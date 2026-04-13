Η ψυχολογία των διακοπών: ο τέλειος χρόνος ανάμεσα στις άδειες, σύμφωνα με την επιστήμη

Το καλοκαίρι πλησιάζει, η αλλιώς η περίοδος άδειας που προσμένει ο κάθε εργαζόμενος μετά από μια πολύμηνη περίοδο κακοκαιρίας, κρύου και με το φως του ήλιου να χάνεται από τις 5 το απόγευμα (το χειρότερο απ΄όλα εάν μας ρωτάτε). Οι ημέρες άδειας που δικαιούται κάποιος στην Ελλάδα είναι από 20 εως 26 μέρες (ανάλογα την προϋπηρεσία του) και φυσικά το να τις “εξαργυρώσεις” με 3 εβδομάδες σε κάποιο νησί ακούγεται αρκετά ελκυστικό. Είναι όμως σωστά τα χρονικά πλαίσια που θέτουμε τις διακοπές μας; Στο παρακάτω άρθρο της, η Lydia Spencer-Elliott αναλύει τις συμβουλές των ειδικών σχετικά με το πως κάποιος θα πρέπει να προγραμματίσει τις εργασιακές του άδειες σύμφωνα με τις συμβουλές των ψυχολόγων.

Πάντα υπήρχαν τρεις βασικές ημερομηνίες στο ημερολόγιο των ετήσιων αδειών: τα Χριστούγεννα, Το Πάσχα και το καλοκαίρι. Οι δύο πρώτες περίοδοι έχουν να κάνουν αποκλειστικά με τη μεγιστοποίηση: να καταφέρουμε να πάρουμε 16 ημέρες άδεια με το κόστος των οκτώ, ώστε να «μαζέψουμε» χρόνο για περισσότερες εβδομάδες ηλιοθεραπείας και κοινωνικής ζωής τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.

Μοιάζει με νίκη – αλλά στην πραγματικότητα, είναι μια πράξη ισορροπίας, κάτι που έμαθα με τον δύσκολο τρόπο. Τόσο μεγάλη ήταν η αφοσίωσή μου στο να αξιοποιήσω στο έπακρο τις τυπικές 28 ημέρες, που έκανα ακόμη και μια σύσκεψη με την δουλειά από τον ιμάντα παραλαβής αποσκευών στο Gatwick. Δεν ήμουν χαλαρή ούτε ξεκούραστη – ήμουν μανιακή.

Μετά από μια σοβαρή περίοδο εξάντλησης, αποφάσισα να δοκιμάσω κάτι διαφορετικό: να μιμηθώ τις σχολικές διακοπές. Όχι όσον αφορά τις ημερομηνίες (δεν έχω απεριόριστα χρήματα, αγάπη για τις ουρές, παιδιά ή μια περίεργη επιθυμία να κάνω παρέα με τα παιδιά άλλων), αλλά όσον αφορά τη δομή.

Περίπου κάθε έξι έως οκτώ εβδομάδες ή 43 ημέρες, όπως διαπίστωσαν οι ερευνητές ότι είναι πιο αποτελεσματικό για την αποφυγή της εξάντλησης, έκλεινα μερικές ημέρες άδεια: Κύπρος με τη μαμά μου τον Οκτώβριο, Χριστούγεννα στο σπίτι τον Δεκέμβριο, ένας γάμος στις ΗΠΑ τον Φεβρουάριο, λίγο χρόνο με τον μπαμπά μου στα τέλη Απριλίου, ένα μακρύ Σαββατοκύριακο τον Ιούνιο, τα γενέθλιά μου τον Αύγουστο και ένα ταξίδι στην Ιταλία τον Σεπτέμβριο.

Το αποτέλεσμα; Ήμουν πιο ξεκούραστη, πιο ξύπνια, πιο ευτυχισμένη και γεμάτη ιδέες που έκαναν τόσο την προσωπική όσο και την επαγγελματική μου ζωή πιο ευχάριστη. Έκλαιγα λιγότερο, εκνευριζόμουν πιο σπάνια και μου ήταν πιο εύκολο να βρω τη χαρά στην καθημερινή μου ζωή, αφού είχα απομακρυνθεί εντελώς από αυτήν για λίγο.

Ενώ, ομολογουμένως, μπορεί να ακούγεται σαν να μοιράζομαι κάτι πολύ απλό, στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν είμαστε οι καλύτεροι στο να παίρνουμε άδεια. Αν και πολλοί από εμάς ψάχνουμε έναν τρόπο να πάρουμε όσο το δυνατόν περισσότερες μέρες μακριά από το γραφείο, άλλοι συσσωρεύουν ημέρες άδειας για να τις πάρουν αν ή όταν εμφανιστεί μια καλή προσφορά. Μόνο που, καθώς μας αποσπούν την προσοχή οι προθεσμίες και οι υποχρεώσεις της ζωής, αυτή η ευκαιρία δεν έρχεται ποτέ. Στην πραγματικότητα, το 2024, οι Βρετανοί εργαζόμενοι άφησαν κατά μέσο όρο 5,3 ημέρες ετήσιας άδειας αχρησιμοποίητες, κάτι που ισοδυναμεί με μια ολόκληρη εβδομάδα άδειας.

Το σχολικό έτος που ξεκινά τον Σεπτέμβριο καθιερώθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα, ώστε να ταιριάζει με τους αγροτικούς κύκλους και να επιτρέπει στα παιδιά να εργάζονται στη θερινή συγκομιδή πριν επιστρέψουν στα μαθήματα το φθινόπωρο. Παράλληλα, οι αργίες καθιερώθηκαν το 1871 για να προσφέρουν στους εργαζόμενους ανακούφιση από τις πολλές ώρες εργασίας, ενώ τα ενδιάμεσα διαλείμματα θεσμοθετήθηκαν στις δεκαετίες του ’40 και του ’50 για να προσφέρουν την ίδια ανακούφιση σε καθηγητές και μαθητές, επειδή ήταν απαραίτητο.

Στο σχολείο και στον χώρο εργασίας, μας διδάσκουν να μεγιστοποιούμε την παραγωγικότητα – αλλά κανείς δεν μας διδάσκει πώς να παίρνουμε άδεια. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, αυτό είναι απλώς υποχρεωτικό. Όμως, όταν φτάνουμε στην ενηλικίωση, αναμένεται από εμάς να διαχειριστούμε αυτές τις επιλογές μόνοι μας, με πολλούς από εμάς να αγωνιζόμαστε υπό την πίεση της εργασίας και να καταλήγουμε να σκεφτόμαστε τον εαυτό μας τελευταίο. «Πρέπει να εκπαιδεύσουμε και να ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους να παίρνουν το χρόνο διακοπών που είναι πραγματικά υγιής για τη σωματική τους ευεξία», λέει ο ψυχολόγος εργασίας και οργανώσεων Michael West. «Αλλά και για την ευτυχία τους και την ικανότητά τους να περνούν χρόνο με φίλους και οικογένεια. Η σύνδεση με τους άλλους βρίσκεται στον πυρήνα της ευεξίας».

«Οι άνθρωποι εκπλήσσονται αρκετά από το πόσο σημαντικές είναι οι επιπτώσεις.», προσθέτει. «Γνωρίζουμε ότι όταν το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό κάνει σωστά διαλείμματα για μεσημεριανό γεύμα, η ανάρρωσή τους είναι καλύτερη και η φροντίδα των ασθενών τους είναι ασφαλέστερη. Κάνουν λιγότερα λάθη που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη. Δεν είμαστε καλά ενημερωμένοι σχετικά με αυτή την πτυχή της ζωής μας. Ωστόσο, όταν αφιερώνουμε χρόνο για να αναρρώσουμε, η παραγωγικότητά μας και εξίσου σημαντικό η δημιουργικότητα και η καινοτομία μας, είναι πολύ καλύτερες.»

Σε πολλούς χώρους εργασίας, ο προϊστάμενός σας θα σας επισημάνει ότι δεν παίρνετε αρκετές ετήσιες άδειες μόνο αν το έτος πλησιάζει στο τέλος του και φοβάται ότι θα προσπαθήσετε να τις μεταφέρετε όλες στο επόμενο. Μέχρι τότε, είναι πολύ αργά – η επαγγελματική εξουθένωση έχει ήδη αρχίσει να εμφανίζεται. «Τα συμπτώματα είναι η συναισθηματική εξάντληση, η ευερεθιστότητα, η αλληλεπίδραση με άλλους ανθρώπους με αποπροσωποποιημένο τρόπο», εξηγεί ο West σχετικά με τον απανθρωποποιητικό αντίκτυπο. «Σταματάς να είσαι παρών, σταματάς να συμπάσχεις, και αυτή η αποπροσωποποίηση είναι πραγματικά επιζήμια».

«Άλλα σημάδια είναι όταν η δουλειά αρχίζει να διαταράσσει τον ύπνο σου», προσθέτει. «Αν σκέφτεσαι τη δουλειά πριν κοιμηθείς και με το που ξυπνάς το πρωί, τότε αυτό αποτελεί μια αρκετά καλή ένδειξη ότι ίσως χρειάζεσαι ένα διάλειμμα.»

Αν και το διάστημα των «έξι έως οκτώ εβδομάδων» είναι μια αρκετά καλή ρουτίνα ανάπαυσης, ο West προειδοποιεί να μην είστε υπερβολικά αυστηροί με τον εαυτό σας και αντίθετα συμβουλεύει να τον ακούτε πραγματικά. Σύμφωνα με την Βρετανική Ψυχολογική Εταιρεία, τα οφέλη για την ευεξία από τη λήψη άδειας μπορούν να διαρκέσουν από μερικές ημέρες έως και έξι εβδομάδες μετά την επιστροφή στην εργασία. «Εξαρτάται από τη δουλειά σας», λέει ο West. «Όταν απολαμβάνετε πολύ τη δουλειά σας, δεν χρειάζεστε τόσο πολύ ανάρρωση.»

Εκτός από την επαγγελματική εξουθένωση, την οποία το 81% των εργαζομένων στο Ηνωμένο Βασίλειο δήλωσαν ότι βίωναν αν δεν μπορούσαν να πάρουν άδεια για αρκετούς μήνες, μια μελέτη διάρκειας εννέα ετών διαπίστωσε ότι οι άνδρες που δεν έπαιρναν τακτικά την ετήσια άδεια τους διατρέχουν σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο καρδιακής προσβολής σε σύγκριση με όσους το έκαναν. Παράλληλα, ερευνητές του University College London διαπίστωσαν ότι η υπερβολική εργασία μπορεί να συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου. Με απλά λόγια, είναι επικίνδυνο.

Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι ο τρόπος με τον οποίο περνάμε τον ελεύθερο χρόνο μας είναι σχεδόν εξίσου σημαντικός με το πόσο συχνά τον διαθέτουμε. Μια μελέτη διαπίστωσε ότι οι δραστηριότητες που βοηθούν καλύτερα στην ανάρρωση είναι πράγματα που σας επιτρέπουν να αποσυνδεθείτε από την εργασία, όπως το να παρακολουθείτε μια σειρά στο Netflix ή να βγαίνετε για δείπνο, δραστηριότητες χαλάρωσης, όπως ο διαλογισμός ή το να ακούτε μουσική, ή δραστηριότητες εξειδίκευσης – πράγματα που σας ωθούν λίγο πιο πέρα – όπως το να μαγειρεύετε μια νέα συνταγή, να μαθαίνετε μια γλώσσα ή ένα νέο χόμπι.

Αυτό ισχύει και για τις ετήσιες διακοπές. «Μερικοί άνθρωποι μπορεί να πάνε διακοπές στην Τενερίφη και να πίνουν αλκοόλ κάθε βράδυ», λέει ο West. «Δεν θα αναρρώσετε κάνοντας αυτό, επειδή το σώμα σας θα υποστεί βλάβη. Η σωματική δραστηριότητα και το να περνάτε χρόνο στη φύση είναι εξαιρετικά πολύτιμα για την ανάρρωση. Έτσι, όταν παίρνετε άδεια, πρέπει να λαμβάνετε υπόψη όλους αυτούς τους παράγοντες: τόσο τις δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουμε όσο και το πόσο συχνά έχουμε ελεύθερο χρόνο.»

Τελικά, ο σκοπός των ετήσιων διακοπών είναι να σας βοηθήσει να νιώθετε άνθρωποι. Αν δεν χρειαζόμασταν ποτέ χρόνο για ξεκούραση, θα ήμασταν ρομπότ – και καθώς η τεχνολογία αναλαμβάνει όλο και περισσότερους επαγγελματικούς τομείς, θα πρέπει να προσπαθούμε να διαφέρουμε σαφώς από αυτό. Είμαστε πιο καινοτόμοι εργαζόμενοι και πιο ευτυχισμένοι, πιο συμπονετικοί άνθρωποι όταν αξιοποιούμε πλήρως τις 28 ημέρες που μας αναλογούν.

«Πολλοί άνθρωποι περνούν τον χρόνο τους νιώθοντας εξαντλημένοι, και γνωρίζουμε ότι νιώθουν επίσης όλο και πιο μοναχικοί», λέει ο West. «Όλοι μπορούμε να δούμε ότι κάτι έχει πάει τρομερά στραβά στην κοινωνία – και ένα μεγάλο μέρος αυτού του προβλήματος είναι η στάση μας απέναντι στην εργασία. Πρέπει να αναζητούμε τρόπους για να μεγιστοποιήσουμε τις ευκαιρίες των ανθρώπων να κάνουν τα πράγματα που τους βοηθούν να είναι ευτυχισμένοι», υποστηρίζει. Ετήσια άδεια: η νέα πιο σημαντική συνάντηση στα ημερολόγιά μας.

Πηγή: Independent