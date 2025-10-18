Πιπίλες: Ανακαλύφθηκε χημική ουσία που σχετίζεται με καρκίνο και υπογονιμότητα

Χημική ουσία δισφαινόλη Α (BPA), η οποία συνδέεται με διαταραχές υγείας όπως καρκίνος και υπογονιμότητα, βρέθηκε σε πιπίλες από τρεις μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες, παρά το γεγονός ότι διαφημίζονταν ως «χωρίς BPA». Οι εταιρείες Philips, Curaprox και Sophie la Girafe υποστήριξαν ότι οι δοκιμές τους δεν ανίχνευσαν BPA ή ότι οι ανιχνεύσιμες ποσότητες ήταν ασήμαντες.

Η χημική ουσία BPA, που χρησιμοποιείται στην παραγωγή πλαστικών και μιμείται την ορμόνη οιστρογόνο, έχει συνδεθεί με σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία, ιδιαίτερα στα παιδιά. Η Curaden απέσυρε τις επηρεασμένες παρτίδες από την αγορά, ενώ η Philips διαβεβαίωσε ότι τα προϊόντα της είναι ασφαλή.

Χημική ουσία που συνδέεται με διαταραχές της σεξουαλικής ανάπτυξης, την παχυσαρκία και τον καρκίνο βρέθηκε σε πιπίλες που κατασκευάζονται από τρεις μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες.

Σύμφωνα με τον Guardian, πιπίλες που κατασκευάζονται από την ολλανδική πολυεθνική Philips, την ελβετική εταιρεία ειδικών στοματικής υγιεινής Curaprox και τη γαλλική εταιρεία παιχνιδιών Sophie la Girafe περιείχαν δισφαινόλη Α (BPA), σύμφωνα με εργαστηριακές δοκιμές που πραγματοποίησε η τσεχική καταναλωτική οργάνωση dTest.

Η Philips δήλωσε ότι πραγματοποίησε περαιτέρω δοκιμές και δεν εντόπισε BPA, ενώ η Sophie la Girafe ανέφερε ότι η ποσότητα που εντοπίστηκε ήταν ασήμαντη. Και οι τρεις πιπίλες κυκλοφορούσαν στην αγορά ως «χωρίς BPA» ή «από φυσικό καουτσούκ».

Η BPA είναι μια συνθετική χημική ουσία που χρησιμοποιείται στην παραγωγή πλαστικών, αλλά έχει παρόμοια χημική δομή με την ορμόνη οιστρογόνο, την οποία μιμείται στο ανθρώπινο σώμα και σε άλλα ζώα.

Η Chloe Topping, ακτιβίστρια της οργάνωσης Chem Trust, που δεν συμμετείχε στην έρευνα, δήλωσε: «Οι επιπτώσεις της BPA στην υγεία είναι εκτεταμένες: καρκίνος του μαστού, καρκίνος του προστάτη, ενδομητρίωση, καρδιακές παθήσεις, παχυσαρκία, διαβήτης, αλλοιώσεις του ανοσοποιητικού συστήματος, επιπτώσεις στην αναπαραγωγή, την ανάπτυξη του εγκεφάλου και τη συμπεριφορά – ακόμη και τη συμπεριφορά των παιδιών».

Τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα, εξήγησε, «επειδή βρίσκονται ακόμη στο στάδιο της ανάπτυξης και τα όργανά τους είναι πολύ ευαίσθητα σε διαταραχές».

Η έκθεση σε BPA από την εμβρυϊκή ηλικία ή τα πρώτα χρόνια ζωής έχει συνδεθεί με χαμηλότερο αριθμό σπερματοζωαρίων και πρόωρη έναρξη εφηβείας. «Και το πρόβλημα με τις χημικές ουσίες που διαταράσσουν το ενδοκρινικό σύστημα είναι ότι μπορούν να δράσουν σε εξαιρετικά χαμηλές συγκεντρώσεις», πρόσθεσε.

Η έρευνα

Οι ερευνητές αγόρασαν 19 πιπίλες από καταστήματα στην Τσεχία, Σλοβενία και Ουγγαρία, καθώς και δύο από την ηλεκτρονική πλατφόρμα Temu, κατασκευασμένες από την εταιρεία Foshan City Saidah Baby Products (Κίνα).

Για να προσομοιώσουν τις συνθήκες στο στόμα ενός βρέφους, τοποθέτησαν κάθε πιπίλα σε τεχνητό διάλυμα σάλιου για 30 λεπτά στους 37°C.

Το εκχύλισμα που προέκυψε αναλύθηκε για να προσδιοριστεί η περιεκτικότητα σε διφαινόλες.

Από τις τέσσερις πιπίλες στις οποίες εντοπίστηκε BPA, η υψηλότερη συγκέντρωση βρέθηκε στην Curaprox baby grow with love soother – 19 μικρογραμμάρια ανά κιλό (µg/kg), υπερβαίνοντας το όριο των 10 µg/kg που επιτρέπει η ΕΕ

Η δεύτερη υψηλότερη συγκέντρωση βρέθηκε στην Sophie la Girafe, με 3 µg/kg, ενώ η Philips Avent ultra air εμφάνισε 2 µg/kg, αν και όλες διαφημίζονταν ως «χωρίς BPA».

Η Curaden (παραγωγός των προϊόντων Curaprox) δήλωσε ότι το αποτέλεσμα «τους εξέπληξε», αλλά επιβεβαιώθηκε και από δικούς τους ελέγχους.

«Από υπερβάλλοντα ζήλο και λόγω της δέσμευσής μας για ποιότητα, αποφασίσαμε να αποσύρουμε άμεσα τις πιπίλες των επηρεασμένων παρτίδων από την αγορά και να προσφέρουμε επιστροφές χρημάτων», ανέφερε εκπρόσωπος της εταιρείας.

Η Vulli, παραγωγός της Sophie la Girafe, απάντησε: «Δεν έχουμε πλέον πιπίλες στον κατάλογό μας εδώ και καιρό».

Αν και στην ιστοσελίδα της εμφανίζονται ακόμη φωτογραφίες μωρών με τις πιπίλες, τα προϊόντα δεν πωλούνται πλέον.

«Όλα τα προϊόντα μας υποβάλλονται σε αποκλειστικούς ελέγχους BPA από διαπιστευμένα εργαστήρια (SGS) πριν κυκλοφορήσουν στην αγορά», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Η Philips ανέφερε ότι η ασφάλεια των προϊόντων της είναι «η ύψιστη προτεραιότητα» και ότι τηρεί «πλήρως όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές ασφαλείας». «Θέλουμε να διαβεβαιώσουμε ότι οι σειρές πιπιλών μας είναι χωρίς BPA καθ’ όλη τη διαδικασία παραγωγής. Πραγματοποιούμε τακτικούς, τυχαίους ελέγχους ποιότητας για να το επιβεβαιώνουμε», είπε εκπρόσωπος της εταιρείας.

«Μετά τα πρόσφατα νέα για την πιπίλα Philips Avent SCF085/60, πραγματοποιήσαμε νέες δοκιμές με την ανεξάρτητη εταιρεία DEKRA, οι οποίες επιβεβαίωσαν ότι δεν υπάρχει ανιχνεύσιμη BPA σε όλες τις σειρές πιπίλων μας, συμπεριλαμβανομένου του δείγματος που δοκιμάστηκε, και επιβεβαιώνουν ότι είναι απαλλαγμένες από BPA».

Πηγή: in.gr