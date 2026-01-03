Πώς αυξάνεται ο κίνδυνος για καρκίνο του στόματος με ένα ποτό καθημερινά

Η κατανάλωση αλκοόλ, ακόμα και σε χαμηλές ποσότητες, όταν συνδυάζεται με το κάπνισμα αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο καρκίνου του στόματος, σύμφωνα με νέα μελέτη. Ο καρκίνος αυτός είναι ιδιαίτερα συχνός στη Νότια Ασία, με την Ινδία να έχει υψηλή συχνότητα εμφάνισης.

Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο BMJ Global Health, δείχνει ότι η καθημερινή κατανάλωση ενός ποτού μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο κατά 50%, ενώ η συνδυασμένη χρήση αλκοόλ και καπνού μπορεί να τετραπλασιάσει τον κίνδυνο. Τα τοπικά παρασκευασμένα αλκοολούχα ποτά φαίνεται να έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση, πιθανώς λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς τους σε αλκοόλ και των τοξικών ουσιών που περιέχουν.

Οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι δεν υπάρχει ασφαλές όριο κατανάλωσης αλκοόλ όσον αφορά τον κίνδυνο για καρκίνο του στόματος.

Ακόμα και η χαμηλή κατανάλωση αλκοόλ, όταν συνδυάζεται με παράγοντες όπως η εισπνοή καπνού, συνδέεται με αύξηση 50% του κινδύνου καρκίνου του στόματος, προειδοποιούν οι επιστήμονες σε νέα μελέτη.

Ο καρκίνος του στόματος είναι ο ενδέκατος πιο συχνός καρκίνος παγκοσμίως, με πολύ υψηλή συχνότητα εμφάνισης στη Νότια Ασία, ιδιαίτερα στην Ινδία.

Ωστόσο, το πώς ακριβώς ένας συνδυασμός κύριων παραγόντων κινδύνου ενισχύει τις πιθανότητες ενός ατόμου να αναπτύξει τον καρκίνο παραμένει ασαφές.

Τώρα, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η κατανάλωση αλκοόλ, ακόμη και ενός ποτηριού την ημέρα, επηρεάζει αρνητικά στην εμφάνιση καρκίνου του στόματος.

Αυτός ο συνδυασμός θα μπορούσε να ευθύνεται για σχεδόν τα δύο τρίτα όλων των κρουσμάτων καρκίνου του στόματος στην Ινδία, διαπίστωσαν επιστήμονες στη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό BMJ Global Health.

Ο ισχυρότερος σύνδεσμος, σύμφωνα με τους ερευνητές, ήταν μεταξύ εκείνων που κατανάλωναν τοπικά αλκοολούχα ποτά, όπως apong, bangla, chulli και mahua.

Στη μελέτη, οι επιστήμονες συνέκριναν δεδομένα από 1.803 άτομα, ηλικίας μεταξύ 35 και 54 ετών, που είχαν διαγνωστεί με καρκίνο του στοματικού βλεννογόνου με εκείνα από 1.903 τυχαία επιλεγμένα άτομα χωρίς την ασθένεια.

Οι συμμετέχοντες παρείχαν πληροφορίες σχετικά με το πόσο καιρό έπιναν αλκοόλ, πόσο συχνά έπιναν και τα είδη αλκοόλ που κατανάλωναν.

Αυτά περιελάμβαναν 11 διεθνή ποτά όπως μπύρα, ουίσκι, βότκα, ρούμι και μπρίζεζερ, μαζί με 30 επιλογές τοπικής παρασκευής.

Οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν επίσης για τη χρήση καπνού, συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας και του είδους.

Από όσους διαγνώστηκαν με καρκίνο, 781 ανέφεραν ότι έπιναν αλκοόλ, ενώ 1.019 δήλωσαν ότι δεν έπιναν.

Σε σύγκριση, μεταξύ των ατόμων στην ομάδα ελέγχου, 481 έπιναν αλκοόλ και 1.420 όχι.

Ο λόγος αύξησης του κινδύνου

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η συχνή κατανάλωση αλκοόλ συνδεόταν στενά με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου, με τα τοπικά ποτά να παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη επίδραση.

Ακόμη και η κατανάλωση πολύ μικρών ποσοτήτων αλκοόλ, μόλις 2 γραμμάρια μπύρας την ημέρα, εξακολουθούσε να συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του στοματικού βλεννογόνου, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Η κατανάλωση ενός τυπικού ποτού την ημέρα, περίπου 9 γραμμάρια αλκοόλ ημερησίως, συσχετίστηκε με περίπου 50% υψηλότερο κίνδυνο καρκίνου του στόματος, σύμφωνα με τη μελέτη.

Η συνδυασμένη έκθεση σε αλκοόλ και καπνό συνδέθηκε με περισσότερο από τετραπλάσια αύξηση του κινδύνου, προειδοποίησαν οι ερευνητές.

Υποψιάζονται ότι το αλκοόλ μπορεί να αλλάξει την περιεκτικότητα σε λιπαρά του εσωτερικού βλεννογόνου του στόματος, καθιστώντας το πιο διαπερατό και ευάλωτο σε καρκινογόνες χημικές ουσίες στα προϊόντα καπνού.

Το τοπικά παρασκευασμένο αλκοόλ μπορεί να ενέχει ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο, εν μέρει λόγω της περιεκτικότητάς του σε αλκοόλ, καθώς και λόγω της μόλυνσης από τοξικές ουσίες όπως η μεθανόλη και η ακεταλδεΰδη, λένε οι επιστήμονες.

«Η αγορά τοπικά παρασκευασμένων οινοπνευματωδών ποτών δεν ρυθμίζεται, με ορισμένες μορφές που χρησιμοποιούνται από τους συμμετέχοντες, να περιέχουν έως και 90% αλκοόλ», έγραψαν οι ερευνητές.

«Συνοψίζοντας, η μελέτη μας καταδεικνύει ότι δεν υπάρχει ασφαλές όριο κατανάλωσης αλκοόλ για τον κίνδυνο καρκίνου του στοματικού βλεννογόνου», κατέληξαν.

*Με πληροφορίες από Ιndependent, LIFO