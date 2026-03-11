«Η υγεία δεν είναι προϊόν» – Ιατροί συγκεντρώθηκαν στο «Παπαγεωργίου» για την επίσκεψη Γεωργιάδη

Συγκέντρωση νοσοκομειακών γιατρών πραγματοποιήθηκε έξω από το νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τη σημερινή πανελλαδική δράση της ΟΕΝΓΕ για τους ειδικευόμενους γιατρούς, αλλά και την επίσκεψη του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη για τα εγκαίνια της Νέας Πτέρυγας Μονάδας Βραχείας Νοσηλείας ογκολογικών ασθενών.

«Πρόσφατη ευρωπαϊκή μελέτη δείχνει ότι έχουμε άλλη μια πρωτιά στον χρόνο εργασίας ανά εβδομάδα στους ειδικευόμενους γιατρούς που ξεπερνάει τις 72 ώρες. Είναι δεδομένες οι 32 ώρες συνεχόμενης δουλειάς μετά από εφημερία και ρωτάμε ποιος θα εμπιστευόταν τη ζωή του σε έναν εργαζόμενο ο οποίος είναι επί τόσες ώρες στο πόδι υπό πιεστικές και ασφυκτικής συνθήκες» ανέφερε μεταξύ άλλων σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της ΕΝΙΘ, Χρήστος Καραχρήστος.

https://parallaximag.gr/wp-content/uploads/2026/03/13bd4505-162f-49ee-8850-3fb1cb2e5b0f.mp4

Από την πλευρά της η καρκινοπαθής Δήμητρα Σιδηροπούλου, εξέφρασε τα παράπονα της για την Οδύσσεια που περνάει στην προσπάθεια που κάνει καθημερινά να κλείσει ραντεβού μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 1566.

Όπως ανέφερε, παρά το γεγονός ότι λέει το όνομα του γιατρού που την παρακολουθεί, δεν μπορούν να τις κλείσουν ραντεβού ώστε να δείξει τις εξετάσεις της.

https://parallaximag.gr/wp-content/uploads/2026/03/5ed591ce-4613-46d0-bd02-e7dc0a75ca21.mp4