Η στάση σώματος που μπορεί να προκαλέσει απρόσμενες συνέπειες

Η συχνή χρήση του smartphone, ειδικά όταν περπατάμε σκυμμένοι πάνω από την οθόνη, δεν επιβαρύνει μόνο τον αυχένα και τους ώμους, αλλά μπορεί να επηρεάσει και την όψη του προσώπου. Ειδικοί προειδοποιούν ότι η κακή στάση προκαλεί μυϊκή ένταση, μειώνει τη λεμφική παροχέτευση και την οξυγόνωση των ιστών, με αποτέλεσμα πρήξιμο, θαμπή επιδερμίδα, ρυτίδες έκφρασης και χαλάρωση στο περίγραμμα του προσώπου και του λαιμού.

Πιο αναλυτικά

Τα κινητά τηλέφωνα, και πιο συγκεκριμένα τα smartphone, είναι πανταχού παρόντα στην καθημερινότητά μας. Οι Έλληνες περνούν κατά μέσο όρο περισσότερες από 3 έως 6 ώρες την ημέρα μπροστά σε οθόνες και στο Διαδίκτυο, με τα κινητά τηλέφωνα να έχουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Σύμφωνα με έρευνες (όπως της Focus Bari), η μέση ημερήσια σύνδεση στο ίντερνετ από το κινητό ξεπερνά τις 2 με 3 ώρες, ενώ ο συνολικός χρόνος αυξάνεται σημαντικά αν προσθέσουμε την τηλεόραση και τους υπολογιστές.

Μάλιστα, οι νέοι και έφηβοι (15–24 χρόνων) αφιερώνουν καθημερινά 4,5 έως 7,5 ώρες στις οθόνες, με τους νέους 18–24 να είναι συνδεδεμένοι στο κινητό και το ίντερνετ περίπου 5 ώρες τη μέρα.

Αλλά ενώ αυτός ο «εθισμός» αποτελεί αιτία ανησυχίας, φαίνεται ότι έχει και άλλες απρόβλεπτες αρνητικές επιπτώσεις.

H ισπανική Vogue επικεντρώθηκε στη στάση του σώματος που υιοθετούμε όταν χρησιμοποιούμε τα smartphone μας, ειδικά όταν τα χρησιμοποιούμε ενώ περπατάμε στον δρόμο. Δεν έχει αυτή η στάση συνέπειες για το σώμα μας, «όταν ο λαιμός πρέπει να στηρίξει το βάρος ενός κεκλιμένου κεφαλιού που, σε ουδέτερη θέση, ζυγίζει μεταξύ 4 και 6 κιλών» ; Για να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα, η Celia Lucas, θεραπεύτρια στο Skin Studio, εξήγησε στο περιοδικό ότι αυτή η κακή στάση μπορεί να έχει πραγματικό αντίκτυπο στην ποιότητα του δέρματός μας.

Οι απροσδόκητες επιπτώσεις της κακής στάσης του σώματος

Η ειδικός είναι ανένδοτη: «Η κακή στάση του σώματος οδηγεί σε χρόνια μυϊκή ένταση στον αυχένα, τη γνάθο, τους ώμους και το πρόσωπο». Σύμφωνα με αυτήν, η ένταση που δημιουργείται όταν γέρνουμε το κεφάλι μας προς τα τηλέφωνά μας συμβάλλει σε μια πιο κουρασμένη και έντονη εμφάνιση. Η αιτία; «Συμπίεση των ιστών στον αυχένα και το κάτω μέρος του προσώπου, καθώς και λιγότερο αποτελεσματική λεμφική παροχέτευση, προάγοντας το πρήξιμο του προσώπου και την εμφάνιση σακούλων κάτω από τα μάτια». Αυτή η κακή λεμφική παροχέτευση, εκτός από την προαγωγή της κατακράτησης νερού, οδηγεί σε πιο ρηχή αναπνοή και μπορεί να μειώσει την οξυγόνωση των ιστών. Το αποτέλεσμα: Η επιδερμίδα μπορεί να φαίνεται πιο θαμπή. Αλλά πάνω απ’ όλα, η Celia Lucas τονίζει ότι αυτή η στάση επαναλαμβάνεται αρκετές φορές την ημέρα μέχρι να γίνει αντανακλαστικό. «Έμμεσα, η κακή στάση του σώματος αυξάνει την επαναλαμβανόμενη μυϊκή ένταση, η οποία μπορεί να δημιουργήσει ρυτίδες έκφρασης», εξηγεί στις σελίδες της ισπανικής Vogue.

Πέρα από τις ρυτίδες, αυτή η επαναλαμβανόμενη στάση «προάγει τη χαλάρωση των μαλακών ιστών λόγω της συνεχούς δράσης ορισμένων μυών του λαιμού και της γνάθου». Με άλλα λόγια, θα μπορούσε να επιτείνει την απώλεια ορισμού στο περίγραμμα του προσώπου και να συμβάλει στην εμφάνιση ρυτίδων στον λαιμό και διπλοσάγονου. Έτσι, την επόμενη φορά που περπατάτε στον δρόμο, θυμηθείτε να σηκώσετε το βλέμμα σας από την οθόνη σας.

Διαβάστε το αρχικό δημοσίευμα Η στάση σώματος που μπορεί να έχει απρόσμενες συνέπειες στο InStyle.