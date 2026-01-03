Κατακόρυφη άνοδος της γρίπης εξαιτίας νέας παραλλαγής – Ποιοι βρίσκονται σε κίνδυνο

Η γρίπη στις ΗΠΑ παρουσιάζει ραγδαία άνοδο λόγω της νέας παραλλαγής subclade K του ιού H3N2, η οποία καταγράφει υψηλά επίπεδα νοσηρότητας σε πολλές πολιτείες. Μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου, υπήρχαν 7,5 εκατομμύρια κρούσματα, 81.000 νοσηλείες και 3.100 θάνατοι.

Η παραλλαγή έχει ήδη προκαλέσει έξαρση σε άλλες χώρες και μειώνει εν μέρει την αποτελεσματικότητα του φετινού εμβολίου. Ο εμβολιασμός παραμένει σημαντικός, ειδικά για άτομα υψηλού κινδύνου, ενώ τα αντιιικά φάρμακα συνιστώνται για έγκαιρη θεραπεία.

Το εμβόλιο προσφέρει μερική προστασία και καλύπτει τρία στελέχη γρίπης.

Ραγδαία άνοδο παρουσιάζουν τα κρούσματα γρίπης στις ΗΠΑ, με βασικό «μοχλό» μια νέα παραλλαγή του ιού, γνωστή ως subclade K, ενώ οι υγειονομικές αρχές εκτιμούν ότι η εξάπλωση θα συνεχιστεί λόγω των αυξημένων μετακινήσεων των εορτών.

Η συγκεκριμένη παραλλαγή είχε προκαλέσει νωρίτερα έξαρση κρουσμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιαπωνία και τον Καναδά. Στις ΗΠΑ, όπου η εποχική γρίπη κορυφώνεται συνήθως από τον Δεκέμβριο, τα στοιχεία των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) δείχνουν ότι περισσότερες από τις μισές πολιτείες καταγράφουν υψηλά ή πολύ υψηλά επίπεδα νοσηρότητας.

Εκατομμύρια κρούσματα και χιλιάδες νοσηλείες

Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις του CDC, έως τις 20 Δεκεμβρίου είχαν καταγραφεί τουλάχιστον 7,5 εκατομμύρια περιστατικά γρίπης, 81.000 νοσηλείες και 3.100 θάνατοι, μεταξύ των οποίων και τουλάχιστον οκτώ παιδικοί θάνατοι. Τα στοιχεία αυτά δεν περιλαμβάνουν τις επιπτώσεις των μεγάλων οικογενειακών συναθροίσεων των γιορτών.

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη εμφανίζεται η πολιτεία της Νέας Υόρκης, όπου οι υγειονομικές αρχές ανέφεραν ότι την εβδομάδα που έληξε στις 20 Δεκεμβρίου καταγράφηκαν 71.000 κρούσματα, ο υψηλότερος αριθμός από το 2004.

Τι είναι η παραλλαγή subclade K

Ο ιός της γρίπης μεταλλάσσεται συνεχώς. Η παραλλαγή subclade K αποτελεί μετάλλαξη του στελέχους H3N2, ενός υποτύπου της γρίπης τύπου Α, που είναι γνωστός για τη βαρύτερη κλινική εικόνα, ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους.

Παρότι δεν θεωρείται εντελώς νέο στέλεχος, οι μεταλλάξεις του είναι επαρκείς ώστε να μειώνουν εν μέρει την αποτελεσματικότητα του φετινού εμβολίου, όπως εξηγεί ο ιολόγος Άντριου Πέκοζ από το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins.

Πόσο επικίνδυνη είναι η φετινή γρίπη

Οι ειδικοί τονίζουν ότι είναι ακόμη νωρίς για να εκτιμηθεί αν η φετινή περίοδος θα αποδειχθεί τόσο σοβαρή όσο η περσινή. Ωστόσο, οι περίοδοι γρίπης που κυριαρχούνται από το H3N2 συνδέονται παραδοσιακά με περισσότερα κρούσματα και αυξημένες νοσηλείες.

Παράλληλα, υπάρχουν διαθέσιμα αντιιικά φάρμακα για τη γρίπη, τα οποία συνιστώνται κυρίως σε άτομα υψηλού κινδύνου, με την προϋπόθεση ότι η θεραπεία θα ξεκινήσει εντός 48 ωρών από την εμφάνιση των συμπτωμάτων.

Εμβολιασμός: Παραμένει κρίσιμος

Οι υγειονομικές αρχές επισημαίνουν ότι δεν είναι αργά για τον εμβολιασμό, καθώς το εμβόλιο μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο σοβαρής νόσησης και νοσηλείας. Προκαταρκτικά δεδομένα από το Ηνωμένο Βασίλειο δείχνουν ότι το φετινό εμβόλιο προσφέρει μερική προστασία έναντι της subclade K.

Παρόλα αυτά, μόλις το 42% του πληθυσμού στις ΗΠΑ έχει εμβολιαστεί μέχρι στιγμής.

Ο εμβολιασμός συνιστάται για όλους από την ηλικία των 6 μηνών και άνω, με ιδιαίτερη έμφαση σε:

άτομα άνω των 65 ετών

εγκύους

μικρά παιδιά

‘σθενείς με χρόνια νοσήματα (άσθμα, διαβήτη, καρδιοπάθειες, ανοσοκαταστολή)

Το εμβόλιο καλύπτει τρία στελέχη γρίπης και θεωρείται αποτελεσματικό έναντι των H1N1 και τύπου Β, που επίσης αναμένεται να κυκλοφορήσουν φέτος.

Πηγή: ΕΡΤ