Πέντε διατροφικές στρατηγικές που ενισχύουν τη μακροζωία

Μπορεί άραγε το τι βάζουμε καθημερινά στο πιάτο μας να επηρεάσει πόσα χρόνια θα ζήσουμε; Η επιστήμη πλέον απαντά ξεκάθαρα “ναι”.

Νέα μεγάλη μελέτη αποκαλύπτει ότι η συστηματική υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών προτύπων μπορεί να χαρίσει από 1,5 έως και 3 επιπλέον χρόνια ζωής — ακόμη και σε ανθρώπους που έχουν γενετική προδιάθεση για μικρότερο προσδόκιμο ζωής.

Τα ευρήματα ενισχύουν ολοένα και περισσότερο την άποψη ότι η μακροζωία δεν καθορίζεται αποκλειστικά από τα γονίδιά μας, αλλά και από τις καθημερινές μας επιλογές. Και ανάμεσα σε αυτές, η διατροφή φαίνεται να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Με άλλα λόγια, η σωστή διατροφή μπορεί —σε έναν βαθμό— να “αντισταθμίσει” τη γενετική προδιάθεση και να γίνει ένα ισχυρό εργαλείο για περισσότερα και καλύτερα χρόνια ζωής.

Το κοινό μυστικό των υγιεινών διατροφών για μακροζωία

Ανεξάρτητα από το όνομα ή τη χώρα προέλευσης, τα πιο υγιεινά διατροφικά πρότυπα έχουν κοινό πυρήνα:

πολλά φρούτα και λαχανικά

δημητριακά ολικής άλεσης

όσπρια και φυτικές τροφές

περιορισμός ζάχαρης και υπερ-επεξεργασμένων προϊόντων

Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Science Advances, ανέλυσε δεδομένα από πάνω από 100.000 άτομα της βάσης UK Biobank και εξέτασε πέντε γνωστά διατροφικά μοντέλα:

Μεσογειακή διατροφή DRRD (διατροφή για μείωση κινδύνου διαβήτη) DASH διατροφή (υγεία καρδιάς & πίεση) Φυτική διατροφή Alternative Healthy Eating Index (AHEI) Μακροζωία: Πόσα χρόνια “κερδίζει” κάθε διατροφή; Μεσογειακή διατροφή: έως +2,3 χρόνια

DRRD: έως +3 χρόνια (άνδρες), +1,8 (γυναίκες)

DASH: έως +2,3 χρόνια

φυτική διατροφή: έως +1,9 χρόνια

AHEI: έως +2,4 χρόνια Το πιο σημαντικό εύρημα της μελέτης ίσως να είναι και το πιο καθησυχαστικό: δεν υπάρχει μία και μοναδική “τέλεια” δίαιτα που εγγυάται τη μακροζωία. Οι ερευνητές τονίζουν ότι τα οφέλη δεν προέρχονται από την αυστηρή, απόλυτη προσήλωση σε ένα συγκεκριμένο διατροφικό πρόγραμμα, αλλά από τη συνολική ποιότητα των καθημερινών επιλογών μας και, κυρίως, από τη συνέπεια με την οποία τις ακολουθούμε μέσα στον χρόνο. Δύο παράγοντες που φαίνεται να κάνουν πραγματικά τη διαφορά Μέσα από την ανάλυση των δεδομένων, οι ερευνητές εντόπισαν δύο διατροφικές συνήθειες που ξεχώρισαν περισσότερο από όλες τις υπόλοιπες. Από τη μία πλευρά, η αυξημένη κατανάλωση φυτικών ινών συνδέθηκε σταθερά με χαμηλότερα ποσοστά θνησιμότητας και καλύτερη συνολική υγεία. Από την άλλη, τα ροφήματα με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη, φάνηκε να αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο για χρόνιες παθήσεις και πρόωρο θάνατο.

Από τη θεωρία… στις καθημερινές επιλογές

Οι ειδικοί προτείνουν μικρές αλλά σταθερές αλλαγές στην καθημερινότητα, που μπορούν να λειτουργήσουν μακροπρόθεσμα υπέρ της υγείας και της μακροζωίας:

να γεμίζουμε το μισό πιάτο μας με φρούτα και λαχανικά

να προτιμάμε προϊόντα ολικής άλεσης αντί για επεξεργασμένα δημητριακά

να εντάσσουμε καθημερινά όσπρια, ξηρούς καρπούς και περισσότερες φυτικές τροφές

και να επιλέγουμε νερό αντί για ζαχαρούχα ροφήματα

Πηγή: Vita.gr