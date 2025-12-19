Πέτρες στα νεφρά: Γιατί μεγαλώνει ο κίνδυνος στις γιορτές και πώς να τον προλάβετε

Κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, ο κίνδυνος για πέτρες στα νεφρά αυξάνεται λόγω της υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ, τροφών πλούσιων σε αλάτι και ζάχαρη, και της αφυδάτωσης. Η νεφρολιθίαση προκαλείται από τη συμπύκνωση των ούρων, οδηγώντας σε κρυσταλλοποίηση μετάλλων όπως το ασβέστιο και το οξαλικό οξύ.

Για την πρόληψη, συνιστάται επαρκής ενυδάτωση, αποφυγή υπερβολών στη διατροφή και ενσωμάτωση φρέσκων φρούτων και λαχανικών στη διατροφή. Επιπλέον, η κλιματική αλλαγή και η αύξηση της θερμοκρασίας επιδεινώνουν το πρόβλημα, καθιστώντας τη διατήρηση της ενυδάτωσης ακόμα πιο κρίσιμη.

Για πολλούς, τα Χριστούγεννα είναι μια εποχή άφθονης κατανάλωσης αλκοόλ, γενναιόδωρων μερίδων εορταστικών φαγητών και απόλαυσης λαχταριστών γλυκών.

Ωστόσο, αυτός ο εποχικός συνδυασμός αφυδάτωσης και υπερβολών καθιστά την περίοδο των διακοπών μια περίοδο αιχμής για τον κίνδυνο νεφρολιθίασης.

Τι είναι η νεφρολιθίαση, γιατί είναι πιο συχνή κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων και πώς μπορείτε να μειώσετε τον κίνδυνο;

Όπως εξηγεί στο The Conversation ο Anthony Dat, Επίκουρος Λέκτορας στο Τμήμα Χειρουργικής της Σχολής Κλινικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Monash, η νεφρολιθίαση σχηματίζεται όταν τα μέταλλα στα ούρα -συνήθως ασβέστιο και οξαλικό οξύ- κρυσταλλώνονται επειδή τα ούρα συμπυκνώνονται. Αυτοί οι μικροσκοπικοί κρύσταλλοι μπορεί να ξεκινήσουν ως μικρά σωματίδια, όπως οι κόκκοι άμμου και να μην προκαλούν συμπτώματα. Ωστόσο, όταν μεγαλώνουν και μετακινούνται στον ουρητήρα -τον στενό σωλήνα μεταξύ των νεφρών και της ουροδόχου κύστης- μπορεί να εμποδίσουν τη ροή των ούρων.

Αυτή η απόφραξη προκαλεί έντονους πόνους, που εκτείνονται από τη μέση της πλάτης μέχρι τη λεκάνη, συχνά συνοδευόμενους από ναυτία, έμετο και αίμα στα ούρα. Σε σοβαρές περιπτώσεις, οι λίθοι μπορούν να παγιδεύσουν βακτήρια, προκαλώντας σοβαρές λοιμώξεις, που ενδέχεται να οδηγήσουν σε μόνιμη νεφρική βλάβη.

Περίπου 1 στους 10 ενήλικες θα εμφανίσει νεφρολιθίαση κάποια στιγμή, με τους ενήλικες ηλικίας 40-60 ετών να διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο.

Γιατί αυξάνεται ο κίνδυνος στις γιορτές

Οι εποχιακές απολαύσεις παίζουν ρόλο:

– Το αλκοόλ αφυδατώνει το σώμα, αυξάνοντας την πιθανότητα σχηματισμού λίθων.

– Τα σακχαρούχα αναψυκτικά και τα αλμυρά τρόφιμα, όπως τα επεξεργασμένα κρέατα, τα πατατάκια και το τυρί, αυξάνουν την ποσότητα των μετάλλων που προκαλούν λίθους.

– Τα τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε οξαλικό άλας, όπως το σπανάκι, τα αμύγδαλα και η μαύρη σοκολάτα, μπορούν να αυξήσουν τον μακροπρόθεσμο κίνδυνο, αν καταναλώνονται συχνά.

– Τα ταξίδια μπορούν επίσης να διαταράξουν τις συνήθειες ενυδάτωσης. Οι άνθρωποι που κάνουν μακρινά ταξίδια με αυτοκίνητο ή αεροπλάνο παραλείπουν συχνά να πιουν νερό, ενώ οι ζεστοί προορισμοί αυξάνουν την απώλεια ιδρώτα. Η μειωμένη πρόσληψη υγρών σημαίνει πιο συμπυκνωμένα ούρα και μεγαλύτερη πιθανότητα σχηματισμού λίθων.

Η κλιματική αλλαγή επιτείνει το πρόβλημα. Καθώς οι παγκόσμιες θερμοκρασίες αυξάνονται, οι παραδοσιακά πιο δροσερές περιοχές γίνονται «ζώνες υψηλού κινδύνου» για νεφρολιθίαση. Οι καύσωνες διαρκούν επίσης περισσότερο και εμφανίζονται πιο συχνά, συμβάλλοντας σε πιο συχνή αφυδάτωση.

Τα καλά νέα: Οι περισσότερες περιπτώσεις νεφρολιθίασης μπορούν να προληφθούν:

– Μείνετε ενυδατωμένοι

Το να πίνετε αρκετό νερό είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να προλάβετε τη νεφρολιθίαση. Προσπαθήστε να πίνετε 2,5-3 λίτρα υγρών την ημέρα και περισσότερα όταν κάνει ζέστη ή όταν ασκείστε. Το νερό είναι η καλύτερη λύση, αλλά η προσθήκη λεμονιού ή λάιμ μπορεί να βοηθήσει. Και τα δύο περιέχουν κιτρικό οξύ, που μειώνει τον σχηματισμό λίθων. Αν πίνετε αλκοόλ, συνοδεύστε κάθε ποτό με ένα ποτήρι νερό.

– Αποφύγετε την υπερκατανάλωση τροφής

Απολαύστε τις γιορτινές λιχουδιές, αλλά με μέτρο, αποφεύγοντας την υπερκατανάλωση αλμυρών, σακχαρούχων και τροφίμων με υψηλή περιεκτικότητα σε οξαλικό άλας. Τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά είναι ιδανικές εναλλακτικές λύσεις, καθώς είναι πλούσια σε μαγνήσιο και φυτικές ίνες (που δεσμεύουν το οξαλικό άλας στο έντερο) και έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά, που προλαμβάνουν τη δημιουργία λίθων, όπως το κιτρικό οξύ και το κάλιο.

Πηγή: ygeiamou.gr