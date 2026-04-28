Η έκθεση των παιδιών σε «αιώνια χημικά» αυξάνει τον κίνδυνο λευχαιμίας

Η πρώιμη έκθεση των παιδιών στα PFAS, τις λεγόμενες και ως «αιώνιες» χημικές ουσίες, συσχετίστηκε με υψηλότερο κίνδυνο οξείας λεμφοβλαστικής λευχαιμίας, τον πιο συνηθισμένο καρκίνο της παιδικής ηλικίας, σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Ιρβάιν (UCI), που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology».

Τα PFAS βρίσκονται μεταξύ άλλων σε πόσιμο νερό, δοχεία τροφίμων και ποτών, αντικολλητικά μαγειρικά σκεύη και υφάσματα ανθεκτικά στους λεκέδες. Δεν διασπώνται εύκολα και μπορούν να συσσωρευτούν στο σώμα με την πάροδο του χρόνου.

Στην παρούσα μελέτη, οι ερευνητές ανέλυσαν αποξηραμένες κηλίδες αίματος από νεογνά. Συνολικά στην έρευνα συμμετείχαν 125 παιδιά που στη συνέχεια διαγνώστηκαν με οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία στην ηλικία των 0-14 ετών και 219 παιδιά χωρίς καρκίνο. Όλα τα παιδιά είχαν γεννηθεί στην κομητεία του Λος ‘Αντζελες την περίοδο 2000-2015.

Επίσης, διερευνήθηκαν οι διευθύνσεις των μητέρων τους κατά την περίοδο της γέννησης και συσχετίστηκαν με τις μετρήσεις του πόσιμου νερού για αιώνια χημικά.

Στο αίμα των νεογνών ανιχνεύθηκαν 17 PFAS με τις χημικές ουσίες PFOA και PFOS να εντοπίζονται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Τα παιδιά με υψηλότερα επίπεδα χημικών ουσιών είχαν αυξημένες πιθανότητες εμφάνισης λευχαιμίας, αν και οι ερευνητές διευκρινίζουν ότι οι εκτιμήσεις δεν ήταν ακριβείς. Ο κίνδυνος φάνηκε επίσης να αυξάνεται με τη συνδυασμένη έκθεση στις δύο χημικές ουσίες.

Είχε προηγηθεί έρευνα της ίδιας ομάδας που παρακολούθησε την έκθεση σε PFAS στο πόσιμο νερό σε περισσότερα από 40.000 παιδιά στην Καλιφόρνια, που επίσης είχε συνδέσει τα υψηλότερα επίπεδα δύο κοινών χημικών ουσιών PFAS (των PFOA και PFOS), με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης αρκετών παιδικών καρκίνων.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η μελέτη δεν αποδεικνύει την αιτία και το αποτέλεσμα. Επίσης, διευκρινίζουν ότι η ανάλυση ήταν περιορισμένη λόγω του μικρού αριθμού των συμμετεχόντων. Ωστόσο, προσθέτουν ότι παρατηρήθηκε αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης οξείας λεμφοβλαστικής λευχαιμίας έπειτα από την έκθεση σε ορισμένα «αιώνια χημικά» και η έρευνα προσθέτει επιπλέον στοιχεία στα ήδη αυξανόμενα δεδομένα για την σύνδεση των PFAS με τον κίνδυνο καρκίνου στα παιδιά.

