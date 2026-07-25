Κορεσμένα λιπαρά: Πόσο επικίνδυνα είναι για την καρδιά;

Η σχέση των κορεσμένων λιπαρών με την υγεία της καρδιάς παραμένει αμφιλεγόμενη: αν και φαίνεται ότι αυξάνουν την LDL χοληστερόλη και άλλους δείκτες κινδύνου, μεγάλες μελέτες δεν έχουν καταλήξει σε σαφή σύνδεση με περισσότερες καρδιοπάθειες. Οι ειδικοί τονίζουν πως σημασία έχει κυρίως η συνολική ποιότητα της διατροφής, με έμφαση σε μη επεξεργασμένες τροφές, καλά λιπαρά όπως το ελαιόλαδο και οι ξηροί καρποί, και μέτρο στην κατανάλωση τυριού, κρέατος και βουτύρου.

Πιο αναλυτικά

Η συζήτηση γύρω από το αν η κατανάλωση κορεσμένων λιπαρών (saturated fats) καταστρέφει την υγεία της καρδιάς κρατάει εδώ και δεκαετίες. Για πάρα πολλά χρόνια, οι επίσημες διατροφικές οδηγίες μας συμβούλευαν να μειώσουμε δραστικά τροφές όπως το κόκκινο κρέας, το βούτυρο, τα πλήρη γαλακτοκομικά και το τυρί. Ωστόσο, οι σύγχρονες επιστημονικές μελέτες έρχονται να προσφέρουν αντικρουόμενα ευρήματα, κάνοντας το τοπίο ιδιαίτερα μπερδεμένο για τους καταναλωτές.

Είναι τελικά τα κορεσμένα λιπαρά ο απόλυτος εχθρός των αρτηριών μας ή μήπως η επιστήμη έχει αρχίσει να αναθεωρεί;

Τι δείχνουν οι μεγάλες έρευνες

Είναι επιστημονικά ξεκάθαρο ότι μια διατροφή πλούσια σε κορεσμένα λιπαρά μπορεί να αυξήσει τα λιπίδια του αίματος, συμπεριλαμβανομένης της «κακιάς» (LDL) χοληστερόλης, καθώς και ορισμένους άλλους παράγοντες κινδύνου, όπως η φλεγμονή. Παρόλα αυτά, το αν αυτή η αύξηση μεταφράζεται αυτόματα σε μεγαλύτερο κίνδυνο για καρδιοπάθειες παραμένει ασαφές.

Δεν χρειάζεται να αποκλείσετε το τυρί, το ποιοτικό κρέας ή το βούτυρο από τη ζωή σας, αλλά είναι καλό να τα καταναλώνετε με μέτρο. Credit: 123RF

Η μελέτη-σταθμός: Μια ευρεία ανασκόπηση 32 παλαιότερων μελετών, η οποία περιλάμβανε 27 τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές με δείγμα άνω των 650.000 ανθρώπων, δεν διαπίστωσε καμία απολύτως συσχέτιση μεταξύ της πρόσληψης κορεσμένων λιπαρών και του κινδύνου εμφάνισης καρδιακών παθήσεων.

Οι ερευνητές της συγκεκριμένης ανασκόπησης κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα τρέχοντα επιστημονικά στοιχεία δεν στηρίζουν ξεκάθαρα τις καρδιαγγειακές οδηγίες που ενθαρρύνουν τη χαμηλή κατανάλωση κορεσμένων λιπαρών. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, υπάρχουν άλλες μελέτες που επιμένουν ότι η υψηλή πρόσληψή τους μπορεί να επιβαρύνει το καρδιοαγγειακό σύστημα.

Η μεγάλη εικόνα στη διατροφή μας

Ενώ η έρευνα γύρω από το θέμα συνεχίζεται, οι ειδικοί τονίζουν κάτι πολύ σημαντικό: τα κορεσμένα λιπαρά είναι απλώς ένα κομμάτι της συνολικής μας διατροφής. Αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία για τη θωράκιση της υγείας και τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης ασθενειών δεν είναι ένα μεμονωμένο συστατικό, αλλά η συνολική ποιότητα του τρόπου ζωής και της διατροφής μας.

Για παράδειγμα, μια μελέτη έδειξε ότι αν αντικαταστήσετε τα κορεσμένα λιπαρά με πολυακόρεστα (όπως αυτά που βρίσκονται στα λιπαρά ψάρια και τους σπόρους), ο κίνδυνος για την καρδιά μειώνεται. Αν όμως τα αντικαταστήσετε με ζάχαρη και επεξεργασμένους υδατάνθρακες (όπως συμβαίνει στα low-fat προϊόντα), ο κίνδυνος παραμένει ο ίδιος ή και αυξάνεται.

Πώς να βρείτε την ισορροπία

Δεν χρειάζεται να αποκλείσετε το τυρί, το ποιοτικό κρέας ή το βούτυρο από τη ζωή σας, αλλά είναι καλό να τα καταναλώνετε με μέτρο. Οι διεθνείς καρδιολογικοί οργανισμοί προτείνουν να κρατάμε τα κορεσμένα λιπαρά σε ένα λογικό πλαίσιο (περίπου στο 6% των καθημερινών μας θερμίδων).

Αν αντικαταστήσετε τα κορεσμένα λιπαρά με πολυακόρεστα (όπως αυτά που βρίσκονται στα λιπαρά ψάρια και τους σπόρους), ο κίνδυνος για την καρδιά μειώνεται. Credit: 123RF

Την ίδια στιγμή, διατροφικά πρότυπα με υψηλότερα λιπαρά, όπως η Μεσογειακή Διατροφή, έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά ευεργετικά. Εστιάστε, λοιπόν, σε αληθινές, μη επεξεργασμένες τροφές, βάλτε το ελαιόλαδο, το αβοκάντο και τους ξηρούς καρπούς στην καθημερινότητά σας και μην φοβάστε το ποιοτικό φαγητό.

Το άρθρο αυτό έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αντικαθιστά την ιατρική καθοδήγηση ή τις συμβουλές από εξειδικευμένο καρδιολόγο.

Διαβάστε το αρχικό δημοσίευμα Κορεσμένα λιπαρά: Είναι τελικά τόσο επικίνδυνα για την καρδιά; στο InStyle.