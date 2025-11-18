Ο εφευρέτης του ChatGPT αναπτύσσει το πρώτο χάπι για την… «αιώνια νεότητα»

Η Retro Biosciences, υποστηριζόμενη από τον CEO της OpenAI Σαμ Άλτμαν, ετοιμάζεται να δοκιμάσει ένα πειραματικό χάπι, το RTR242, που ενδέχεται να αναστρέψει το Αλτσχάιμερ και να έχει αντιγηραντική δράση. Το χάπι στοχεύει στην ενίσχυση της αυτοφαγίας, μιας διαδικασίας κυτταρικής ανακύκλωσης, που μπορεί να καθυστερήσει ασθένειες όπως το Αλτσχάιμερ και το Πάρκινσον.

Η εταιρεία αναπτύσσει επίσης θεραπείες που στοχεύουν στην ανανέωση των κυττάρων, με απώτερο στόχο την αύξηση του προσδόκιμου ζωής κατά 10 χρόνια. Η Σίλικον Βάλεϊ στρέφεται προς την αναστροφή της γήρανσης μέσω κυτταρικού αναπρογραμματισμού.

H εταιρεία, που ιδρύθηκε το 2021 και στην οποία έχει επενδύσει 180 εκατ. δολάρια ο CEO της OpenAI Σαμ Άλτμαν, ετοιμάζεται μέχρι το τέλος του έτους να δοκιμάσει το χάπι RTR242 στον πρώτο της ασθενή στην Αυστραλία.

Το χάπι φέρεται να ενισχύει την αυτοφαγία, την ιδιότητα που έχουν τα κύτταρα να ανακυκλώνονται και η οποία περιορίζεται όσο μεγαλώνουμε.

«Μέσα στα κύτταρά μας συσσωρεύονται παλιές, σπασμένες και μη διασπώμενες πρωτεΐνες. Έτσι, αναστατώνεται η φυσική διαδικασία της κυτταρικής ανακύκλωσης», εξηγεί στο Business Insider o Τζο Μπετς – Λακρουά, διευθύνων σύμβουλος της Retro Biosciences.

Το χάπι RTR242 θα επανεκκινεί τη διαδικασία της αυτοφαγίας, καθαρίζοντας έτσι τα «σκουπίδια» που συσσωρεύονται στα κύτταρά μας (ειδικά στον εγκέφαλο) και συνδέονται με το Αλτσχάιμερ, αλλά και το Πάρκινσον.

Στο κυνήγι της μακροζωίας η Σίλικον Βάλεϊ

Έτσι, σύμφωνα πάντα με το CEO της Retro Biosciences, το χάπι της διαφέρει από φάρμακα που αναπτύσσουν άλλες εταιρείες, τα οποία προσπαθούν απλά να επιβραδύνουν τη γήρανση – και όχι να τη σταματήσουν εντελώς.

Πέρα από το χάπι για το Αλτσχάιμερ, η εταιρεία αναπτύσσει άλλα δύο χάπια που έχουν σκοπό «να μας κάνουν πιο νέους»: ένα χάπι για τη θεραπεία για ασθένειες του αίματος το οποίο δημιουργεί νέα βλαστοκύτταρα χρησιμοποιώντας κύτταρα των ασθενών, όπως επίσης και μια θεραπεία βλαστοκυττάρων για το ασθένειες του κεντρικού νευρικού συστήματος.

Οι μεγάλες εταιρείες της Σίλικον Βάλεϊ έχουν μπει για τα καλά στο κυνήγι της μακροζωίας και της αντιστροφής της γήρανσης. Το νέο trend σε αυτό τον τομέα ακούει στο όνομα «κυτταρικός αναπρογραμματισμός», ψάχνουν δηλαδή τρόπους να αναστρέψουν τη γήρανση σε κυτταρικό επίπεδο.

Η Retro Biosciences έχει θέσει ένα φιλόδοξο στόχο: να προσθέσει 10 επιπλέον χρόνια στο προσδόκιμο ζωής. Πώς θα το πετύχουν αυτό; Με καινοτόμες θεραπείες που θα κρατούν τους ανθρώπους υγιείς, σε επαγρύπνηση και με ζωντάνια μέχρι και τις τελευταίες τους μέρες.

