Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα: Πώς να θωρακίσετε τον οργανισμό σας

Η φετινή έξαρση της γρίπης είναι ιδιαίτερα έντονη, με περισσότερα κρούσματα, νοσηλείες και θανάτους, κυρίως λόγω της επικράτησης μιας νέας παραλλαγής του ιού H3N2. Παρά την περιορισμένη κάλυψη του εμβολίου, εξακολουθεί να μειώνει τη σοβαρότητα της νόσου.

Η γρίπη απαιτεί προσοχή και ορθή διαχείριση των συμπτωμάτων, όπως ενυδάτωση, κατάλληλη διατροφή και ξεκούραση. Τα βότανα και συμπληρώματα μπορούν να υποστηρίξουν την ανάρρωση, ενώ οι ομάδες υψηλού κινδύνου πρέπει να επικοινωνούν άμεσα με γιατρό.

Η σωστή ενημέρωση και πρόληψη είναι κρίσιμες για τη μείωση των επιπτώσεων της γρίπης.

Λέξεις: Σύλβια Καραλιόλιου

Η γρίπη φέτος δεν ήρθε απλώς για να περάσει. Δεν είναι μια συνηθισμένη χειμερινή ίωση που θα την «ξεπετάξουμε» με λίγες μέρες στο κρεβάτι. Ήρθε δυνατά, νωρίτερα από άλλες χρονιές, με περισσότερα κρούσματα, περισσότερες νοσηλείες και μεγαλύτερη διάρκεια συμπτωμάτων. Σε πολλές χώρες μιλάμε πλέον ξεκάθαρα για επιδημία. Τα διεθνή δεδομένα των τελευταίων ημερών δείχνουν ότι αυτός ο κύκλος γρίπης είναι από τους πιο έντονους της τελευταίας δεκαετίας και αυτό δεν είναι τυχαίο.

Τις τελευταίες ημέρες μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης, όπως το Reuters, το Associated Press και το Wired, ανέφεραν ότι εκατομμύρια άνθρωποι έχουν ήδη νοσήσει από γρίπη, με δεκάδες χιλιάδες νοσηλείες και χιλιάδες θανάτους, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους και άτομα με υποκείμενα νοσήματα. Σε ορισμένες περιοχές οι νοσηλείες έφτασαν επίπεδα που δεν είχαν καταγραφεί εδώ και χρόνια, ενώ πολλά νοσοκομεία δέχονται σημαντική πίεση. Το ενδιαφέρον είναι ότι η έξαρση αυτή δεν περιορίζεται σε μία χώρα. Παρατηρείται ταυτόχρονα σε Βόρεια Αμερική και Ευρώπη, κάτι που δείχνει ότι ο ιός κινείται γρήγορα και αποτελεσματικά.

Ένας βασικός λόγος που φέτος η γρίπη είναι τόσο έντονη είναι η επικράτηση μιας νέας παραλλαγής του ιού της γρίπης τύπου Α H3N2. Πρόκειται για ένα υποστέλεχος που δεν είχε συμπεριληφθεί στη σύνθεση του φετινού αντιγριπικού εμβολίου. Αυτό το είχα επισημάνει με άρθρο μου από νωρίς, ότι δηλαδή φέτος δεν θα βλέπαμε την ίδια αποτελεσματικότητα που έχουμε συνηθίσει άλλες χρονιές, όχι επειδή το εμβόλιο είναι κακό, αλλά επειδή ο ιός έκανε αυτό που κάνει πάντα. Μεταλλάχθηκε πιο γρήγορα από όσο μπορούσε να προβλεφθεί.

Εδώ αξίζει να είμαστε απολύτως ξεκάθαροι. Το γεγονός ότι το εμβόλιο δεν καλύπτει τέλεια τη νέα παραλλαγή δεν σημαίνει ότι δεν έχει αξία. Αντιθέτως, συνεχίζει να μειώνει σημαντικά τη σοβαρότητα της νόσου, τον κίνδυνο επιπλοκών και τις νοσηλείες. Αυτό όμως δεν αναιρεί το γεγονός ότι φέτος βλέπουμε περισσότερα κρούσματα και σε εμβολιασμένους, κάτι που δημιουργεί σύγχυση και εύκολα οδηγεί σε λάθος συμπεράσματα.

Ο ιός της γρίπης δεν είναι τυχαίος. Δικαιολογημένα αποκαλείται βασιλιάς των ιών. Όχι γιατί είναι πάντα ο πιο θανατηφόρος, αλλά γιατί είναι ο πιο προσαρμοστικός. Διαθέτει έναν μοναδικό συνδυασμό μηχανισμών που του επιτρέπουν να ξεφεύγει από την ανοσία μας. Από τη μία πλευρά, κάνει μικρές συνεχείς αλλαγές στην επιφάνειά του, τις λεγόμενες antigenic drift, που αρκούν για να μειώσουν την αποτελεσματικότητα των αντισωμάτων μας. Από την άλλη, έχει τη δυνατότητα σπανιότερων αλλά δραματικών γενετικών αλλαγών, που μπορούν να δημιουργήσουν εντελώς νέα στελέχη. Αυτός είναι ο λόγος που κάθε χρόνο χρειαζόμαστε νέο εμβόλιο και ποτέ δεν μπορούμε να μιλάμε για απόλυτη προστασία.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το πιο σημαντικό ερώτημα δεν είναι μόνο πώς προφυλασσόμαστε, αλλά και τι κάνουμε όταν τελικά αρρωστήσουμε. Γιατί η πραγματικότητα είναι ότι πολλοί θα αρρωστήσουν, και ο τρόπος που θα διαχειριστούν τις πρώτες ημέρες της νόσου καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τη διάρκεια και τη βαρύτητά της.

Όταν κάποιος κολλήσει γρίπη, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει είναι να σταματήσει. Να μείνει σπίτι. Να μην προσπαθήσει να «το παλέψει» πηγαίνοντας στη δουλειά ή συνεχίζοντας κανονικά τις δραστηριότητές του. Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Είναι συστηματική λοίμωξη που καταπονεί ολόκληρο τον οργανισμό, προκαλεί έντονη φλεγμονή, μυαλγίες, κόπωση και συχνά πυρετό. Το σώμα χρειάζεται ενέργεια για να αντιμετωπίσει τον ιό και αυτή την ενέργεια δεν πρέπει να τη σπαταλάμε.

Η ενυδάτωση είναι από τα πιο κρίσιμα στοιχεία. Ο πυρετός και η φλεγμονή αυξάνουν τις απώλειες υγρών και η αφυδάτωση επιδεινώνει τα συμπτώματα. Νερό, ζεστά ροφήματα, αφεψήματα. Όχι παγωμένα, όχι αλκοόλ. Τα ζεστά υγρά βοηθούν και στη ρευστοποίηση των εκκρίσεων και στην ανακούφιση του λαιμού.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στην κοτόσουπα με κόκκαλα. Όχι την πρόχειρη, αλλά τον ζωμό που έχει σιγοβράσει για ώρες. Αυτός ο ζωμός δεν είναι απλώς comfort food. Περιέχει ηλεκτρολύτες, αμινοξέα όπως η γλυκίνη και η προλίνη, κολλαγόνο και ουσίες που υποστηρίζουν τη φλεγμονώδη απάντηση του οργανισμού και την αποκατάσταση των ιστών. Δεν είναι τυχαίο ότι σχεδόν σε όλους τους πολιτισμούς, όταν κάποιος αρρωσταίνει, του δίνουν ζωμό.

Η διατροφή τις ημέρες της γρίπης πρέπει να είναι απλή και ήπια. Δεν πιέζουμε τον οργανισμό να φάει βαριά γεύματα όταν υπάρχει ανορεξία. Μικρά γεύματα, σούπες, ρύζι, πατάτα, γιαούρτι αν είναι ανεκτό. Αποφεύγουμε βαριά λιπαρά, πολύ ζάχαρη και αλκοόλ. Ο στόχος δεν είναι να καλύψουμε θερμίδες, αλλά να στηρίξουμε τον οργανισμό χωρίς να τον επιβαρύνουμε.

Τα βότανα μπορούν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά. Τσάι του βουνού, φασκόμηλο, θυμάρι και χαμομήλι έχουν ήπια αντιφλεγμονώδη και καταπραϋντική δράση. Το τζίντζερ μπορεί να βοηθήσει στη ναυτία και στη φλεγμονή, ενώ το μέλι μπορεί να ανακουφίσει τον ερεθισμένο λαιμό και τον βήχα, εφόσον προστεθεί σε χλιαρό και όχι καυτό ρόφημα. Δεν πρόκειται για θεραπεία, αλλά για μικρές βοήθειες που κάνουν την πορεία πιο ήπια.

Από συμπληρώματα, ο ψευδάργυρος είναι από τα πιο χρήσιμα στοιχεία στην οξεία φάση, καθώς συμμετέχει άμεσα στην αντιική άμυνα. Η βιταμίνη C μπορεί να μειώσει τη διάρκεια και τη βαρύτητα των συμπτωμάτων σε ορισμένους ανθρώπους. Η βιταμίνη D, ιδιαίτερα σε άτομα με χαμηλά επίπεδα, υποστηρίζει τη λειτουργία του ανοσοποιητικού, αν και δεν δρα άμεσα ως αντιπυρετικό. Το μαγνήσιο μπορεί να βοηθήσει σε μυαλγίες, κράμπες και έντονη κόπωση. Σε όλα αυτά ισχύει το ίδιο. Μέτρο. Όχι υπερβολές και όχι λογική μαγικής λύσης.

Ο ύπνος είναι από τα πιο υποτιμημένα αλλά ισχυρά θεραπευτικά εργαλεία. Όταν κοιμόμαστε, το ανοσοποιητικό λειτουργεί πιο αποτελεσματικά. Δεν υπάρχει συμπλήρωμα που να αντικαθιστά τον ύπνο. Αν υπάρχει πυρετός, χρησιμοποιούμε απλά αντιπυρετικά για ανακούφιση, όχι για να εξαφανίσουμε κάθε δέκατο, αλλά για να μειώσουμε την καταπόνηση του οργανισμού.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται οι ομάδες υψηλού κινδύνου. Ηλικιωμένοι, άτομα με καρδιαγγειακά, αναπνευστικά νοσήματα, διαβήτη ή ανοσοκαταστολή πρέπει να επικοινωνούν έγκαιρα με γιατρό. Υπάρχουν αντιιικά φάρμακα που, όταν χορηγηθούν νωρίς, μπορούν να μειώσουν τη διάρκεια και τις επιπλοκές της νόσου. Το να περιμένουμε απλώς να περάσει μπορεί σε αυτές τις ομάδες να είναι επικίνδυνο.

Εξίσου σημαντικό είναι να μην επιστρέφουμε άμεσα στη φυσιολογική δραστηριότητα μόλις πέσει ο πυρετός. Η γρίπη αφήνει συχνά πίσω της έντονη κόπωση που μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες. Η πρόωρη επιστροφή σε έντονη άσκηση ή στρες αυξάνει τον κίνδυνο υποτροπής και επιπλοκών, ακόμη και καρδιακών. Ο οργανισμός χρειάζεται χρόνο για να επανέλθει πλήρως.

Η γρίπη δεν είναι λόγος πανικού, αλλά δεν είναι και κάτι που πρέπει να υποτιμούμε. Είναι ένας ιός με τεράστια ικανότητα προσαρμογής, ένας πραγματικός βασιλιάς στο πεδίο των ιών. Με σωστή ενημέρωση, πρόληψη, υπευθυνότητα όταν αρρωστήσουμε και υποστήριξη του οργανισμού, μπορούμε να μειώσουμε σημαντικά τη διάρκεια και τις επιπτώσεις της. Και αυτό είναι γνώση που αξίζει να μοιραστεί. Γιατί η σωστή πληροφορία, τη σωστή στιγμή, μπορεί να κάνει τη διαφορά.

*Η Σύλβια Καραλιόλιου είναι γιατρός