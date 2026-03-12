Η Χρόνια Νεφρική Νόσος προβλέπεται να είναι στις πέντε κορυφαίες αιτίες θανάτου έως το 2040

Στις πέντε κυριότερες αιτίες θανάτου παγκοσμίως έως το 2040 αναμένεται να συγκαταλέγεται η Χρόνια Νεφρική Νόσος, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Το γεγονός αυτό αναδεικνύει τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης. Ήδη η νόσος παρουσιάζει σημαντική αύξηση τα τελευταία χρόνια, καθώς από τη 18η αιτία θανάτου παγκοσμίως το 1990 βρέθηκε στην 9η θέση το 2019.

Η «σιωπηλή» νόσος και η έκταση του προβλήματος

Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού, που έχει οριστεί η δεύτερη Πέμπτη του Μαρτίου κάθε έτους, η Χρόνια Νεφρική Νόσος αποτελεί σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας, καθώς συχνά εξελίσσεται χωρίς εμφανή συμπτώματα στα αρχικά στάδια και για τον λόγο αυτό χαρακτηρίζεται «σιωπηλή» νόσος.

Υπολογίζεται ότι το 10% έως 14% του παγκόσμιου πληθυσμού πάσχει από κάποιο στάδιο της νόσου, ενώ , σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας, στην Ελλάδα εκτιμάται ότι περισσότεροι από ένα εκατομμύριο πολίτες εμφανίζουν νεφρική δυσλειτουργία σε διαφορετικά στάδια. Με βάση τις επίσημες καταγραφές, περισσότεροι από 15.000 ασθενείς στη χώρα μας βρίσκονται στο τελικό στάδιο της νόσου και υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού. Τα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση στην Ευρώπη όσο αφορά την εμφάνιση νέων περιστατικών τελικού σταδίου νεφρικής ανεπάρκειας ανά έτος.

Παράγοντες κινδύνου και θεραπευτικές δυνατότητες

Η αύξηση των περιστατικών συνδέεται κυρίως με την εξάπλωση χρόνιων νοσημάτων, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, η αρτηριακή υπέρταση και η παχυσαρκία, αλλά και με τη γήρανση του πληθυσμού. Οι προληπτικές εξετάσεις είναι αναγκαίες για τη διάγνωση της νόσου. Σήμερα η ιατρική κοινότητα διαθέτει τρόπους να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τη Χρόνια Νεφρική Νόσο, ιδίως στα αρχικά στάδια. Στο «οπλοστάσιο» των γιατρών υπάρχουν πλέον φάρμακα που μπορούν να επιβραδύνουν σημαντικά τη νεφρική ανεπάρκεια αλλά και να προστατεύσουν τον ασθενή από καρδιαγγειακό θάνατο.

Δράσεις ενημέρωσης από το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Νεφρού, το Νεφρολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου συμμετέχει σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης της νόσου. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο δράσεων της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τους παράγοντες κινδύνου και τη σημασία της τακτικής ιατρικής παρακολούθησης.

«Η Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τη Χρόνια Νεφρική Νόσο. Η πρόληψη, η έγκαιρη διάγνωση και η τακτική ιατρική παρακολούθηση μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη διατήρηση της καλής νεφρικής λειτουργίας», ανέφερε σε δήλωσή της η αναπληρώτρια συντονίστρια διευθύντρια του Νεφρολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, Παρθένα Κυρικλίδου.

Προληπτικός έλεγχος μέσω του προγράμματος «Προλαμβάνω»

Στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής πρόληψης, η Χρόνια Νεφρική Νόσος έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων «Προλαμβάνω» του Υπουργείου Υγείας, το οποίο απευθύνεται σε άτομα υψηλού κινδύνου και στοχεύει στην έγκαιρη ανίχνευση της νόσου. Το πρόγραμμα υλοποιείται από τις αρχές του έτους.Οι προληπτικοί έλεγχοι περιλαμβάνουν εξετάσεις αίματος για τη μέτρηση της κρεατινίνης, καθώς και εξέταση ούρων για τον προσδιορισμό της αναλογίας λευκωματίνης προς κρεατινίνη.

