημένη μάχη κατά του καπνίσματος τις τελευταίες δεκαετίες και να αντιμετωπίσουν επειγόντως αυτό που ο ΠΟΥ αποκαλεί «εμπορικούς προσδιοριστές της υγείας» – παραγωγούς καπνού, αλκοόλ, υπερεπεξεργασμένων τροφίμων και ορυκτών καυσίμων που προωθούν προϊόντα τα οποία, σύμφωνα με τον υγειονομικό βραχίονα του ΟΗΕ, σκοτώνουν 2,7 εκατομμύρια ανθρώπους ετησίως στην Ευρώπη.

Επείγουσα δράση

Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να «ευθυγραμμίσουν τη φορολόγηση του αλκοόλ και των ανθυγιεινών τροφίμων με το οικονομικό βάρος που επιβάλλουν, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών που επιβαρύνουν τα συστήματα υγείας, την επιβολή του νόμου, το σύστημα δικαιοσύνης και τις κοινωνικές υπηρεσίες», αναφέρει η επιτροπή.

Η επείγουσα δράση για τις κοινές αιτίες ηπατικής νόσου έχει καθυστερήσει, λένε τα μέλη της, δεδομένου ότι 215.000 άνθρωποι ετησίως σε όλη την Ευρώπη πεθαίνουν από κίρρωση του ήπατος – η οποία συνδέεται στενά με το αλκοόλ – και άλλοι 69.400 από καρκίνο του ήπατος. Μαζί, αυτές οι δύο παθήσεις προκαλούν 780 θανάτους την ημέρα, περίπου το 3% όλων των θανάτων στην Ευρώπη, υπολογίζουν.

Οι ειδικοί εντοπίζουν τέσσερις κύριες αιτίες ηπατικών θανάτων: το αλκοόλ, τις ανθυγιεινές διατροφικές συνήθειες, την παχυσαρκία και την ιογενή ηπατίτιδα. Η εξάλειψη των «συμπεριφορικών παραγόντων κινδύνου», όπως η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και η κακή διατροφή, θα μπορούσε να μειώσει στο μισό τον επιπολασμό της ηπατικής νόσου και επίσης να μειώσει τον αριθμό των ανθρώπων που αναπτύσσουν καρδιοπάθειες, διαβήτη και καρκίνο, προσθέτουν.

Εάν εφαρμοστεί, η πρόταση της επιτροπής για απότομες αυξήσεις στη φορολογία του αλκοόλ με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης θα είχε ως αποτέλεσμα η μπύρα, το κρασί και τα οινοπνευματώδη να κοστίζουν πολύ περισσότερο.

Τα τελευταία χρόνια, η δεξαμενή σκέψης Institute of Alcohol Studies έχει καλέσει τον υπουργό Οικονομικών να χρησιμοποιήσει τον προϋπολογισμό για να επιβάλει πολύ υψηλότερους φόρους στα αλκοολούχα προϊόντα και να διασφαλίσει ότι «οι συντελεστές του ειδικού φόρου κατανάλωσης αλκοόλ θα βασίζονται στο οικονομικό κόστος της βλάβης από το αλκοόλ στην κοινωνία».

Ο Τζεμ Ρόμπερτς, επικεφαλής εξωτερικών υποθέσεων του ινστιτούτου, υποστήριξε μετά τον τελευταίο προϋπολογισμό της Ρέιτσελ Ριβς τον Δεκέμβριο ότι ο φόρος στην μπύρα θα έπρεπε να αυξηθεί κατά 68%, στο μηλίτη κατά 227%, στα αποστάγματα κατά 68% και στο κρασί κατά 34% για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος – αυξήσεις που παραδέχτηκε ότι «μπορεί να φαίνονται γελοία υψηλές».

Υπολόγισε ότι αν το κόστος αυτών των αυξήσεων μεταφερόταν πλήρως στη λιανική τιμή, η τιμή ενός πακέτου 15 κουτιών μπύρας 4,6% αλκοόλ θα αυξανόταν από £14,59 σε £19,51, το κόστος ενός πακέτου 18 κουτιών μηλίτη 4,5% θα ανέβαινε από £13,99 σε £22,54 και ένα μπουκάλι κρασί 12,5% θα έφτανε από £8,75 σε £9,82. Ο Ρόμπερτς είπε ότι οι νέες τιμές θα έφερναν την Αγγλία σε ευθυγράμμιση με τις τιμές στη Σκωτία, η οποία εισήγαγε ελάχιστη τιμολόγηση μονάδας αλκοόλ το 2018.

Η Πάμελα Χίλι, διευθύνουσα σύμβουλος του British Liver Trust, υποστήριξε την έκκληση των ειδικών για υψηλότερη φορολόγηση. «Χρειαζόμαστε επειγόντως πολιτικές που να αντικατοπτρίζουν την πραγματική βλάβη που προκαλείται από το ανθυγιεινό περιβάλλον τροφίμων και αλκοόλ», είπε. «Αυτό δεν αφορά τη δημιουργία ενός “κράτους-νταντάς”, αλλά τη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού».

Ο Ματ Λάμπερτ, διευθύνων σύμβουλος του φορέα της βιομηχανίας αλκοόλ Portman Group, δήλωσε ότι ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης της βλάβης από το αλκοόλ είναι η προώθηση της μέτριας και υπεύθυνης κατανάλωσης και στοχευμένες παρεμβάσεις για όσους πίνουν υπερβολικά, «αντί να τιμωρείται η μεγάλη πλειοψηφία που καταναλώνει με μέτρο ενώ γίνεται ελάχιστο για να βοηθηθούν όσοι πίνουν στα υψηλότερα επίπεδα».

Πρόσθεσε: «Θα συνιστούσαμε προσοχή απέναντι σε μια βεβιασμένη δαιμονοποίηση ολόκληρου του κλάδου, ο οποίος συνεργάζεται μαζί μας ώστε το μάρκετινγκ αλκοόλ να είναι υπεύθυνο και να προωθεί σήμανση που περιλαμβάνει τις οδηγίες χαμηλού κινδύνου κατανάλωσης του NHS, οι οποίες έχουν υιοθετηθεί εθελοντικά από τη μεγάλη πλειονότητα της βιομηχανίας».

