Καφές: Μύθοι και πραγματικότητα για το δημοφιλέστερο ρόφημα

Ο καφές, ένα από τα πιο αγαπημένα ροφήματα παγκοσμίως, παραμένει στο επίκεντρο πολλών μύθων για την υγεία, τον ύπνο και την ενέργεια, όμως η επιστήμη δίνει μια πιο ισορροπημένη εικόνα: η μέτρια κατανάλωσή του δεν προκαλεί αφυδάτωση ούτε βλάπτει την καρδιά στους περισσότερους ανθρώπους, ενώ η επίδρασή του στον ύπνο και στην τόνωση εξαρτάται από την ώρα, την ποσότητα και την ευαισθησία του καθενός. Συνολικά, 2–4 φλιτζάνια την ημέρα φαίνεται να συνδέονται με οφέλη, αρκεί να αποφεύγεται η υπερβολή.

Πιο αναλυτικά

Ο καφές είναι από τα πιο αγαπημένα ροφήματα παγκοσμίως και αποτελεί καθημερινή συνήθεια για εκατομμύρια ανθρώπους. Παρ’ όλα αυτά, γύρω του έχουν δημιουργηθεί πολλοί μύθοι σχετικά με την υγεία, την καρδιά, τον ύπνο και την ενέργεια.

Η επιστημονική έρευνα των τελευταίων ετών έχει ξεκαθαρίσει αρκετά από αυτά τα θέματα, δείχνοντας ότι ο καφές δεν είναι ούτε «θαυματουργός» ούτε «επιβλαβής» από μόνος του, αλλά εξαρτάται από την ποσότητα και τον τρόπο κατανάλωσης.

Μύθος 1: Ο καφές αφυδατώνει τον οργανισμό

Πραγματικότητα: Ένας από τους πιο διαδεδομένους μύθους είναι ότι ο καφές προκαλεί αφυδάτωση. Μελέτες δείχνουν ότι η μέτρια κατανάλωση καφέ δεν οδηγεί σε αφυδάτωση, καθώς το νερό που περιέχει αντισταθμίζει τη διουρητική του δράση. Ο οργανισμός συνηθίζει την καφεΐνη και η επίδραση αυτή μειώνεται με τη συστηματική κατανάλωση.

Μύθος 2: Ο καφές κάνει κακό στην καρδιά

Πραγματικότητα: Σύγχρονες έρευνες, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων πληθυσμιακών μελετών, δείχνουν ότι η μέτρια κατανάλωση καφέ δεν αυξάνει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο στους περισσότερους ανθρώπους. Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις, έχει συσχετιστεί με μικρή προστατευτική δράση λόγω των αντιοξειδωτικών που περιέχει.

Credit: 123RF

Μύθος 3: Ο καφές προκαλεί μόνιμη αϋπνία

Πραγματικότητα: Η καφεΐνη μπορεί να επηρεάσει τον ύπνο, αλλά κυρίως όταν καταναλώνεται αργά μέσα στην ημέρα. Η διάρκεια δράσης της καφεΐνης διαφέρει από άτομο σε άτομο. Η κατανάλωση καφέ μέχρι νωρίς το απόγευμα συνήθως δεν επηρεάζει τον βραδινό ύπνο στους περισσότερους ανθρώπους.

Μύθος 4: Όσο περισσότερο καφέ πίνεις, τόσο περισσότερη ενέργεια έχεις

Πραγματικότητα: Η καφεΐνη μπλοκάρει προσωρινά την αίσθηση της κόπωσης, αλλά δεν δημιουργεί πραγματική ενέργεια. Η υπερβολική κατανάλωση μπορεί να οδηγήσει σε νευρικότητα, ταχυκαρδία και μειωμένη ποιότητα ύπνου. Ο οργανισμός επίσης αναπτύσσει ανοχή, μειώνοντας την αποτελεσματικότητα με τον χρόνο.

Credit: 123RF

Μύθος 5: Ο καφές είναι ίδιος για όλους

Πραγματικότητα: Η αντίδραση στην καφεΐνη διαφέρει σημαντικά από άτομο σε άτομο, λόγω γενετικών παραγόντων και μεταβολισμού. Κάποιοι μεταβολίζουν γρήγορα την καφεΐνη και μπορούν να πίνουν καφέ αργότερα μέσα στη μέρα, ενώ άλλοι είναι πιο ευαίσθητοι και επηρεάζονται έντονα ακόμα και από μικρές ποσότητες.

Τι δείχνει η επιστήμη συνολικά

Μεγάλες ανασκοπήσεις έχουν δείξει ότι η μέτρια κατανάλωση καφέ (περίπου 2–4 φλιτζάνια την ημέρα) σχετίζεται με:

χαμηλότερο κίνδυνο ορισμένων μεταβολικών νοσημάτων

υψηλή πρόσληψη αντιοξειδωτικών

πιθανή προστασία του ήπατος

Ωστόσο, η υπερβολή μπορεί να έχει αντίθετα αποτελέσματα.

Συμπέρασμα

Ο καφές δεν είναι ούτε «καλός» ούτε «κακός» από μόνος του. Η επίδρασή του εξαρτάται από την ποσότητα, την ώρα κατανάλωσης και την ευαισθησία κάθε οργανισμού. Οι μύθοι γύρω του συχνά υπερβάλλουν, ενώ η επιστήμη δείχνει μια πιο ισορροπημένη εικόνα.

Διαβάστε το αρχικό δημοσίευμα Καφές: Μύθοι και πραγματικότητα για το πιο δημοφιλές ρόφημα στο InStyle.