Η επιστήμη αποκαλύπτει την ιδανική ώρα για γυμναστική

Αν είσαι πρωινός τύπος, καλό θα είναι να αθλείσαι το πρωί για μέγιστα οφέλη. Αντίθετα, αν είσαι νυχτοπούλι, γυμνάσου καλύτερα το βράδυ. Κι αυτό γιατί, σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Open Heart, όταν συγχρονίζουμε την άσκηση με το βιολογικό μας ρολόι, ενισχύονται τα οφέλη της για την καρδιά, ειδικά όσον αφορά τα άτομα που βρίσκονται ήδη σε υψηλότερο κίνδυνο καρδιοπάθειας.

Οι συμμετέχοντες που ακολούθησαν αυτή τη στρατηγική, είχαν καλύτερο ύπνο, χαμηλότερη αρτηριακή πίεση και πιο υγιή επίπεδα σακχάρου στο αίμα.

Πιο συγκεκριμένα, στη μελέτη συμμετείχαν 134 άτομα ηλικίας 40 και 50 ετών από το Πακιστάν. Κανείς δεν ήταν ιδιαίτερα fit και όλοι είχαν τουλάχιστον έναν παράγοντα κινδύνου για καρδιοπάθεια, όπως υπέρταση ή πολύ βάρος.

Οι ερευνητές ζήτησαν από τους συμμετέχοντες να κάνουν γρήγορο περπάτημα σε διάδρομο για 40 λεπτά την ημέρα, πέντε φορές την εβδομάδα για τρεις μήνες.

Με βάση ερωτηματολόγια που δόθηκαν στους εθελοντές, 70 άτομα χαρακτηρίστηκαν ως πρωινοί τύποι και 64 ως νυχτερινοί. Κάποιοι από αυτούς προπονούνταν την ώρα που αντιστοιχούσε στο βιολογικό τους ρολόι – την φυσική προδιάθεση για πρωινή ή βραδινή εγρήγορση – ενώ άλλοι έκαναν το αντίθετο.

Και οι δύο ομάδες παρουσίασαν βελτιώσεις στη φυσική τους κατάσταση. Αλλά όταν η άσκηση συγχρονίστηκε με τον χρονοτύπο του ατόμου, τα οφέλη για την υγεία φάνηκαν να είναι μεγαλύτερα, με παρατηρούμενες, όπως αναφέρθηκε, βελτιώσεις στην αρτηριακή πίεση, την αερόβια ικανότητα, τους μεταβολικούς δείκτες και την ποιότητα του ύπνου.

Το εσωτερικό βιολογικό μας ρολόι επηρεάζει τα μοτίβα ύπνου-εγρήγορσης και τα επίπεδα ορμονών και ενέργειας κατά τη διάρκεια της ημέρας, τα οποία με τη σειρά τους μπορεί να επηρεάσουν την απόδοση στην άσκηση και την συνέπεια σε αυτήν, εξήγησαν οι ερευνητές.

«Κοινωνικό τζετ λαγκ»

Οι συγγραφείς της μελέτης ανέφεραν ότι τα ευρήματα υποδεικνύουν πως μία προσέγγιση δεν μπορεί να είναι «η λύση για όλους». Πιο απλά, δεν υπάρχει μία ιδανική ώρα άσκησης.

Η ασυμφωνία μεταξύ των βιολογικών και των κοινωνικών προγραμμάτων ή αλλιώς το «κοινωνικό τζετ λαγκ» έχει συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο για την καρδιά. Οι νυχτερινοί τύποι μάλιστα ενδέχεται να κινδυνεύουν περισσότερο, πράγμα που σημαίνει ότι δεν πρέπει να επιβάλλουν στον εαυτό τους πρωινές προπονήσεις.

Σωστό timing και στην άσκηση: Η υγεία απαιτεί ευελιξία

Ο Δρ. Ρατζίβ Σανκαρανραγιανάν από τη Βρετανική Καρδιολογική Εταιρεία δήλωσε ότι τα ευρήματα υποστηρίζουν την αλλαγή προς προπονήσεις που ταιριάζουν με τα βιολογικά ρολόγια των ανθρώπων, αν και θεωρεί πως χρειάζονται περισσότερες μελέτες για να επιβεβαιώσουν αυτό το συμπέρασμα.

Η Δρ. Νίνα Ρζεχόρζεκ, ειδικός του πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ, τόνισε ότι ενώ ο χρόνος μπορεί να είναι ένας παράγοντας που αξίζει να ληφθεί υπόψη, το να αθλούμαστε τακτικά, είναι το πιο σημαντικό.

* Πηγή: Vita