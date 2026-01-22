Παγκόσμια ανησυχία για βρεφικά γάλατα: Nestlé, Danone και Lactalis αποσύρουν προϊόντα εξαιτίας τοξίνης

Τρεις από τις μεγαλύτερες γαλακτοβιομηχανίες στον κόσμο, οι Nestlé, Danone και Lactalis, ανακάλεσαν μεγάλες παρτίδες βρεφικού γάλακτος έπειτα από τον εντοπισμό μόλυνσης με κερεουλίδη, μια τοξίνη που μπορεί να προκαλέσει εμετό, διάρροια και κοιλιακές κράμπες.

Η μόλυνση εντοπίστηκε σε έναν μόνο Κινέζο προμηθευτή ελαίου ARA (αραχιδονικού οξέος), βασικού συστατικού στα βρεφικά γάλατα υψηλής ποιότητας.

Η Lactalis ήταν η πιο πρόσφατη εταιρεία που ανακοίνωσε την ανάκληση έξι παρτίδων του βρεφικού γάλακτος Picot, το οποίο διακινείται σε 18 χώρες.

Οι επηρεασμένες παρτίδες διατίθενται προς πώληση από τον Ιανουάριο του 2025, με ημερομηνίες λήξης έως και τον Μάρτιο του 2027.

«Με τη λήψη αυτής της προειδοποίησης και παράλληλα με τις αναλύσεις που ζητήθηκαν από τον προμηθευτή του επίμαχου συστατικού, η LNS (Lactalis Nutrition Santé) ξεκίνησε άμεσα ελέγχους μέσω διαπιστευμένου ανεξάρτητου εργαστηρίου για την αξιολόγηση των πιθανώς επηρεαζόμενων προϊόντων», ανέφερε η Lactalis σε ανακοίνωσή της.

Η εταιρεία πρόσθεσε ότι κατανοεί πλήρως πως οι πληροφορίες αυτές μπορεί να προκαλέσουν ανησυχία στους γονείς μικρών παιδιών και ότι, σε αυτό το στάδιο, δεν έχουν κοινοποιηθεί από τις γαλλικές αρχές καταγγελίες ή αναφορές που να σχετίζονται με την κατανάλωση των συγκεκριμένων προϊόντων.

Η ανάκληση της Danone είναι μέχρι στιγμής μικρότερη, καθώς ανακλήθηκε μόνο μία παρτίδα που παρήχθη στην Ταϊλάνδη, κατόπιν αιτήματος της Υπηρεσίας Τροφίμων της Σιγκαπούρης, πριν φτάσει στην αγορά.

«Όλα τα προϊόντα μας παράγονται σύμφωνα με αυστηρά πρότυπα ασφάλειας τροφίμων και ποιότητας και υποβάλλονται σε αυστηρούς ελέγχους πριν φύγουν από τα εργοστάσιά μας», ανέφερε η εταιρεία στο Euronews Health, προσθέτοντας ότι τα προϊόντα δεσμεύτηκαν προληπτικά.

«Όλοι οι έλεγχοι επιβεβαιώνουν ότι τα προϊόντα είναι ασφαλή και συμμορφώνονται πλήρως με τους διεθνείς και τοπικούς κανονισμούς και δεν έχουν εντοπιστεί παρατυπίες ή αποκλίσεις σε σχέση με τον Bacillus cereus και τις Ορθές Πρακτικές Παραγωγής», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Nestlé: αντιπαράθεση για τη διαφάνεια

Η Nestlé ήταν η πρώτη που απέσυρε το βρεφικό της γάλα από αγορές σε περισσότερες από 60 χώρες, αφού εντοπίστηκε μόλυνση σε μία από τις εγκαταστάσεις της στην Ολλανδία.

Η εθελοντική ανάκληση της εταιρείας εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της, επηρεάζοντας πολλές μάρκες όπως οι SMA, Beba, Guigoz και Alfamino.

«Η ασφάλεια των τροφίμων και η ευημερία όλων των βρεφών παραμένουν ύψιστη προτεραιότητα», ανέφερε η Nestlé σε ανακοίνωση μετά την ανάκληση.

«Κατανοούμε ότι αυτή η είδηση μπορεί να προκαλέσει ανησυχία και δεσμευόμαστε να παρέχουμε σαφή, διαφανή ενημέρωση και υποστήριξη σε γονείς και φροντιστές καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας», πρόσθεσε η εταιρεία.

Ωστόσο, τη διαφάνεια της διαδικασίας έχουν αμφισβητήσει οργανώσεις προστασίας των καταναλωτών, οι οποίες ανακοίνωσαν ότι θα καταθέσουν νομικές προσφυγές κατά της Nestlé, καταγγέλλοντας ελλείψεις στην ιχνηλασιμότητα και καθυστέρηση στην τήρηση των υποχρεώσεων δημόσιας προειδοποίησης.

Σύμφωνα με έρευνα του foodwatch Netherlands, η Nestlé επιβεβαίωσε για πρώτη φορά το ζήτημα στις αρχές Δεκεμβρίου 2025. Ωστόσο, οι δημόσιες ανακλήσεις ξεκίνησαν μόλις την πρώτη εβδομάδα του Ιανουαρίου.

«Γιατί μάθαμε μόλις τον Ιανουάριο του 2026 ότι τελικά επηρεάστηκαν εξήντα χώρες από την ανάκληση βρεφικού γάλακτος σε σκόνη λόγω παρουσίας Bacillus cereus, όταν τον Δεκέμβριο ήταν μόνο εννέα;» δήλωσε η Nicole van Gemert, διευθύντρια του foodwatch Netherlands.

«Πώς εξηγεί η Nestlé, που υποτίθεται ότι διασφαλίζει την άμεση ιχνηλασιμότητα ευαίσθητων βρεφικών προϊόντων, τη σταδιακή διάχυση πληροφοριών και τις καθυστερημένες ανακλήσεις σε πολλές χώρες;» πρόσθεσε.

Η Nestlé ανέφερε ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν επιβεβαιωθεί ασθένειες σε σχέση με τα εμπλεκόμενα προϊόντα.

