Κρήτη: Δύο αδελφές με μηνιγγιτιδόκοκκο νοσηλεύονται – Η μία σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται δύο αδελφές ηλικίας 22 και 27 ετών, από χωριό του, που προσβλήθηκαν από μηνιγγιτιδόκοκκο.

Η μία γυναίκα νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, ενώ η 26χρονη, διασωληνωμένη στο Νοσοκομείο Χανίων.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η νεότερη αδελφή παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης, γεγονός που δημιουργεί συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία της υγείας της.

Αντίθετα, η 27χρονη παρουσίασε αιφνίδια επιδείνωση, γεγονός που καθιστά την κατάσταση της υγείας της ιδιαίτερα κρίσιμη.

Πηγή: ΕΡΤ