Μεσογειακή διατροφή και ψυχική υγεία μετά τα 50, σύμφωνα με νέα μελέτη

Νέα μελέτη από ερευνητές του University College London και του ISGlobal δείχνει ότι οι άνθρωποι άνω των 50 που ακολουθούν πιο πιστά τη μεσογειακή διατροφή εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα ψυχολογικής ευεξίας και μικρότερη επιβάρυνση σε περιόδους έντονου στρες, όπως η πανδημία. Αν και η έρευνα είναι παρατηρητική και δεν αποδεικνύει αιτιώδη σχέση, τα ευρήματα ενισχύουν την εικόνα της μεσογειακής διατροφής ως πολύτιμου συμμάχου όχι μόνο για τη σωματική, αλλά και για την ψυχική υγεία.

Πιο αναλυτικά

Νέα έρευνα δείχνει ότι όσοι ακολουθούν πιστά τη μεσογειακή διατροφή φαίνεται να διατηρούν υψηλότερα επίπεδα ψυχολογικής ευεξίας, ακόμη και σε περιόδους έντονου στρες.

Η μεσογειακή διατροφή θεωρείται εδώ και χρόνια ένα από τα πιο υγιεινά διατροφικά πρότυπα στον κόσμο, καθώς συνδέεται με καλύτερη καρδιαγγειακή υγεία, μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης χρόνιων νοσημάτων και μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής. Τώρα, μια νέα επιστημονική μελέτη έρχεται να προσθέσει έναν ακόμη σημαντικό λόγο για να την υιοθετήσουμε, καθώς φαίνεται ότι μπορεί να συμβάλλει και στη διατήρηση της ψυχικής ευεξίας μετά την ηλικία των 50 ετών.

Tα αποτελέσματα της έρευνας ενισχύουν τις ήδη υπάρχουσες ενδείξεις ότι η μεσογειακή διατροφή μπορεί να αποτελεί έναν σημαντικό σύμμαχο όχι μόνο για το σώμα αλλά και για την ψυχική ευεξία, ιδιαίτερα όσο μεγαλώνουμε. Credit: 123RF

Ερευνητές από το University College London και το Institute for Global Health (ISGlobal) της Βαρκελώνης διαπίστωσαν ότι οι άνθρωποι που ακολουθούν πιο πιστά τη μεσογειακή διατροφή παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα ψυχολογικής ευεξίας, ακόμη και όταν βιώνουν περιόδους αυξημένου στρες. Τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό BMJ Open.

Τι εξέτασε η νέα μελέτη

Οι επιστήμονες ανέλυσαν στοιχεία από 3.296 άνδρες και γυναίκες ηλικίας 50 έως 90 ετών, οι οποίοι συμμετείχαν στη μακροχρόνια βρετανική έρευνα English Longitudinal Study of Ageing (ELSA).

Οι συμμετέχοντες κατέγραψαν αναλυτικά τις διατροφικές τους συνήθειες, ενώ παράλληλα αξιολογήθηκε η ψυχολογική τους κατάσταση μέσα από ειδικά ερωτηματολόγια που εξετάζουν παράγοντες όπως:

η αυτονομία,

η αίσθηση σκοπού,

η απόλαυση της ζωής,

η ενεργητικότητα,

η αισιοδοξία για το μέλλον.

Οι ερευνητές παρακολούθησαν την πορεία των συμμετεχόντων πριν αλλά και κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, μια περίοδο που συνοδεύτηκε από αυξημένο ψυχολογικό στρες.

Τα οφέλη φαίνεται να παραμένουν ακόμη και σε δύσκολες περιόδους

Παρότι η πανδημία επηρέασε αρνητικά την ψυχική κατάσταση των περισσότερων συμμετεχόντων, όσοι ακολουθούσαν πιο πιστά τη μεσογειακή διατροφή εμφάνισαν μικρότερη μείωση στην ψυχολογική τους ευεξία.

Ερευνητές από το University College London και το Institute for Global Health (ISGlobal) της Βαρκελώνης διαπίστωσαν ότι οι άνθρωποι που ακολουθούν πιο πιστά τη μεσογειακή διατροφή παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα ψυχολογικής ευεξίας. Credit: 123RF

Το εύρημα αυτό υποδηλώνει ότι το συγκεκριμένο διατροφικό πρότυπο μπορεί να λειτουργεί προστατευτικά απέναντι στις επιπτώσεις του χρόνιου στρες, χωρίς βέβαια να αποδεικνύει σχέση αιτίας και αποτελέσματος.

Γιατί η μεσογειακή διατροφή φαίνεται να ωφελεί και τον εγκέφαλο

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι τα οφέλη σχετίζονται με τον συνδυασμό τροφών που χαρακτηρίζει τη μεσογειακή διατροφή. Φρούτα, λαχανικά, όσπρια, ψάρια, ξηροί καρποί και κυρίως το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο προσφέρουν αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ουσίες, οι οποίες φαίνεται να επηρεάζουν θετικά σημαντικές λειτουργίες του οργανισμού.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι βιολογικοί μηχανισμοί που βρίσκονται πίσω από αυτή τη σχέση εξακολουθούν να μελετώνται, ωστόσο τα μέχρι σήμερα στοιχεία δείχνουν ότι η μεσογειακή διατροφή μπορεί να συμβάλλει στη ρύθμιση της φλεγμονής, της απόκρισης στο στρες, της υγείας του εντέρου και της λειτουργίας του εγκεφάλου.

Νέα έρευνα δείχνει ότι όσοι ακολουθούν πιστά τη μεσογειακή διατροφή φαίνεται να διατηρούν υψηλότερα επίπεδα ψυχολογικής ευεξίας, ακόμη και σε περιόδους έντονου στρες. Credit: 123RF

Όπως επισημαίνει η Camille Lassale, ερευνήτρια του ISGlobal και ανώτερη συγγραφέας της μελέτης, πρόκειται για μια μελέτη παρατήρησης, επομένως δεν μπορεί να αποδείξει ότι η διατροφή από μόνη της προκαλεί καλύτερη ψυχική υγεία. Παρ’ όλα αυτά, τα αποτελέσματα ενισχύουν τις ήδη υπάρχουσες ενδείξεις ότι η μεσογειακή διατροφή μπορεί να αποτελεί έναν σημαντικό σύμμαχο όχι μόνο για το σώμα αλλά και για την ψυχική ευεξία, ιδιαίτερα όσο μεγαλώνουμε.

Διαβάστε το αρχικό δημοσίευμα Η μεσογειακή διατροφή κάνει καλό και στην ψυχική υγεία μετά τα 50, σύμφωνα με νέα μελέτη στο InStyle.