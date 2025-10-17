Πρωτεϊνική σκόνη: Αποκαλυπτικά ευρήματα από μελέτη – Τι προτείνουν οι ειδικοί για τη χρήση της

Η πρόσφατη έκθεση της Consumer Reports αποκαλύπτει ότι πολλές πρωτεϊνικές σκόνες στην αγορά περιέχουν ανησυχητικά επίπεδα μολύβδου, με περισσότερες από τις μισές να υπερβαίνουν το ημερήσιο ασφαλές όριο.
Ιδιαίτερα δύο δείγματα κρίθηκαν επικίνδυνα και συνίσταται η αποφυγή τους.
Οι ειδικοί προειδοποιούν για την υπερβολική κατανάλωση πρωτεϊνικών συμπληρωμάτων, τονίζοντας ότι δεν είναι απαραίτητα για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών σε πρωτεΐνη, ενώ η φυσική διατροφή παραμένει η ασφαλέστερη επιλογή.
Ανησυχία προκαλεί η νέα έκθεση της αμερικανικής ένωσης καταναλωτών Consumer Reports, σύμφωνα με την οποία περισσότερες από 12 σκόνες πρωτεΐνης που κυκλοφορούν στην αγορά περιέχουν επικίνδυνες ή ανησυχητικές ποσότητες μολύβδου.
Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε χθες Τρίτη (14/10), αποκάλυψε ότι το μέσο επίπεδο μολύβδου στα συμπληρώματα που ελέγχθηκαν ήταν αυξημένο σε σύγκριση με προηγούμενες χρονιές.
Από τις 23 διαφορετικές σκόνες πρωτεΐνης που εξετάστηκαν στο εργαστήριο, περισσότερες από δύο στις τρεις περιείχαν σε μία μόνο μερίδα περισσότερο μόλυβδο από το ημερήσιο ασφαλές όριο (0,5 μικρογραμμάρια), όπως αυτό έχει οριστεί για τον γενικό πληθυσμό.
Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα ευρήματα για δύο από τα δείγματα που εξετάστηκαν, τα οποία εμφάνισαν τόσο υψηλές συγκεντρώσεις μολύβδου, ώστε η Consumer Reports συνέστησε να αποφεύγονται εντελώς από τους καταναλωτές.
«Δεν συνιστούμε την καθημερινή χρήση των περισσότερων σκονών πρωτεΐνης, επειδή πολλές περιέχουν υψηλά επίπεδα βαρέων μετάλλων και καμία δεν είναι απαραίτητη για την επίτευξη των πρωτεϊνικών σας στόχων», δήλωσε η Τούντε Ακινλέγιε επικεφαλής ερευνήτρια της Consumer Reports.
Τα τρόφιμα και τα συμπληρώματα πλούσια σε πρωτεΐνες έχουν γνωρίσει σημαντική άνθηση στον κλάδο της ευεξίας τα τελευταία χρόνια, τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη, εν μέρει επειδή η πρωτεΐνη αυξάνει τον κορεσμό και βοηθά στην πρόληψη της υπερκατανάλωσης τροφής.
Χρησιμοποιούνται επίσης από αθλητές που θέλουν να αυξήσουν τη μυϊκή τους μάζα.
Ωστόσο, κάποιοι ειδικοί υγείας προειδοποιούν ότι οι Αμερικανοί καταναλώνουν μάλλον υπερβολική ποσότητα πρωτεΐνης – ή τουλάχιστον δεν χρειάζεται να προσλαμβάνουν πρόσθετη μέσω συμπληρωμάτων εμπλουτισμένων με πρωτεΐνες, ποτών ή επεξεργασμένων τροφίμων.