Επιστήμονες προειδοποιούν ότι οι ακραίοι καύσωνες, που εντείνονται από την κλιματική κρίση, προκαλούν ήδη χιλιάδες πρόωρους θανάτους στην Ευρώπη και εκατοντάδες μόνο στην Αγγλία και την Ουαλία μέσα σε λίγες ημέρες. Η μελέτη δείχνει πως η άνοδος της θερμοκρασίας κάνει τα κύματα ζέστης συχνότερα και πιο θανατηφόρα, με τους ειδικούς να ζητούν άμεση μείωση των εκπομπών και καλύτερη προστασία των πολιτών, καθώς παγκοσμίως η ζέστη εκτιμάται ότι σκοτώνει κατά μέσο όρο έναν άνθρωπο το λεπτό.

Πιο αναλυτικά

Προσθέστε την parallaximag.gr ως προτεινόμενη πηγή στη Google

Το κύμα καύσωνα που έπληξε την Αγγλία και την Ουαλία τον Ιούνιο σκότωνε περίπου 440 ανθρώπους την ημέρα κατά τη διάρκεια της τριήμερης κορύφωσής του, σύμφωνα με εκτιμήσεις επιστημόνων.

Σε ολόκληρο το κύμα καύσωνα του Ιουνίου, συν αυτό του Μαΐου, περίπου 2.700 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους πρόωρα.

Δεν θα είχαν πεθάνει χωρίς την αύξηση της παγκόσμιας θέρμανσης κατά 1,4° Κελσίου

Τα δεδομένα καταδεικνύουν περίτρανα τον κίνδυνο της ακραίας ζέστης, η οποία επιδεινώνεται από την κλιματική κρίση. Σύμφωνα με την ανάλυση, περισσότερο από το 40% των ανθρώπων που επηρεάζονται δεν θα είχαν πεθάνει χωρίς την αύξηση της παγκόσμιας θέρμανσης κατά 1,4°C που προκαλείται από τον άνθρωπο μέχρι σήμερα.

Συγκριτικά, περίπου τέσσερις άνθρωποι πεθαίνουν κάθε μέρα ως αποτέλεσμα τροχαίων ατυχημάτων και περίπου 35 την ημέρα λόγω χρήσης αλκοόλ και ναρκωτικών , σύμφωνα με κυβερνητικά στατιστικά στοιχεία.

Οι ακραίες θερμοκρασίες θα επιδεινωθούν καθώς η συνεχιζόμενη καύση ορυκτών καυσίμων διοχετεύει ρύπανση στην ατμόσφαιρα, καθιστώντας επείγουσες τις μειώσεις των εκπομπών και τα μέτρα για την προστασία των ανθρώπων από την υπερθέρμανση του πλανήτη, λένε οι ειδικοί.

«Πρόκειται για μεγάλους αριθμούς και δεν θέλουμε να δούμε τόσους πολλούς ανθρώπους να πεθαίνουν», δήλωσε η Δρ Κλερ Μπαρνς, στο Imperial College London, η οποία ηγήθηκε της ανάλυσης. «Έχουμε φτάσει στο σημείο όπου η ζέστη είναι τόσο ακραία που δεν μπορούμε παρά να αναγνωρίσουμε τις επιπτώσεις της».

Η κορύφωση του καύσωνα τον Ιούνιο είχε ως αποτέλεσμα μια άνευ προηγουμένου τριήμερη κόκκινη προειδοποίηση από την Υπηρεσία Ασφάλειας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου και τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για κίνδυνο για τη ζωή όλων, αν και οι νέοι, οι ηλικιωμένοι και όσοι έχουν υποκείμενα νοσήματα διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο από τις υψηλές θερμοκρασίες και την υγρασία.

Η UKHSA είχε προηγουμένως διαπιστώσει ότι περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι πέθαναν στη Βρετανία λόγω των καλοκαιρινών καυσώνων μεταξύ 2020 και 2024.

Κόστισε περισσότερες από 20.000 ζωές

Η Επιτροπή Κλιματικής Αλλαγής προειδοποιεί εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία ότι τα σχέδια του Ηνωμένου Βασιλείου για την προστασία των ανθρώπων από την ραγδαία επιδείνωση των ακραίων καιρικών φαινομένων είναι ανεπαρκή .

Το κύμα καύσωνα του Ιουνίου ήταν το ευρύτερο και πιο έντονο που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ευρώπη και εκτιμάται ότι κόστισε περισσότερες από 20.000 ζωές.

Στη Γερμανία, όπου σημειώθηκε ρεκόρ θερμοκρασίας 41,7°C, πιστεύεται ότι σχεδόν 5.500 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με προκαταρκτικά κυβερνητικά στοιχεία. Σχολεία, νοσοκομεία και μεταφορές έχουν επίσης πληγεί σοβαρά.

«Ας ελπίσουμε ότι μόνο το μέγεθος των αριθμών δείχνει πραγματικά στους ανθρώπους ότι αυτό είναι κάτι για το οποίο πρέπει να ανησυχούμε και να προετοιμαζόμαστε», δήλωσε ο Μπαρνς.

«Μπορούμε να σταματήσουμε να το χειροτερεύουμε μεταβαίνοντας προς το μηδέν, επειδή αυτός δεν είναι πολιτικός στόχος, είναι ένας στόχος που βασίζεται στη φυσική. Αν σταματήσουμε να προσθέτουμε αέρια του θερμοκηπίου, σταματάμε να προσθέτουμε θέρμανση και σταματάμε να χειροτερεύουμε αυτά τα κύματα καύσωνα».

Το επόμενο καλοκαίρι…

Ο Δρ Μαρκ ΜακΚάρθι, στη Μετεωρολογική Υπηρεσία και μέλος της ομάδας ανάλυσης, δήλωσε ότι το 2026 ήταν «εξαιρετικό για τα δύο κύματα καύσωνα της πρώιμης σεζόν τον Μάιο και τον Ιούνιο – αυτά έσπασαν ρεκόρ». Η μέγιστη θερμοκρασία των 35,1°C καταγράφηκε στο δυτικό Λονδίνο κατά τη διάρκεια του καύσωνα του Μαΐου και τρεις συνεχόμενες ημέρες ρεκόρ θερμοκρασιών του Ιουνίου ολοκληρώθηκαν με καταγραφή άνω των 37°C στην Ανατολική Αγγλία. Η κλιματική αλλαγή πρόσθεσε 3°C στους 4°C, ανέφεραν οι ερευνητές.

«Γνωρίζουμε ότι η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή κάνει τα κύματα καύσωνα πιο συχνά και πιο έντονα, τόσο παγκοσμίως όσο και εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο», δήλωσε ο McCarthy. «Οι ακραίες υψηλές θερμοκρασίες στο Ηνωμένο Βασίλειο θερμαίνονται επίσης με πολύ ταχύτερο ρυθμό από τη μέση θερμοκρασία». Το επόμενο καλοκαίρι μπορεί κάλλιστα να είναι ακόμη χειρότερο λόγω ενός σημαντικού φαινομένου Ελ Νίνιο.

Η καθηγήτρια Έμμα Χάουαρντ Μπόιντ, στο London School of Economics και πρόεδρος της Επιτροπής Κινδύνου Θερμότητας , δήλωσε: «Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι ότι αυτά τα στοιχεία, που καλύπτουν μόνο το πρώτο μισό του καλοκαιριού, πλησιάζουν ήδη τον αναφερόμενο απολογισμό από την πρωτοφανή ζέστη του 2022… Η κυβέρνηση δεν έχει την πολυτέλεια να αντιμετωπίσει αυτά τα στοιχεία ως ανωμαλία – αποτελούν προειδοποίηση για το κλίμα στο οποίο ζούμε τώρα».

Η ανάλυση εκτίμησε ότι 550 άνθρωποι πέθαναν λόγω αιτιών που σχετίζονται με τη ζέστη κατά την περίοδο του καύσωνα του Μαΐου, 21-29 Μαΐου 2026. Σχεδόν το 60% ήταν αποτέλεσμα της επιπλέον ζέστης που προκλήθηκε από την κλιματική κρίση.

Και περίπου 2.200 θάνατοι από καύσωνα σημειώθηκαν μεταξύ 18 και 28 Ιουνίου, μια περίοδο που περιλαμβάνει την κορύφωση της περιόδου 24-26 Ιουνίου, σύμφωνα με τη μελέτη. Περίπου το 38% αποδόθηκε στην παγκόσμια θέρμανση, το αποτέλεσμα της επιπλέον θερμότητας που προκλήθηκε από την κλιματική κρίση.

«Το ποσοστό είναι χαμηλότερο για τον Ιούνιο», δήλωσε ο Μπαρνς, «κυρίως επειδή οι θερμοκρασίες ήταν τόσο ακραίες που ακόμη και χωρίς την επιπλέον ώθηση από την ανθρωπογενή υπερθέρμανση, η υπερβολική θνησιμότητα που σχετίζεται με τη ζέστη θα ήταν πολύ υψηλή».

Η ανάλυση χρησιμοποίησε μεθόδους αξιολογημένες από ομοτίμους για την ανάλυση μετεωρολογικών δεδομένων και κλιματικών μοντέλων, ώστε να προσδιοριστεί ο αντίκτυπος της κλιματικής κρίσης στους καύσωνες. Στη συνέχεια, χρησιμοποίησαν δημοσιευμένη έρευνα που ποσοτικοποιεί λεπτομερώς τη σχέση μεταξύ ζέστης και ημερήσιας θνησιμότητας σε ολόκληρη την Αγγλία και την Ουαλία.

Η ζέστη σκοτώνει κατά μέσο όρο ένα άτομο το λεπτό σε όλο τον κόσμο

Αυτό επέτρεψε εκτιμήσεις για τους θανάτους λόγω θερμότητας στον σημερινό θερμαινόμενο κόσμο και πόσοι θα είχαν αποφευχθεί σε έναν υποθετικό ψυχρότερο κόσμο χωρίς την παγκόσμια θέρμανση. Οι εκτιμώμενοι θάνατοι από προηγούμενες έρευνες ευθυγραμμίζονται στενά με τα επίσημα δεδομένα, η συλλογή των οποίων από τα πιστοποιητικά θανάτου διαρκεί μήνες.

Οι θάνατοι που καταγράφονται είναι «υπερβολικοί θάνατοι» από όλες τις αιτίες, δηλαδή οι πρόσθετοι θάνατοι που συμβαίνουν πάνω από το φυσιολογικό επίπεδο για την εποχή του χρόνου, και θα περιλαμβάνουν καρδιακές προσβολές και άλλες ιατρικές επείγουσες καταστάσεις που προκαλούνται από τη ζέστη. Η εστίαση στην καταγραφή της ζέστης ως άμεσης αιτίας θανάτου «θα ήταν απλώς η κορυφή του παγόβουνου», δήλωσε ο Δρ. Ross Thompson από την UKHSA. «Υποτιμά πραγματικά το συνολικό βάρος της ζέστης».

Το Ηνωμένο Βασίλειο διατηρεί λεπτομερή δεδομένα για τους θανάτους και το κλίμα εδώ και πολλά χρόνια, καθιστώντας δυνατή την αξιολόγηση των θανάτων από καύσωνα. Ωστόσο, τέτοιες αναλύσεις δεν είναι δυνατές σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν πληγεί περισσότερο από την άνοδο της θερμοκρασίας.

Παρ ‘όλα αυτά, μια συντηρητική προσπάθεια εκτίμησης των παγκόσμιων θανάτων από καύσωνα από ιατρικούς εμπειρογνώμονες το 2025 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αυξανόμενη ζέστη σκοτώνει κατά μέσο όρο ένα άτομο το λεπτό σε όλο τον κόσμο.

Με πληροφορίες από τον Guaridian