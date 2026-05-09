Η Moderna εντείνει την εξέλιξη εμβολίου για τον Χανταϊό

Η Moderna ανακοίνωσε ότι επιταχύνει την ανάπτυξη εμβολίου έναντι του χανταϊού, αν και ειδικοί δημόσιας υγείας υποβαθμίζουν τον κίνδυνο το θανατηφόρο παθογόνο που εμφανίστηκε σε κρουαζιερόπλοιο να εξελιχθεί σε σοβαρή διεθνή απειλή.

Η εταιρεία διεξάγει έρευνα πρώιμου σταδίου για εμβόλια κατά του χανταϊού σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ιατρικής Έρευνας Λοιμωδών Νοσημάτων του Στρατού των ΗΠΑ. Παράλληλα, συνεργάζεται με το Κέντρο Καινοτομίας Εμβολίων της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Κορέας για την ανάπτυξη υποψήφιου εμβολίου. Σύμφωνα με τη Moderna, η έρευνα είχε ξεκινήσει πριν από το πρόσφατο ξέσπασμα στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius.

«Αυτές οι προσπάθειες βρίσκονται ακόμη σε αρχικό στάδιο και αντικατοπτρίζουν τη δέσμευση της Moderna στην ανάπτυξη εργαλείων απέναντι σε αναδυόμενες λοιμώδεις νόσους», ανέφερε η εταιρεία.

Η μετοχή της Moderna σημείωσε άνοδο 12%. Παρότι η εταιρεία είναι κυρίως γνωστή για το εμβόλιο mRNA έναντι του Covid-19, επενδύει συστηματικά στην ανάπτυξη εμβολίων για άλλες πιθανές πανδημίες. Αυτή την περίοδο συμμετέχει σε προχωρημένη κλινική δοκιμή για εμβόλιο έναντι της γρίπης των πτηνών, σε συνεργασία με τον Συνασπισμό για Καινοτομίες Επιδημικής Ετοιμότητας. Ωστόσο, το αμερικανικό υπουργείο Υγείας είχε διακόψει πέρυσι μέρος της χρηματοδότησης για προγράμματα εμβολίων της εταιρείας.

Ταχύτερη ανάπτυξη εμβολίων για αναδυόμενους ιούς

Η Moderna υποστηρίζει ότι η τεχνολογία mRNA επιτρέπει πολύ ταχύτερη ανάπτυξη εμβολίων σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους, οι οποίες απαιτούν μήνες εργαστηριακής καλλιέργειας ιών. Το πρόσφατο ξέσπασμα χανταϊού επαναφέρει στο προσκήνιο τη σημασία αυτής της τεχνολογίας ως εργαλείου άμεσης αντίδρασης απέναντι σε νέες υγειονομικές απειλές.

Παρότι ο χανταϊός δεν μεταδίδεται τόσο εύκολα όσο ο COVID-19, το γεγονός ότι δεκάδες επιβάτες αποχώρησαν από το πλοίο και επέστρεψαν σε τουλάχιστον 12 χώρες έχει προκαλέσει διεθνή κινητοποίηση. Αξιωματούχοι δημόσιας υγείας προσπαθούν να εντοπίσουν πιθανά κρούσματα και επαφές των ταξιδιωτών.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι θα χρειαστούν αρκετές εβδομάδες για να αποσαφηνιστεί η πραγματική έκταση του ξεσπάσματος, καθώς τα συμπτώματα του ιού ενδέχεται να εμφανιστούν ακόμη και περισσότερο από έναν μήνα μετά τη μόλυνση. Ωστόσο, οι ειδικοί παραμένουν συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι η κατάσταση μπορεί να τεθεί υπό έλεγχο.

Το μεγαλύτερο πρόσφατο γνωστό ξέσπασμα σημειώθηκε στην Αργεντινή την περίοδο 2018-2019, όταν μολύνθηκαν 34 άνθρωποι και 11 έχασαν τη ζωή τους. Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, οι αρχές κατάφεραν να περιορίσουν τη διασπορά του ιού μέσα σε τέσσερις μήνες.

Ένα ακόμη ενθαρρυντικό στοιχείο είναι ότι οι επιστήμονες εργάζονται εδώ και δεκαετίες πάνω στην ανάπτυξη εμβολίων εναντι του χανταϊού. Ένας από αυτούς δήλωσε στο Scientific American ότι ο ιός είναι κατάλληλος για πλατφόρμες mRNA- την ίδια τεχνολογία που επέτρεψε την ανάπτυξη εμβολίων έναντι του COVID-19 σε χρόνο-ρεκόρ. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο, θα έπρεπε να στηρίζει πλήρως την τεχνολογία mRNA μετά τη διάσωση εκατομμυρίων ζωών κατά την πανδημία. Θεωρείται σημαντική «ασφάλεια» η επένδυση σε υποδομές που θα επιτρέπουν τη μαζική παραγωγή εμβολίων.

Ωστόσο, επί υπουργίας του Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ στο αμερικανικό υπουργείο Υγείας, η κυβέρνηση προχώρησε στην ακύρωση χρηματοδότησης υψους σχεδόν 500 εκατομμυρίων δολαρίων για την ανάπτυξη εμβολίων που βασίζονται στη συγκεκριμένη τεχνολογία. Παράλληλα, έχει αμφισβητήσει δημόσια το τεκμηριωμένο προφίλ ασφάλειας των εμβολίων mRNA, υπονομεύοντας την εμπιστοσύνη του κοινού.

Πηγή: Boston Globe, Washington Post