Καρκίνος του Νεφρού: 430.000 άνθρωποι διαγιγνώσκονται ετησίως παγκοσμίως

Περισσότεροι από 430.000 άνθρωποι διαγιγνώσκονται κάθε χρόνο με καρκίνο του νεφρού παγκοσμίως, όμως η εικόνα για τους ασθενείς έχει αλλάξει σημαντικά χάρη στην πρόοδο της ανοσοθεραπείας, των στοχευμένων θεραπειών και της μοριακής έρευνας. Οι ειδικοί τονίζουν ότι η νόσος συχνά δεν δίνει συμπτώματα στα αρχικά στάδια, γι’ αυτό η έγκαιρη διάγνωση είναι κρίσιμη, ενώ οι νέες θεραπευτικές εξελίξεις προσφέρουν πλέον καλύτερο έλεγχο της νόσου, μεγαλύτερη επιβίωση και βελτιωμένη ποιότητα ζωής, ακόμη και σε προχωρημένα περιστατικά.

Πιο αναλυτικά

Κάθε χρόνο, περισσότεροι από 430.000 άνθρωποι παγκοσμίως διαγιγνώσκονται με καρκίνο του νεφρού, μία κακοήθεια της οποίας η συχνότητα παρουσιάζει σταθερά αυξητική τάση διεθνώς. Ωστόσο, η σημερινή πραγματικότητα για τους ασθενείς είναι πολύ διαφορετική από εκείνη που γνωρίζαμε πριν από μία ή δύο δεκαετίες. Οι ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής (Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ δρ. Μαρία Καπαρέλου (παθολόγος – ογκολόγος) και Θάνος Δημόπουλος (καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας, διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής, τ. πρύτανης ΕΚΠΑ) αναφέρουν ότι η πρόοδος της μοριακής βιολογίας, η ανάπτυξη της ανοσοθεραπείας και η είσοδος νέων στοχευμένων θεραπειών έχουν μεταμορφώσει το θεραπευτικό τοπίο, προσφέροντας σε πολλούς ασθενείς σημαντικά μεγαλύτερη επιβίωση, καλύτερο έλεγχο της νόσου και βελτιωμένη ποιότητα ζωής.

Η Παγκόσμια Ημέρα για τον Καρκίνο του Νεφρού 2026 είναι την Πέμπτη 18 Ιουνίου. Η ημέρα αυτή εορτάζεται κάθε χρόνο την τρίτη Πέμπτη του Ιουνίου. Την ημέρα αυτή, η διεθνής επιστημονική κοινότητα στρέφει την προσοχή όχι μόνο στις θεραπευτικές εξελίξεις, αλλά και στις καθημερινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς. Το φετινό μήνυμα της παγκόσμιας εκστρατείας αναδεικνύει μια διάσταση που συχνά παραμένει αόρατη: το συναισθηματικό και ψυχολογικό φορτίο που συνοδεύει τη διάγνωση, τη θεραπεία και την αβεβαιότητα που δημιουργεί η νόσος.

Ο καρκίνος του νεφρού αποτελεί έναν από τους συχνότερους καρκίνους του ουροποιητικού συστήματος, με το νεφροκυτταρικό καρκίνωμα (Renal Cell Carcinoma-RCC) να αντιπροσωπεύει περίπου το 90% των περιπτώσεων. Παράγοντες κινδύνου όπως το κάπνισμα, η παχυσαρκία, η αρτηριακή υπέρταση και η χρόνια νεφρική νόσος έχουν συσχετισθεί με αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης της νόσου.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του καρκίνου του νεφρού είναι ότι συχνά εξελίσσεται χωρίς συμπτώματα στα αρχικά στάδια. Ως αποτέλεσμα, σημαντικός αριθμός ασθενών διαγιγνώσκεται τυχαία κατά τη διενέργεια απεικονιστικών εξετάσεων για άλλους λόγους. Η αιματουρία, ο επίμονος πόνος στην οσφυϊκή χώρα, η ανεξήγητη απώλεια βάρους, η κόπωση ή η αναιμία αποτελούν συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοούνται και χρήζουν άμεσης ιατρικής αξιολόγησης.

Η έγκαιρη διάγνωση παραμένει καθοριστικής σημασίας, καθώς στα αρχικά στάδια η χειρουργική αφαίρεση του όγκου μπορεί να οδηγήσει σε πλήρη ίαση. Παράλληλα, η κατανόηση των μοριακών μηχανισμών που διέπουν την ανάπτυξη του νεφροκυτταρικού καρκινώματος έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη νέων θεραπευτικών στρατηγικών που βασίζονται στην εξατομίκευση της θεραπείας.

Οι μεγαλύτερες όμως αλλαγές, σύμφωνα με τους ειδικούς, έχουν συντελεστεί στη μεταστατική νόσο. Η εισαγωγή των αναστολέων των σημείων ελέγχου του ανοσοποιητικού συστήματος (immune checkpoint inhibitors), σε συνδυασμό με στοχευμένους αντιαγγειογενετικούς παράγοντες, έχει βελτιώσει σημαντικά τη συνολική επιβίωση και τη διάρκεια ανταπόκρισης των ασθενών. Για πρώτη φορά, ένα ποσοστό ασθενών με προχωρημένη νόσο επιτυγχάνει μακροχρόνιο έλεγχο του καρκίνου, μετατρέποντας σε ορισμένες περιπτώσεις μια άλλοτε ταχέως εξελισσόμενη νόσο σε χρόνια κατάσταση. Επιπλέον, αυτοί οι φαρμακευτικοί παράγοντες χορηγούνται ως επικουρική θεραπεία μετά τη νεφρεκτομή σε ασθενείς που έχουν αυξημένο κίνδυνο για υποτροπή.

Παράλληλα, η ανακάλυψη του μονοπατιού VHL/HIF και η ανάπτυξη των αναστολέων του HIF-2α αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της σύγχρονης ογκολογικής έρευνας. Οι νέες αυτές θεραπείες στοχεύουν με μεγάλη ακρίβεια βιολογικούς μηχανισμούς που προάγουν την ανάπτυξη του όγκου, ανοίγοντας νέες προοπτικές για ασθενείς με προχωρημένη νόσο.

Τα δεδομένα που παρουσιάζονται τα τελευταία χρόνια στα μεγάλα διεθνή ογκολογικά συνέδρια, όπως το ASCO και το ESMO, επιβεβαιώνουν ότι η ογκολογία του νεφρού εισέρχεται σε μια νέα εποχή, αναφέρουν οι επιστήμονες. Νέοι θεραπευτικοί συνδυασμοί, καινοτόμοι βιοδείκτες και περισσότερο εξατομικευμένες προσεγγίσεις υπόσχονται ακόμη καλύτερα αποτελέσματα τα επόμενα χρόνια, με στόχο όχι μόνο την παράταση της επιβίωσης αλλά και τη διατήρηση της ποιότητας ζωής.

Η Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο του Νεφρού υπενθυμίζει ότι η ενημέρωση, η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση εξακολουθούν να αποτελούν τα ισχυρότερα όπλα απέναντι στη νόσο. Παράλληλα, η συνεχής πρόοδος της επιστημονικής έρευνας και η ανάπτυξη νέων θεραπευτικών επιλογών προσφέρουν βάσιμη αισιοδοξία ότι ολοένα και περισσότεροι ασθενείς θα μπορούν να ζουν περισσότερα και καλύτερα χρόνια μετά τη διάγνωση, με ουσιαστική διατήρηση της ποιότητας ζωής τους.

Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ