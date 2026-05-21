Ο Έμπολα επανέρχεται δυναμικά: Άνοδος κρουσμάτων και θανάτων, ακυρώσεις πτήσεων

Οι παγκόσμιες υγειονομικές αρχές προειδοποίησαν ότι ο αριθμός των θανατηφόρων κρουσμάτων του ιού Έμπολα που αναφέρθηκαν στην πιο πρόσφατη έξαρση της νόσου στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ) αντιπροσωπεύει μόνο ένα κλάσμα των πραγματικών κρουσμάτων, προσθέτοντας ότι τα κρούσματα εξαπλώθηκαν σε περιοχές μακριά από την προέλευση της επιδημίας.

Όπως αναφέρει η Deutsche Welle την Πέμπτη, μέχρι στιγμής, έχουν επιβεβαιωθεί περίπου 600 ύποπτα κρούσματα και περίπου 130 θάνατοι.

Την Παρασκευή, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) κήρυξε αυτό το τελευταίο ξέσπασμα , το 17ο συνολικά στη ΛΔ του Κονγκό, «έκτακτη ανάγκη δημόσιας υγείας διεθνούς ενδιαφέροντος».

Αναστολή πτήσεων

Την Πέμπτη, η Ουγκάντα ανέστειλε τις δημόσιες επιβατικές μεταφορές προς το Κονγκό λόγω της επιδημίας του Έμπολα.

Το Υπουργείο Υγείας δήλωσε ότι η αναστολή θα διαρκέσει τέσσερις εβδομάδες, αλλά δεν θα ισχύει για τη μεταφορά τροφίμων ή αγαθών.

«Η κορυφή του παγόβουνου»

Η Τζέιν Χάλτον, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Συνασπισμού για Καινοτομίες στην Ετοιμότητα Επιδημιών (CEPI), μιας παγκόσμιας πρωτοβουλίας εμβολιασμού με έδρα τη Νορβηγία , περιέγραψε την επιδημία σαν παγόβουνο: «Έχουμε δει την κορυφή του παγόβουνου. Η κορυφή, καθώς πλησιάζουμε σε αυτήν, είναι αρκετά μεγάλη».

«Βρισκόμαστε τώρα μπροστά σε εκατοντάδες κρούσματα και εκατοντάδες θανάτους», δήλωσε ο Χάλτον σε μια ομάδα διαπιστευμένων από τον ΟΗΕ ανταποκριτών στη Γενεύη της Ελβετίας, «αλλά η αλήθεια είναι ότι οι πραγματικοί αριθμοί είναι πολύ μεγαλύτεροι από αυτό».

Ερωτηθείσα αν το CEPI είχε εντοπίσει δυνητικά ασφαλή εμβόλια που θα μπορούσαν να είναι αποτελεσματικά κατά του στελέχους Bundibugyo του ιού και να τα αναπτύξει σε μεγάλη κλίμακα εντός των επόμενων 100 ημερών, είπε «πιθανώς».

Κρούσμα από μακριά

Σε αντίθεση με το στέλεχος του ιού Έμπολα στο Ζαΐρ, δεν υπάρχουν γνωστά εμβόλια για την καταπολέμηση του προηγουμένως λιγότερο θανατηφόρου στελέχους Bundibugyo. Και παρόλο που οι εργασίες για ένα εμβόλιο είχαν ξεκινήσει πριν από το ξέσπασμα, η Χάλτον είπε ότι οι κατασκευαστές εμβολίων βρίσκονται σε «πολύ δύσκολη θέση».

Πρώτα επιβεβαιωμένα κρούσματα Έμπολα αναφέρθηκαν στο μακρινό, ανταρτοκρατούμενο Νότιο Κίβου

Την Πέμπτη, ένας εκπρόσωπος της πολιτοφυλακής M23, η οποία υποστηρίζεται από τη Ρουάντα , δήλωσε ότι οι εξετάσεις επιβεβαίωσαν «ένα νέο θετικό κρούσμα» στο Νότιο Κίβου, στο ανατολικό Κονγκό. Η περιοχή βρίσκεται υπό τον έλεγχο της ανταρτικής ομάδας και απέχει αρκετές εκατοντάδες χιλιόμετρα νότια από το επίκεντρο της επιδημίας στην επαρχία Ιτούρι.

Η υπόθεση καταγράφηκε κοντά στην πρωτεύουσα της επαρχίας, Μπουκάβου, η οποία έπεσε στα χέρια των ανταρτών του M23 τον Φεβρουάριο του 2025 .

Η ομάδα ανέφερε ότι το θύμα είχε έρθει από το Κισανγκάνι στην ανατολική επαρχία Τσόπο, όπου δεν είχαν αναφερθεί προηγουμένως κρούσματα.

Το 28χρονο θύμα λέγεται ότι πέθανε και «θάφτηκε με ασφάλεια», σύμφωνα με ανακοίνωση του M23.

Ένα ακόμη άτομο που ενδεχομένως είχε μολυνθεί στην περιοχή έχει απομονωθεί, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Αν και οι αντάρτες έχουν δηλώσει ότι έχουν δεσμευτεί να συνεργαστούν με διεθνείς οργανισμούς για την καταπολέμηση της εξάπλωσης του ιού, η πρόσβαση στην περιοχή έχει παρεμποδιστεί από τη συνεχιζόμενη εκτεταμένη βία.

Πέρα από αυτό, η βοήθεια έχει επίσης παρεμποδιστεί από τις περικοπές στη διεθνή βοήθεια από τους μεγάλους δωρητές.

Αναβολή της συνόδου κορυφής Ινδίας-Αφρικανικής Ένωσης

Στο Νέο Δελχί, το Υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας ανακοίνωσε την αναβολή της προγραμματισμένης συνόδου κορυφής Ινδίας-Αφρικής με την Αφρικανική Ένωση (ΑΕ) την επόμενη εβδομάδα .

«Έχοντας υπόψη την αναδυόμενη κατάσταση δημόσιας υγείας στην ήπειρο… οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι θα ήταν σκόπιμο να συγκληθεί η Τέταρτη Σύνοδος Κορυφής του Φόρουμ Ινδίας-Αφρικής σε μεταγενέστερη ημερομηνία», ανέφερε ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών.

Η Ινδία, συνεχίζει η δήλωση, είναι έτοιμη «να συμβάλει στις προσπάθειες που καταβάλλονται από τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) στην Αφρική και αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της εξελισσόμενης κατάστασης στον τομέα της υγείας».

Η τέταρτη φάση της συνόδου κορυφής είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Νέο Δελχί μεταξύ 28 και 31 Μαΐου. Δεν έχουν ανακοινωθεί νέες ημερομηνίες.

Το Διεθνές Αεροδρόμιο Ιντίρα Γκάντι του Δελχί εξέδωσε επίσης την Πέμπτη προειδοποιήσεις για την υγεία των επιβατών που φτάνουν από τη ΛΔΚ, το Νότιο Σουδάν και την Ουγκάντα , όπου έχουν αναφερθεί δύο κρούσματα.

Συνολικά, περισσότεροι από 15.000 άνθρωποι έχουν πεθάνει από τον εξαιρετικά μεταδοτικό αιμορραγικό πυρετό Έμπολα στην Αφρική τα τελευταία 50 χρόνια.

