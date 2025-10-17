Πρωτεϊνική σκόνη: Αποκαλυπτικά ευρήματα από μελέτη – Τι προτείνουν οι ειδικοί για τη χρήση της

Η πρόσφατη έκθεση της Consumer Reports αποκαλύπτει ότι πολλές πρωτεϊνικές σκόνες στην αγορά περιέχουν ανησυχητικά επίπεδα μολύβδου, με περισσότερες από τις μισές να υπερβαίνουν το ημερήσιο ασφαλές όριο.

Ιδιαίτερα δύο δείγματα κρίθηκαν επικίνδυνα και συνίσταται η αποφυγή τους.

Οι ειδικοί προειδοποιούν για την υπερβολική κατανάλωση πρωτεϊνικών συμπληρωμάτων, τονίζοντας ότι δεν είναι απαραίτητα για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών σε πρωτεΐνη, ενώ η φυσική διατροφή παραμένει η ασφαλέστερη επιλογή.