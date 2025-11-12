ΠΟΥ: Αυτή εξακολουθεί να είναι η πιο θανατηφόρα μολυσματική ασθένεια παγκοσμίως, με 1,23 εκατ. θανάτους το 2024

Η φυματίωση συνεχίζει να αποτελεί την πιο θανατηφόρα μολυσματική ασθένεια παγκοσμίως, με 1,23 εκατομμύρια θανάτους το 2024, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Παρά τη μείωση των κρουσμάτων και θανάτων κατά 2% και 3% αντίστοιχα σε σχέση με το 2023, η πρόοδος στην καταπολέμηση της ασθένειας παραμένει εύθραυστη, ειδικά μετά τις διαταραχές που προκάλεσε η πανδημία της Covid-19.

Η φυματίωση, που είναι ιάσιμη και μπορεί να προληφθεί, εξαπλώνεται μέσω του αέρα και πλήττει κυρίως τους πνεύμονες. Η χρηματοδότηση για την καταπολέμησή της παραμένει στάσιμη, ενώ οι ανάγκες μέχρι το 2027 εκτιμώνται στα 22 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι κυριότεροι κίνδυνοι περιλαμβάνουν τον υποσιτισμό, τη μόλυνση από τον HIV, τον διαβήτη, το κάπνισμα και την κατανάλωση αλκοόλ. Η πολιτική δέσμευση και η διεθνής συνεργασία κρίνονται απαραίτητες για την εξάλειψη της ασθένειας.