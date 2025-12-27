“Πόσο ωφέλιμο είναι για την υγεία να κοιμάται ο σκύλος στο κρεβάτι σας; Απόψεις ειδικών”

Το άρθρο εξετάζει τα οφέλη και τους κινδύνους της συνήθειας να κοιμάται ένας σκύλος στο κρεβάτι του ιδιοκτήτη του. Παρά τη ζεστασιά και τη συντροφιά που προσφέρει, προκύπτουν ζητήματα υγιεινής και ποιότητας ύπνου, καθώς οι σκύλοι μπορούν να μεταφέρουν βρωμιά και αλλεργιογόνες ουσίες.

Ειδικοί τονίζουν τη σημασία της τακτικής καθαριότητας και της εκπαίδευσης, ενώ υπογραμμίζουν πως η επιλογή είναι προσωπική, ανάλογα με τις ανάγκες του ζώου και του ιδιοκτήτη. Έρευνες δείχνουν ότι πολλοί ιδιοκτήτες μοιράζονται το κρεβάτι με τα κατοικίδιά τους, αν και αυτό μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα του ύπνου.

Η ιδανική θέση ύπνου εξαρτάται από τον χαρακτήρα του ζώου και τις συνήθειες του ιδιοκτήτη, ενώ η παρακολούθηση της συμπεριφοράς του σκύλου μπορεί να αποκαλύψει προβλήματα υγείας.

Η ζεστασιά και η συντροφιά του ζώου μπορεί να είναι ιδιαίτερα δελεαστικές, όμως ζητήματα υγιεινής και ποιότητας ύπνου πρέπει πάντα να λαμβάνονται υπόψη.

Οι σκύλοι μεταφέρουν χώμα, γύρη και βακτήρια στο τρίχωμά τους από τον εξωτερικό χώρο. Αν και τα περισσότερα είναι ακίνδυνα, μπορούν να μεταφερθούν στα κλινοσκεπάσματα και να επηρεάσουν άτομα με ευαισθησία ή αλλεργίες. Η τακτική περιποίηση, το πλύσιμο των κλινοσκεπασμάτων και η πρόληψη παρασίτων μειώνουν σημαντικά τους κινδύνους, χωρίς όμως να τους εξαλείφουν πλήρως. Ειδικοί προτείνουν ακόμη το πλύσιμο των πατουσών και του τριχώματος του σκύλου πριν τον ύπνο.

Τι λένε οι ειδικοί για τον κοινό ύπνο με τα κατοικίδια

Σύμφωνα με την Kara Gammell, ειδικό ασφάλισης κατοικιδίων στο MoneySuperMarket, η οποία μίλησε στο Hello!, η παρουσία ενός ζώου στο κρεβάτι δεν σημαίνει απαραίτητα ότι κακομαθαίνουμε το κατοικίδιο. «Η πραγματική ερώτηση είναι γιατί θέλει να κοιμάται εκεί», αναφέρει, εξηγώντας πως συμπεριφορικά ζητήματα, όπως το άγχος αποχωρισμού, συχνά απαιτούν αξιολόγηση από κτηνίατρο ή εκπαιδευτή.

Η Fatima Maktari, ιδρύτρια της Tribal Pet Foods, σημειώνει πως η απόφαση είναι προσωπική: «Αν ο σκύλος είναι υγιής και περιποιημένος, δεν θεωρείται αυτόματα ανθυγιεινό». Ωστόσο, τονίζει πως άτομα με αλλεργίες, ευαίσθητο ανοσοποιητικό ή σκύλους που συχνά λερώνονται πρέπει να είναι πιο προσεκτικά.

Πόσοι ιδιοκτήτες μοιράζονται το κρεβάτι τους με τα κατοικίδιά τους

Νέα έρευνα του MoneySuperMarket δείχνει ότι σχεδόν οι μισοί (44%) Βρετανοί ιδιοκτήτες σκύλων και γατών κοιμούνται με τα κατοικίδιά τους. Παράλληλα, ένας στους τρεις (32%) δηλώνει ότι χάνει ύπνο επειδή το ζώο τον ξυπνά τουλάχιστον μία φορά μέσα στη νύχτα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι γονείς με ένα παιδί αναφέρουν συχνές διακοπές ύπνου, ενώ το 22% των ατόμων ηλικίας 25–34 ετών αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα.

Πού πρέπει να κοιμάται ο σκύλος τη νύχτα

Η ιδανική θέση ύπνου του σκύλου εξαρτάται από τον χαρακτήρα του ζώου, τον τρόπο ζωής του ιδιοκτήτη και τις ανάγκες και των δύο για ποιοτική ξεκούραση. Πολλοί επιλέγουν να ορίσουν στο ζώο έναν συγκεκριμένο χώρο, όπως ένα άνετο κρεβάτι σκύλου, crate ή στρωματάκι, ώστε να δημιουργούνται σταθερά όρια και ρουτίνες.

Τα crates, ειδικά για κουτάβια ή σκύλους με άγχος, λειτουργούν ως ασφαλείς, «φωλιακοί» χώροι και ενθαρρύνουν υγιείς συνήθειες ύπνου. Άλλοι σκύλοι είναι πιο ήρεμοι όταν κοιμούνται στο υπνοδωμάτιο, αλλά σε δικό τους κρεβάτι.

Πότε η ανησυχία για τον ύπνο μπορεί να κρύβει πρόβλημα υγείας

Η Gammell επισημαίνει πως οι ενήλικοι σκύλοι κοιμούνται συνήθως το 60–80% της νύχτας. Αν ένα ζώο ξυπνά επανειλημμένα τον ιδιοκτήτη του, μπορεί να υποδηλώνει πρόβλημα υγείας, όπως νεφρική νόσο ή διαβήτη. Γι’ αυτό και η αξιολόγηση από κτηνίατρο είναι απαραίτητη όταν παρατηρείται ασυνήθιστη συμπεριφορά.

Τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες

Η Maktari συστήνει εκπαίδευση ώστε ο σκύλος να συνηθίσει το δικό του κρεβάτι, αν και πολλά ζώα προτιμούν τη φυσική εγγύτητα με τον ιδιοκτήτη τους. Σε κάθε περίπτωση, τονίζει πως η επιλογή πρέπει να γίνεται με βάση την υγεία, τις ανάγκες και τις συνήθειες τόσο του ζώου όσο και του ανθρώπου.

Για όσους επιλέγουν τελικά να μοιράζονται το κρεβάτι τους με το κατοικίδιο, οι ειδικοί συμβουλεύουν καθαριότητα, κανόνες και σαφή όρια, ενώ για άτομα με αλλεργίες ή ιατρικά προβλήματα θεωρείται προτιμότερος ο χωριστός ύπνος, έστω σε μικρή απόσταση.

Πηγή: iefimerida.gr