Καλοκαιρινό φρούτο που βοηθά στο hangover

Το φραγκόσυκο, ένα παραγνωρισμένο καλοκαιρινό φρούτο της ελληνικής υπαίθρου, ξεχωρίζει για την υψηλή διατροφική του αξία, καθώς είναι πλούσιο σε βιταμίνη C, μαγνήσιο, κάλιο, φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά. Σύμφωνα με το άρθρο, συμβάλλει στη ρύθμιση του σακχάρου, την υγεία της καρδιάς, τον κορεσμό και το αδυνάτισμα, ενώ μπορεί να βοηθήσει και στην ανακούφιση από τα συμπτώματα του hangover. Η συνιστώμενη κατανάλωση είναι 1-2 φρούτα την ημέρα, με προσοχή στα σπόρια, ενώ μπορεί να καταναλωθεί σκέτο, σε γιαούρτι, σαλάτες ή smoothies.

Πιο αναλυτικά

Όταν σκεφτόμαστε τα φρούτα του καλοκαιριού, ο νους μας πηγαίνει συνήθως στο καρπούζι, το πεπόνι ή τα ροδάκινα.

Υπάρχει όμως ένας κρυμμένος θησαυρός της ελληνικής υπαίθρου που συχνά προσπερνάμε. Το φραγκόσυκο είναι ένα ένα φρούτο με μοναδική γεύση και εντυπωσιακά οφέλη για την υγεία που αξίζει να βάλετε στη διατροφή σας.

Ένα ιδιαίτερο φρούτο γεμάτο βιταμίνες

To φραγκόσυκο είναι ουσιαστικά βρώσιμος καρπός ενός συγκεκριμένου είδους κάκτου.

Είναι ιδιαίτερα πλούσιο σε βιταμίνη C, η οποία σημαντικά το ανοσοποιητικό σύστημα και την παραγωγή κολλαγόνου.

Παράλληλα, αποτελεί εξαιρετική πηγή μαγνησίου και καλίου, δύο μετάλλων που είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία των μυών και τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, ειδικά κατά τους θερμούς καλοκαιρινούς μήνες.

Η υψηλή του περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες (τόσο διαλυτές όσο και αδιάλυτες) το καθιστά ιδανικό για την καλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος.

Τέλος, το έντονο χρώμα του –συνήθως κίτρινο για την ελληνική ποικιλία, αλλά και πορτοκαλί μέχρι βαθύ κόκκινο– μαρτυρά την παρουσία ισχυρών αντιοξειδωτικών ουσιών, όπως οι βεταλαΐνες, οι οποίες προστατεύουν τα κύτταρα από το οξειδωτικό στρες.

Τα σημαντικότερα οφέλη για την υγεία

Η τακτική κατανάλωση αυτού του παρεξηγημένου φρούτου προσφέρει πολλαπλά οφέλη στον οργανισμό:

Ρύθμιση του σακχάρου: Οι φυτικές ίνες και τα υπόλοιπα συστατικά του φραγκόσυκου μπορούν να βοηθήσουν στη σταθεροποίηση των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα, καθιστώντας το μια εξαιρετική επιλογή για άτομα με προδιαβήτη ή διαβήτη τύπου 2.

Προστασία της καρδιάς: Το κάλιο βοηθά στη μείωση της πίεσης, ενώ οι φυτικές ίνες συμβάλλουν στη διαχείριση των επιπέδων της «κακιάς» χοληστερόλης (LDL).

Σύμμαχος στο αδυνάτισμα: Έχει πολύ χαμηλή θερμιδική αξία (περίπου 40 θερμίδες ανά 100 γραμμάρια) και προκαλεί γρήγορα το αίσθημα του κορεσμού, βοηθώντας στον έλεγχο της όρεξης.

Αποτοξίνωση και hangover: Παραδοσιακά, αλλά και βάσει σύγχρονων ερευνών, το εκχύλισμα ή ο χυμός του βοηθά στη μείωση της φλεγμονής που προκαλείται από την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, ανακουφίζοντας από τα συμπτώματα της επόμενης ημέρας.

Ποια είναι η ενδεδειγμένη κατανάλωση

Όπως με κάθε τροφή, έτσι και με το φραγκόσυκο χρειάζεται μέτρο. Μια λογική και ασφαλής ποσότητα για έναν ενήλικα είναι 1 έως 2 φραγκόσυκα την ημέρα.

Ο βασικός λόγος για αυτόν τον περιορισμό είναι τα πολυάριθμα μικρά, σκληρά σπόρια που περιέχει η σάρκα του.

Αν καταναλωθεί σε υπερβολική ποσότητα (ειδικά από άτομα που δεν έχουν συνηθίσει τη μεγάλη πρόσληψη φυτικών ινών), τα σπόρια αυτά μπορεί να προκαλέσουν δυσκοιλιότητα ή γαστρεντερική δυσφορία.

Αν έχετε ευαίσθητο έντερο, μπορείτε απλώς να το στύψετε και να πιείτε τον χυμό του, σουρώνοντας τα σποράκια.

Πώς θα εντάξεις το φραγκόσυκο στη διατροφή σου

Το φραγκόσυκο έχει μια απαλή, υπόγλυκη γεύση που θυμίζει συνδυασμό πεπονιού και αχλαδιού, γεγονός που το κάνει εξαιρετικά ευέλικτο στην κουζίνα.

Για ένα δροσερό πρωινό, μπορείτε να το κόψετε σε κομμάτια και να το προσθέσετε σε στραγγιστό γιαούρτι μαζί με καρύδια και λίγο μέλι. Η οξύτητα του γιαουρτιού ισορροπεί τέλεια τη γλυκύτητά του.

Επίσης, ταιριάζει ιδανικά σε καλοκαιρινές σαλάτες με πράσινα φυλλώδη λαχανικά (όπως ρόκα ή σπανάκι) και αλμυρά τυριά, όπως η φέτα ή το μανούρι, δημιουργώντας μια υπέροχη αντίθεση.

Αν θέλετε κάτι πιο δροσιστικό, δοκιμάστε να το χτυπήσετε στο μπλέντερ μαζί με λάιμ και δυόσμο για ένα homemade sorbet ή να το αναμίξετε σε smoothies με άλλα φρούτα, όπως οι φράουλες και η μπανάνα.

Πηγή: ieidiseis