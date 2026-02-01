Η νέα διατροφική μόδα του Tik Tok για το 2026

Μπορεί σε μεγάλο βαθμό οι διάφοροι fitness influencers να ζούνε ακόμα στον αστερισμό της πρωτεΐνης, ωστόσο στο εξωτερικό ήδη έχει αρχίσει να γίνεται μια στροφή προς τις φυτικές ίνες ως το νέο «it» θρεπτικό συστατικό της χρονιάς.

Δεν είναι τυχαίο, εξάλλου, ότι τον τελευταίο χρόνο έχει εξαπλωθεί η τάση «fibermaxxing» στο TikTok, ειδικά από την Gen Z και τους millennials που έχουν μια μανία με την ευεξία. Εξάλλου, η πεπτική υγεία συνδέεται με καλύτερη επιδερμίδα (σε έναν κόσμο που έχει μανία με το skincare) και βελτιωμένη γνωστική λειτουργία.

Επιπλέον, οι φυτικές ίνες έχει αποδειχθεί ότι ενεργοποιούν τη φυσικά παραγόμενη GLP-1 στον οργανισμό μας, δηλαδή την ορμόνη που καταστέλλει την όρεξη και βρίσκεται στα φάρμακα απώλειας βάρους όπως το Wegovy, τα οποία κατακλύζουν την αγορά.

Αυξάνονται τα προϊόντα με φυτικές ίνες

Καθώς ο κόσμος προσπαθεί να αυξήσει τις φυτικές ίνες στα γεύματά του, μεγάλες εταιρείες τροφίμων εκμεταλλεύονται την τάση με νέα προϊόντα με έμφαση στην πέψη και την υγεία του εντέρου.

Η Dataessential, εταιρεία έρευνας στον κλάδο τροφίμων και ποτών, διαπίστωσε ότι το 52% των καταναλωτών ενδιαφέρθηκε να δοκιμάσει το «fibermaxxing» αφού έμαθε για την τάση και ότι το 42% των αγοραστών θεωρεί πως τα τρόφιμα με την ένδειξη «υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες» είναι πιο υγιεινά.

Η Thrive Market, ένα online σούπερ μάρκετ με συνδρομή, είδε τις αναζητήσεις σε όρους που σχετίζονται με τις φυτικές ίνες να αυξάνονται κατά 30% τον τελευταίο χρόνο, με τους καταναλωτές να στρέφονται σε σνακ, μπάρες και συμπληρώματα, ανέφερε εκπρόσωπός της στο CNN.

Στο παιχνίδι μπαίνουν και οι ιδιωτικές ετικέτες των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ.

Η νέα τάση του 2026

Οι μεγάλες εταιρείες τροφίμων το έχουν προσέξει: ο CEO της PepsiCo, Ramon Laguarta, δήλωσε στην πιο πρόσφατη παρουσίαση οικονομικών αποτελεσμάτων τον Οκτώβριο ότι «οι φυτικές ίνες θα είναι η επόμενη πρωτεΐνη».

«Οι καταναλωτές αρχίζουν να καταλαβαίνουν ότι οι φυτικές ίνες είναι το όφελος που χρειάζονται. Πρόκειται μάλιστα για έλλειμμα στη διατροφή των Αμερικανών, και αυτό θα αναδειχθεί ακόμη περισσότερο», είπε ο Laguarta στους αναλυτές.

Η PepsiCo ήδη ενισχύει το χαρτοφυλάκιο αναψυκτικών της με προϊόντα που δίνουν έμφαση στις φυτικές ίνες. Το περασμένο καλοκαίρι, λάνσαρε στις ΗΠΑ ένα αναψυκτικό «φιλικό προς το έντερο», την «Pepsi Prebiotic Cola», που περιέχει πρόσθετες φυτικές ίνες.

Ο CEO της McDonald’s, Chris Kempczinski, προέβλεψε επίσης πρόσφατα στον λογαριασμό του στο Instagram ότι οι φυτικές ίνες «θα είναι μεγάλο trend» το 2026, κάτι που ίσως σηματοδοτεί ότι η αλυσίδα fast food θα δοκιμάσει να μπει σε αυτή την τάση.

Τα σνακ, όπως τα πατατάκια και τα κράκερ, θα είναι το πεδίο μάχης για τις φυτικές ίνες, ειδικά σε προϊόντα από όσπρια. Βέβαια, σημαντικός παράγοντας είναι και η γεύση.

Ποιες πηγές φυτικών ινών είναι πιο υγιεινές

Σε χώρες, όπως οι ΗΠΑ και Μεγάλη Βρετανία, που η κουλτούρα του junk food καλά κρατεί, η συντριπτική πλειονότητα των ενηλίκων δεν λαμβάνει την ημερήσια συνιστώμενη ποσότητα φυτικών ινών.

Αυτή είναι 25 γραμμάρια την ημέρα για τις ενήλικες γυναίκες και έως 35 γραμμάρια για τους ενήλικες άνδρες, σύμφωνα με ειδικούς.

Ωστόσο, τα προσυσκευασμένα προϊόντα με φυτικές ίνες που γεμίζουν τα ράφια δεν αποτελούν πανάκεια. Οι ειδικοί σημειώνουν ότι τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά είναι καλύτερς πηγές φυτικών ινών σε σχέση με τα έτοιμα και επεξεργασμένα προϊόντα του ραφιού.

Οι νέες διατροφικές οδηγίες της αμερικανικής κυβέρνησης επίσης προτρέπουν τον κόσμο να δίνει προτεραιότητα στο «πραγματικό φαγητό», συμπεριλαμβανομένων «δημητριακών ολικής άλεσης πλούσιων σε φυτικές ίνες», και να περιορίζει την κατανάλωση ιδιαίτερα επεξεργασμένων τροφίμων.

Mένει, βέβαια, να φανεί πόση διάρκεια θα έχει και αυτή η τάση: πρώτα είχαμε την ενυδάτωση και τους ηλεκτρολύτες, μετά την πρωτεΐνη και την κρεατοφαγία και τώρα το fibermaxxing. Η φύση των social media είναι πρόσκαιρη, εξάλλου, και πολλές από αυτές τις τάσεις έρχονται στην Ελλάδα και παραλλαγμένες και με καθυστέρηση.

Πηγή: ieidiseis.gr