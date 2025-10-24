Κρυολόγημα, γρίπη ή κορονοϊός: Πώς να αναγνωρίζετε τα συμπτώματα

Το άρθρο εξετάζει πώς να ξεχωρίζουμε τα συμπτώματα του κρυολογήματος, της γρίπης και του κορονοϊού, καθώς αυτά συχνά αλληλεπικαλύπτονται. Η γρίπη χαρακτηρίζεται από ξαφνική εμφάνιση, εξάντληση, πυρετό και ξηρό βήχα, ενώ το κρυολόγημα ξεκινά σταδιακά και επηρεάζει κυρίως τη μύτη και τον λαιμό.

Ο κορονοϊός έχει συμπτώματα παρόμοια με τη γρίπη, αλλά μπορεί να περιλαμβάνει απώλεια γεύσης ή όσφρησης και στομαχικές διαταραχές. Η αντιμετώπιση περιλαμβάνει ξεκούραση, παρακεταμόλη, ιβουπροφαίνη και ενυδάτωση, με την κοτόσουπα και το σπρέι για τη μύτη να προσφέρουν ανακούφιση.

Ο ετήσιος εμβολιασμός είναι το πιο αποτελεσματικό προληπτικό μέτρο κατά της γρίπης.

Τείνει να γίνει το ερώτημα του χειμώνα: είναι κρυολόγημα, γρίπη ή Covid; Πολλά από τα συμπτώματα των τριών αυτών ιώσεων αλληλεπικαλύπτονται.

Καταρχάς, να ξεκινήσουμε καταρρίπτοντας έναν μύθο: δεν είναι οι χαμηλές θερμοκρασίες που επηρεάζουν το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Όταν ο καιρός είναι κρύος, συνήθως επιλέγουμε ζεστούς, άνετους, εσωτερικούς χώρους. Αυτό το περιβάλλον είναι ιδανικό για ιούς.

Τα συμπτώματα γρίπης, κορονοϊού, κρυολογήματος

Γρίπη, κρυολόγημα και κορονοϊός είναι και τα τρία ιώσεις και έχουν συμπτώματα που μοιάζουν. Ωστόσο, υπάρχουν τρόποι να τα ξεχωρίσετε.

Γρίπη

Εμφανίζεται ξαφνικά

Νιώθετε εξαντλημένοι

Πυρετός, μυϊκοί πόνοι, εξάντληση

Χρειάζεστε ανάπαυση στο κρεβάτι

Ξηρός βήχας

Η γρίπη έχει πιο βαριά συμπτώματα: πόνους, πυρετό και μυϊκή αδυναμία. Μπορεί να έχετε υπνηλία.

Κρυολόγημα

Τα συμπτώματα εμφανίζονται σταδιακά

Επηρεάζουν κυρίως τη μύτη και τον λαιμό

Ένα πρώιμο σημάδι είναι η πίεση στα αυτιά σας

Βήχας με φλέγματα

Το κρυολόγημα εμφανίζεται σταδιακά. Θα επηρεάσει τη μύτη σας και τον λαιμό σας, ενώ ορισμένες φορές ίσως αισθανθείτε γαργάλημα στο πίσω μέρος του στόματος.

Ένα άλλο πρώιμο προειδοποιητικό σημάδι μπορεί να είναι η συσσώρευση πίεσης στο αυτί. Εάν ο ιός εξαπλωθεί περαιτέρω, μπορεί να φτάσει στους πνεύμονές σας και να προκαλέσει ενοχλητικό βήχα.

Γενικά, τα συμπτώματα είναι ήπια και μας επιτρέπουν να συνεχίσουμε σε μεγάλο βαθμό την καθημερινότητά μας.

Κορονοϊός

Τα συμπτώματα μοιάζουν αρκετά με αυτά της γρίπης

Απώλεια γεύσης ή όσφρησης

Διάρροια ή στομαχικές διαταραχές

Πονοκέφαλος και ζαλάδες

Ένα βασικό αναγνωριστικό στοιχείο της Covid μπορεί να είναι η απώλεια όσφρησης ή γεύσης. Συχνά συμπτώματα είναι ο έντονος πονόλαιμος και η διάρροια.

Πώς θα αντιμετωπίσετε τα συμπτώματα των ιώσεων

Το σώμα μας καταπολεμά φυσικά τους ιούς και τις λοιμώξεις, αλλά μπορούμε επίσης να του δώσουμε ένα χέρι βοήθειας με την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή.

Η παρακεταμόλη και η ιβουπροφαίνη αποτελούν την πρώτη επιλογή. Μπορούν να βοηθήσουν με τον πυρετό και τον πονόλαμο. Να θυμάστε ότι πολλά μείγματα για βήχα και κρυολόγημα περιέχουν ίχνη παρακεταμόλης, οπότε βεβαιωθείτε ότι δεν παίρνετε κατά λάθος υπερβολική δόση.

Πολλοί προτείνουν βιταμίνη C για τις ιώσεις, αλλά οι έρευνες για τα πιθανά οφέλη της δίνουν αμφίσημα αποτελέσματα. Η γενική σύσταση είναι να ακολουθήσετε γενικά μια υγιεινή, ισορροπημένη διατροφή.

Ένα από τα φαγητά που θα πρέπει να συμπεριλάβετε στη διατροφή σας κατά τη διάρκεια της ασθένειάς σας είναι η κοτόσουπα. Ανακουφίζει άμεσα τον λαιμό σας και είναι νας καλός τρόπος για να πάρετε επιπλέον υγρά, με την ενυδάτωση να είναι ζωτικής σημασίας καθώς καταπολεμάτε τη λοίμωξη.

Το σπρέι για τη μύτη προσφέρει άμεση ανακούφιση από το μπούκωμα. Μην το παρακάνετε με τη χρήση τους όμως: προτείνεται να μην τα χρησιμοποιείτε για περισσότερες από τέσσερις ή πέντε μέρες συνεχόμενες.

Τέλος, μην ξεχνάτε να μείνετε σπίτι και να ξεκουραστείτε για όσο είστε άρρωστοι.

Φυσικά, το απόλυτο «όπλο» για τη γρίπη – για να μην αρρωστήστε καν ή για να την περάσετε πολύ ελαφριά – είναι ο ετήσιος εμβολιασμός.



