Καινοτόμα αντικαρκινική ένεση εξάλειψε όγκους σε ασθενείς χωρίς επιπλέον θεραπείες

Οι γιατροί χαιρέτισαν ως «πρωτοφανή» τα αποτελέσματα κλινικής δοκιμής που έδειξαν ότι μια νέα, τριπλής δράσης αντικαρκινική ένεση, μπορεί να εξαλείψει πλήρως όγκους σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο.

Η διεθνής μελέτη πραγματοποιήθηκε σε 11 χώρες και αφορούσε ασθενείς των οποίων ο καρκίνος είχε εξαπλωθεί ή υποτροπιάσει, ενώ δεν ανταποκρινόταν πλέον στις υπάρχουσες θεραπείες.

Το φάρμακο, με την ονομασία αμιβανταμάμπη (amivantamab), προκάλεσε συρρίκνωση των όγκων σε περισσότερο από το ένα τρίτο των συμμετεχόντων, με εντυπωσιακά αποτελέσματα να καταγράφονται ήδη μέσα στις πρώτες εβδομάδες. Σε 15 ασθενείς οι όγκοι εξαφανίστηκαν πλήρως.

Ο καθηγητής Βιολογικών Θεραπειών Καρκίνου στο Ινστιτούτο Έρευνας για τον Καρκίνο του Λονδίνου, Κέβιν Χάρινγκτον, δήλωσε:

«Πρόκειται για πρωτοφανώς ισχυρές ανταποκρίσεις σε ασθενείς των οποίων η νόσος είχε καταστεί ανθεκτική τόσο στη χημειοθεραπεία όσο και στην ανοσοθεραπεία. Αυτή είναι μια κατηγορία ασθενών με εξαιρετικά περιορισμένες θεραπευτικές επιλογές, επομένως το επίπεδο του οφέλους που παρατηρούμε είναι πραγματικά εντυπωσιακό».

Ο ίδιος, ο οποίος είναι επίσης σύμβουλος ογκολόγος στο Royal Marsden NHS Foundation Trust, πρόσθεσε ότι η θεραπεία «έχει τη δυνατότητα να ωφελήσει πολλές χιλιάδες ασθενείς κάθε χρόνο».

Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στο Σικάγο, στο ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας (ASCO), τη μεγαλύτερη διεθνή διοργάνωση στον τομέα του καρκίνου.

Στη μελέτη συμμετείχαν 102 ασθενείς με καρκίνο κεφαλής και τραχήλου, τον έκτο συχνότερο καρκίνο παγκοσμίως. Οι όγκοι συρρικνώθηκαν ή εξαφανίστηκαν σε 43 ασθενείς. Από αυτούς, οι 28 παρουσίασαν σημαντική μείωση του όγκου, ενώ οι 15 πέτυχαν πλήρη εξαφάνιση της νόσου.

Οι ερευνητές ανέφεραν ότι παρόμοια αποτελέσματα έχουν ήδη παρατηρηθεί και σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα. Η αμιβανταμάμπη, που αναπτύχθηκε από τη Johnson & Johnson, αξιολογείται σήμερα σε περίπου 60 κλινικές δοκιμές για διάφορους τύπους καρκίνου, μεταξύ των οποίων ο καρκίνος του πνεύμονα, του παχέος εντέρου, του εγκεφάλου και του στομάχου.

Η θεραπεία δρα με τρεις διαφορετικούς μηχανισμούς. Αναστέλλει τον υποδοχέα EGFR, μια πρωτεΐνη που ευνοεί την ανάπτυξη των όγκων, μπλοκάρει τη βιολογική οδό MET, την οποία χρησιμοποιούν συχνά τα καρκινικά κύτταρα για να διαφεύγουν από τις θεραπείες, και παράλληλα ενεργοποιεί το ανοσοποιητικό σύστημα ώστε να επιτεθεί στον όγκο.

Ένας από τους πρώτους ασθενείς που ωφελήθηκαν ήταν ο 56χρονος Καρλ Γουόλς, ο οποίος διαγνώστηκε με καρκίνο της γλώσσας τον Μάιο του 2024 και εντάχθηκε στη μελέτη OrigAMI-4 τον Ιούλιο του 2025.

«Αρχικά υποβλήθηκα σε χημειοθεραπεία και ανοσοθεραπεία, αλλά δυστυχώς χωρίς επιτυχία», δήλωσε. «Στη συνέχεια μου προτάθηκε η συμμετοχή στη μελέτη. Βρίσκομαι πλέον στον 17ο κύκλο θεραπείας και είμαι πολύ ικανοποιημένος από την πρόοδό μου».

Σε αντίθεση με πολλές αντικαρκινικές θεραπείες που χορηγούνται ενδοφλεβίως, η αμιβανταμάμπη χορηγείται με μικρή υποδόρια ένεση, γεγονός που καθιστά τη διαδικασία ταχύτερη, πιο άνετη για τους ασθενείς και ευκολότερη για τα εξωτερικά ιατρεία.

Οι περισσότερες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν ήπιες έως μέτριες, ενώ λιγότερο από το 10% των ασθενών αναγκάστηκε να διακόψει τη θεραπεία.

Ο Γουόλς ανέφερε ότι πλέον έχει επιστρέψει σε μια φυσιολογική καθημερινότητα. Πριν από τη θεραπεία δυσκολευόταν να μιλήσει και να τραφεί λόγω του πόνου και του οιδήματος. Μετά την έναρξη της αγωγής, το πρήξιμο και ο πόνος μειώθηκαν σημαντικά, ενώ οι σοβαρές παρενέργειες της χημειοθεραπείας υποχώρησαν.

Οι ερευνητές τόνισαν επίσης ότι η μελέτη επικεντρώθηκε σε ασθενείς με καρκίνους κεφαλής και τραχήλου που δεν σχετίζονται με τον ιό HPV, μια κατηγορία που συνήθως είναι πιο δύσκολο να αντιμετωπιστεί θεραπευτικά.

Οι ασθενείς που έλαβαν αμιβανταμάμπη έζησαν κατά μέσο όρο 12,5 μήνες μετά την έναρξη της θεραπείας, παρά το γεγονός ότι έπασχαν από ιδιαίτερα επιθετική μορφή καρκίνου με φτωχή πρόγνωση όταν αποτυγχάνουν οι συμβατικές θεραπείες.

Ο καθηγητής Κρίστιαν Χέλιν, διευθύνων σύμβουλος του Ινστιτούτου Έρευνας για τον Καρκίνο, δήλωσε:

«Η μελέτη αποδεικνύει ότι η ανάπτυξη νέων θεραπειών μέσω αυστηρής επιστημονικής έρευνας μπορεί να οδηγήσει σε ουσιαστικές προόδους ακόμη και για ασθενείς με ελάχιστες θεραπευτικές επιλογές.

Η επίτευξη αυτού του επιπέδου ανταπόκρισης των όγκων και τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα επιβίωσης σε μια τόσο δύσκολη κατηγορία ασθενών αποτελούν ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός».

