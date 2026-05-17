Λοιμώξεις εν πλω: Πώς εξαπλώνονται οι ιοί στα κρουαζιερόπλοια;

Τα κρουαζιερόπλοια αποτελούν παραδοσιακά συνώνυμο των ονειρικών διακοπών, ωστόσο συχνά μετατρέπονται σε ιδανικά περιβάλλοντα για επιδημίες. Από τον χανταϊό και τη γρίπη μέχρι την Covid-19 και το βακτήριο E. coli, οι επιδημίες εν πλω αποτελούν έναν διαρκή «πονοκέφαλο» για τις εταιρείες, τα πληρώματα και τους επιβάτες.

Σύμφωνα με εκτενές ρεπορτάζ του Guardian, κορυφαίοι επιδημιολόγοι και ειδικοί στη δημόσια υγεία προειδοποιούν ότι οι περιορισμένοι χώροι, ο κοινός εξαερισμός, οι μπουφέδες και ο αναπόφευκτος συγχρωτισμός εκατοντάδων ανθρώπων από διαφορετικές χώρες, καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την ανακοπή της μετάδοσης παθογόνων μικροοργανισμών. Όπως εξηγούν, υπάρχουν ξεκάθαρα, αξεπέραστα όρια στο τι μπορεί να επιτευχθεί μέσω της κατασκευής και της μηχανικής των πλοίων για τη μείωση του κινδύνου μόλυνσης.

Ολόκληρη την ανάλυση της βρετανικής εφημερίδας: Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι μπορεί να εκδηλωθούν επιδημίες και οι ειδικοί λένε ότι πολλοί από τους παράγοντες που εμπλέκονται δεν είναι εύκολο να αλλάξουν.

Ήταν ένα ταξίδι που υποσχόταν ότι θα έκανε τα όνειρα πραγματικότητα, ωστόσο μέσα σε λίγες εβδομάδες η αποστολή του MV Hondius στον Ατλαντικό είχε μετατραπεί σε εφιάλτη, με τρεις επιβάτες νεκρούς από χανταϊό και περισσότερους να εμφανίζουν συμπτώματα.

Εν τω μεταξύ, μια επιδημία νοροϊού βρίσκεται υπό διερεύνηση σε ένα άλλο κρουαζιερόπλοιο, ενώ η γρίπη, το βακτήριο E. coli και η ανεμοβλογιά –ο ιός που προκαλεί την ανεμοβλογιά– έχουν επίσης προκαλέσει προβλήματα σε τέτοια περιβάλλοντα. Ίσως το πιο αξιομνημόνευτο είναι ότι το 2020 το Ντάιαμοντ Πρίνσες (Diamond Princess) έγινε πρόσφορο έδαφος για την Covid, με τους επιβάτες και το πλήρωμα να μπαίνουν σε καραντίνα για δύο εβδομάδες στα ανοιχτά των ακτών της Ιαπωνίας και περισσότερους από 700 από τους 3.711 επιβαίνοντες να βρίσκονται τελικά θετικοί.

Κατά κάποιον τρόπο, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι τα κρουαζιερόπλοια μπορούν να γίνουν εστίες μόλυνσης: πολλά είναι πλωτά μεγαθήρια όπου οι επιβαίνοντες αλληλεπιδρούν συχνά και σε κοντινή απόσταση. Οι ερευνητές σημειώνουν επίσης ότι πολλοί από τους επιβαίνοντες θα έχουν έρθει από διαφορετικές χώρες, θα έχουν ταξιδέψει σε διαφορετικές τοποθεσίες και θα έχουν διαφορετικούς βαθμούς ανοσίας σε ασθένειες.

Επιπλέον, το πλοίο κινείται. «Αυτό σημαίνει ότι έχετε ανθρώπους που ενδέχεται να έρθουν σε επαφή με παθογόνους μικροοργανισμούς που δεν συναντούν στην καθημερινότητά τους», λέει η δρ. Σάρλοτ Χάμερ, επιδημιολόγος λοιμωδών νοσημάτων στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ.

Προσθέστε σε αυτό ότι ένα σημαντικό ποσοστό των επιβατών τείνει να είναι μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι μπορεί να είναι πιο ευάλωτοι σε ορισμένες ασθένειες, και το σκηνικό μοιάζει έτοιμο για μια πιθανή καταστροφή.

Ο Ντέιβιντ Χέιμαν, καθηγητής επιδημιολογίας λοιμωδών νοσημάτων στο London School of Hygiene & Tropical Medicine, αναφέρει: «Το αν θα ξεκινήσουν ή όχι [επιδημίες] σε ένα πλοίο εξαρτάται από το ποιος επιβιβάζεται, αν κάποιοι άνθρωποι είναι μολυσμένοι όταν επιβιβάζονται και με ποιο παθογόνο μπορεί να έχουν μολυνθεί».

Όπως επισημαίνει ο Χέιμαν, οι λοιμώξεις μπορούν να μεταδοθούν με διάφορους τρόπους. Ένας είναι μέσω της αναπνευστικής μετάδοσης μεταξύ των ανθρώπων, είτε μέσω αερολυμάτων –μικροσκοπικών σωματιδίων που παραμένουν στον αέρα και μπορούν να εισπνευστούν– είτε μέσω σταγονιδίων που μπορούν είτε να πέσουν απευθείας στους ανθρώπους είτε να μολύνουν επιφάνειες. Η Covid και η γρίπη είναι μεταξύ των ασθενειών που εξαπλώνονται με αυτόν τον τρόπο.

Ενώ πολλά πλοία έχουν καταβάλει προσπάθειες να βελτιώσουν τον εξαερισμό τους για να ενισχύσουν την ποιότητα του αέρα, η Χάμερ σημειώνει ότι υπάρχουν όρια στο τι μπορεί να γίνει. «Δεν πρόκειται να έχετε ψηλά ταβάνια σε ένα πλοίο. Δεν πρόκειται να έχετε τη ροή αέρα δύο ανοιχτών παραθύρων, απλώς και μόνο επειδή οι περισσότερες καμπίνες δεν έχουν παράθυρα», τονίζει. «Επομένως, όσον αφορά την καθαρή μηχανική ενός πλοίου, τα περιθώρια για το τι μπορείς να κάνεις είναι συγκεκριμένα».

Μια άλλη οδός μέσω της οποίας μπορούν να εξαπλωθούν ασθένειες είναι μέσω μολυσμένων τροφίμων, όπως συμβαίνει συχνά στις επιδημίες E. coli και νοροϊού. Η Χάμερ αναφέρει ότι ένα βασικό ζήτημα στα κρουαζιερόπλοια είναι ότι, ενώ οι κουζίνες τους έχουν υψηλά επίπεδα υγιεινής, παρέχουν επίσης ένα μοναδικό σημείο αποτυχίας. «Και πάλι, αυτό αφορά τον πυρήνα της μηχανικής. Δεν μπορείς να έχεις Χ αριθμό εφεδρικών κουζινών σε ένα πλοίο, επειδή ο χώρος σου είναι περιορισμένος».

Ο δρ. Βικράμ Νιράντζαν, επίκουρος καθηγητής δημόσιας υγείας στο Πανεπιστήμιο του Λίμερικ, λέει ότι οι μπουφέδες είναι ένα πιθανό σημείο εξάπλωσης, κυρίως επειδή όλοι μοιράζονται τα ίδια σκεύη σερβιρίσματος. Και υπάρχουν και άλλες επιφάνειες που αγγίζονται τακτικά. «Τα πλοία δεν είναι βρώμικα, είναι απλώς αποτελεσματικοί θάλαμοι ανάμειξης», δηλώνει.

Υπάρχει επίσης η πιθανότητα επιδημιών που εξαπλώνονται μέσω των συστημάτων ύδρευσης. Κρουαζιερόπλοια έχουν στο παρελθόν εμφανίσει επιδημίες της νόσου των λεγεωναρίων, μιας πνευμονικής λοίμωξης που προκαλείται όταν οι άνθρωποι εισπνέουν σταγονίδια νερού που περιέχουν βακτήρια λεγεωνέλλας. «Είναι πολύ δύσκολο να το αντιμετωπίσεις αυτό», λέει ο Χέιμαν. «Πρώτα απ’ όλα, πρέπει να αποδείξεις ότι ο μικροοργανισμός βρίσκεται στο νερό και το πλοίο μπορεί να μην έχει τα μέσα για να το κάνει αυτό».

Άπαξ και ξεκινήσει μια επιδημία, τα κρουαζιερόπλοια αντιμετωπίζουν προκλήσεις, κυρίως στη διάγνωση. Ο χανταϊός, για παράδειγμα, είναι σπάνιος και μόνο ένα στέλεχος είναι γνωστό ότι μεταδίδεται μεταξύ ανθρώπων. Ως αποτέλεσμα, η ιατρική ομάδα του πλοίου –η οποία μερικές φορές περιλαμβάνει μόνο έναν γιατρό– μπορεί να μην συνειδητοποιήσει αμέσως τι αντιμετωπίζει. «Θα άρχιζες να υποψιάζεσαι αν το είχαν πολλοί άνθρωποι. Αλλά αν έβλεπες μόνο μία μόλυνση από χανταϊό, μοιάζει με οποιαδήποτε άλλη ιογενή λοίμωξη», αναφέρει ο Χέιμαν.

Όπως σημειώνει η Χάμερ, τα πλοία δεν διαθέτουν πλήρη εργαστήρια ή ολόκληρο τον εξοπλισμό ενός νοσοκομείου. «Έχεις περιορισμούς όσον αφορά τις εξετάσεις, ειδικά για κάτι που είναι λίγο πιο σπάνιο», τονίζει. «Έχεις περιορισμούς όσον αφορά τον ιατρικό χώρο, τους επαγγελματίες υγείας».

Ο Νιράντζαν λέει ότι, παρόλο που τα κρουαζιερόπλοια διαθέτουν συχνά χώρο για απομόνωση και αναπνευστήρες, δεν είναι προετοιμασμένα για μαζικές επιδημίες. Ο ίδιος αναφέρει ότι μια επιλογή θα μπορούσε να είναι η ύπαρξη πτυσσόμενων καμπινών απομόνωσης που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Ο Χέιμαν δηλώνει ότι μια άλλη αλλαγή που θα μπορούσε να γίνει είναι τα μεγαλύτερα κρουαζιερόπλοια να διασφαλίσουν ότι οι γιατροί τους είναι καλύτερα εκπαιδευμένοι για τέτοια σενάρια. «Ας ελπίσουμε ότι αυτοί οι γιατροί θα αρχίσουν να αποκτούν περισσότερες δεξιότητες στην επιδημιολογία και στην αντιμετώπιση επιδημιών, ώστε όταν συμβεί μια επιδημία σε ένα πλοίο, να μπορούν να ελαχιστοποιήσουν τη μετάδοση».

Οι επιβάτες μπορούν να λάβουν προφυλάξεις. Τα αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων εξέδωσαν οδηγίες που τονίζουν να μην επιβιβάζεστε αν δεν αισθάνεστε καλά, το τακτικό πλύσιμο των χεριών όταν βρίσκεστε στο πλοίο, τον εμβολιασμό κατά των συνηθισμένων ασθενειών, την ύπαρξη εμβολίων ή φαρμάκων ειδικών για τον προορισμό και την ενημέρωση του ιατρικού κέντρου του πλοίου εάν είστε άρρωστοι. Αναφέρει επίσης τη σημασία της ταξιδιωτικής ασφάλισης. Ο Νιράντζαν προσθέτει ότι θα άξιζε τον κόπο να έχετε μαζί σας μάσκες προσώπου.

Η Χάμερ αναφέρει ότι πολλοί από τους παράγοντες που θέτουν τα κρουαζιερόπλοια σε κίνδυνο επιδημιών δεν είναι απαραίτητα εύκολο να αλλάξουν. «Ή μάλλον, αν τους αλλάξεις, το κρουαζιερόπλοιο δεν είναι πλέον κρουαζιερόπλοιο», σημειώνει. «Μπορείς να το κάνεις να μην κινείται πια – αλλά αυτό κατά κάποιο τρόπο αναιρεί τον σκοπό του».

Πηγή: Ieidiseis.gr