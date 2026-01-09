«Θερίζουν» γρίπη, RSV και κορονοϊός στα σχολεία – Πότε πρέπει να ανησυχούν οι γονείς

Σε περίοδο αυξημένης κυκλοφορίας ιώσεων και λοιμώξεων του αναπνευστικού βρίσκεται η χώρα, με τα παιδιατρικά νοσοκομεία να δέχονται αυξημένη πίεση. Όπως εξήγησε η παιδίατρος Αρετή Μανιώτη μιλώντας στο ΕΡΤnews, η εικόνα αυτή είναι αναμενόμενη και επιδημιολογικά προβλέψιμη, ειδικά με την επανέναρξη των σχολείων.

Σύμφωνα με την παιδίατρο, αυτή την περίοδο παρατηρείται έξαρση της γρίπης, άλλων αναπνευστικών ιώσεων αλλά και της Covid-19, με την κορύφωση να αναμένεται προς τα τέλη Ιανουαρίου. Όπως σημείωσε, πρόκειται για ένα φαινόμενο που δεν θα πρέπει να προκαλεί πανικό στους γονείς, αλλά εγρήγορση και σωστή διαχείριση.

Εμβολιασμός: Σημαντικός ακόμη και τώρα

Η κα Μανιώτη υπογράμμισε τη σημασία του ετήσιου εμβολιασμού κατά της γρίπης, ο οποίος – όπως είπε– συστήνεται κάθε χρόνο από τους παιδιάτρους, καθώς το εμβόλιο επικαιροποιείται. Αν και ιδανικά γίνεται το φθινόπωρο, ακόμη και τώρα μπορεί να προσφέρει προστασία, με την επισήμανση ότι απαιτούνται περίπου δύο εβδομάδες για την ανάπτυξη αντισωμάτων.

Πώς «χτίζεται» το ανοσοποιητικό των παιδιών

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον ρόλο του ύπνου, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται για παθητική διαδικασία. Κατά τη διάρκειά του παράγονται αντισώματα και κύτταρα που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των φλεγμονών. Όπως ανέφερε, τα παιδιά δημοτικού χρειάζονται περίπου 10 ώρες ύπνου, ενώ στην εφηβεία συστήνεται τουλάχιστον ένα 8ωρο.

Η παιδίατρος συνέστησε την απομάκρυνση από οθόνες – κινητά, τάμπλετ και τηλεόραση – τουλάχιστον μία ώρα πριν τον ύπνο, καθώς το μπλε φως μειώνει τη μελατονίνη και αυξάνει την κορτιζόλη, δυσκολεύοντας τον ποιοτικό ύπνο των παιδιών.

Διατροφή, άσκηση και βιταμίνες

Η σωστή διατροφή, πλούσια σε βιταμίνες και αντιοξειδωτικά, αποτελεί βασικό πυλώνα ενίσχυσης του ανοσοποιητικού, όπως και η καθημερινή σωματική δραστηριότητα. Η άθληση, από το ελεύθερο παιχνίδι έως τις οργανωμένες δραστηριότητες, βοηθά στη μείωση του στρες και στη βελτίωση της κυκλοφορίας των λεμφοκυττάρων.

Αναφορικά με τα συμπληρώματα βιταμινών, η κα Μανιώτη σημείωσε ότι στις μικρότερες ηλικίες, όπου συχνά παρατηρείται επιλεκτική διατροφή, μπορεί να είναι χρήσιμα, αρκεί να μην υπάρχουν υπερβολές και να προηγείται ιατρική καθοδήγηση.

Βασικοί κανόνες υγιεινής και σχολείο

Η τήρηση των κανόνων υγιεινής παραμένει κρίσιμη: συχνό πλύσιμο χεριών, κάλυψη στόματος και μύτης με τον αγκώνα όταν βήχουμε ή φτερνιζόμαστε, καλός αερισμός των χώρων και αποφυγή κοινών σκευών. Παράλληλα, τα παιδιά δεν πρέπει να πηγαίνουν σχολείο όταν έχουν πυρετό ή έντονη συμπτωματολογία.

Τι ισχύει όταν υπάρχει νεογνό στο σπίτι

Απαντώντας σε συχνές ανησυχίες νέων γονέων, η παιδίατρος ξεκαθάρισε ότι τα μεγαλύτερα αδέλφια μπορούν να συνεχίσουν κανονικά το σχολείο, με βασικά μέτρα προφύλαξης στο σπίτι, όπως αλλαγή ρούχων, πλύσιμο χεριών και αποφυγή φιλιών στο πρόσωπο του νεογνού.

Πότε πρέπει να απευθυνθούν οι γονείς στον παιδίατρο

Τέλος, η κα Μανιώτη υπενθύμισε ότι ο πυρετός αποτελεί μηχανισμό άμυνας του οργανισμού. Ωστόσο, οι γονείς θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον παιδίατρο όταν ο πυρετός διαρκεί πάνω από τρία 24ωρα, δεν υποχωρεί με αντιπυρετικά ή όταν το παιδί εμφανίζει ανησυχητικά συμπτώματα, όπως υποτονικότητα, δυσκολία στην αναπνοή, αφυδάτωση, επίμονους εμετούς ή διάρροιες.

Πηγή: skai.gr